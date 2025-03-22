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Новини Віткофф дав інтерв’ю Карлсону
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Рубіо назвав CNN таблоїдом пліток через публікацію про його розчарування від Віткоффа

Віткофф та Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував публікацію CNN, у якій йшлося про те, що він "розчарований" роллю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Рубіо у соцмережі Х.

Він назвав видання "антитрампівським таблоїдом пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми".

"Віткофф - один з тих, з ким я працюю найближче в нашій команді. Ці люди жалюгідні", - додав Рубіо.

Також читайте: Ми вже недалеко від обговорення постійного припинення вогню, - Віткофф

Автор: 

Рубіо Марко (136) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+12
Цинічна,лицемірна нікчема Рубіо-інтернет все пам'ятає. Як пам'ятає висловлювання крашеного педика Венса про свого патлатого боса. Й@бані безпринципні павуки в банці. Кон'юнктурщики смердючі.
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22.03.2025 16:00
+11
Трампісти,ви кончені кацапські шлюхі).
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22.03.2025 16:05
+10
Охрєнєлі журналюги. Посміли довести власну точку зору на ефективність придурків із зграї рижих. Нема щоб помолитися на п.дора трамка.
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22.03.2025 16:12
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... неча пенять коли...
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22.03.2025 15:56 Відповісти
Охрєнєлі журналюги. Посміли довести власну точку зору на ефективність придурків із зграї рижих. Нема щоб помолитися на п.дора трамка.
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22.03.2025 16:12 Відповісти
ти на наших з телемарафона глянь, а не в чужому оці видивлюєшся.
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22.03.2025 16:14 Відповісти
хоче вижити у зграї МАСКвофілів
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22.03.2025 20:06 Відповісти
"5-6 ефективних манагерів"...
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22.03.2025 15:57 Відповісти
Як же ви усі любите, коли вас нахваляють!
А ти гетни сатисфекшену та дай таблоїду у ******!
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22.03.2025 15:57 Відповісти
У Трамбона один сценарий с Зелей
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22.03.2025 16:00 Відповісти
Зеленського з Трампом пов'язує... Хабад Любавич! Так, так, саме ця всесвітня єврейська секта. До цієї секти належать такі родичі Трампа: його дочка Іванка (прийняла іудаїзм за вимогою свого свекра Чарльза Кушнера), зять Трампа- Джаред Кушнер, онуки Трампа, сват Трампа Чарльз Кушер-мультиміліардер, головний спонсор Хабад Любавич у США, Щодо Зеленського, то він сам член цієї секти, куди його привів його шеф, наставник і пахан -Коломойський, який є одним з найбільших спонсорів цієї секти в Україні., а також президентом Об'єднаної єврейської общини України. Головним равіном в Об'єднаній єврейській общині є Хабад Любавичський равін Шмуель Камінецький, який вчився у США у Любавицького Ребе. Не є таємницею, що саме Коломойський зробив Зеленського президентом України. Таким чином, дві гілки секти Хабад Любавич , українська і американська зайняті тепер поділом України в інтересах секти Хабад Любавич.
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22.03.2025 16:48 Відповісти
Цинічна,лицемірна нікчема Рубіо-інтернет все пам'ятає. Як пам'ятає висловлювання крашеного педика Венса про свого патлатого боса. Й@бані безпринципні павуки в банці. Кон'юнктурщики смердючі.
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22.03.2025 16:00 Відповісти
а є фото де у обох хрести на лобі?
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22.03.2025 16:01 Відповісти
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22.03.2025 16:01 Відповісти
Ларрі Девід - неперевершений!
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22.03.2025 16:07 Відповісти
Трампісти,ви кончені кацапські шлюхі).
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22.03.2025 16:05 Відповісти
Ти на гівномарафонівських журнашлюх подивись ,
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22.03.2025 16:11 Відповісти
Перевзувся в повітрі - в команді Трампа норм
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22.03.2025 16:13 Відповісти
в коаліції зеОПЗЖ кращі?)
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22.03.2025 16:15 Відповісти
Вони ж кажуть що в США сама демократична демократія в світі а Украіна так - погуляти виишла
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22.03.2025 16:21 Відповісти
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22.03.2025 16:15 Відповісти
CNN не тільки таблоїд пліток, а ще видання з кацапським душком.
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22.03.2025 16:18 Відповісти
А Трамп з яким душком?
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22.03.2025 16:34 Відповісти
Трамп перший хто дав Україні джавеліни.
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22.03.2025 16:45 Відповісти
А Іуда перший хто послідував за Христом...
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22.03.2025 16:49 Відповісти
Скільки?
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22.03.2025 16:49 Відповісти
Скільки просили, стільки й дали.
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22.03.2025 17:05 Відповісти
Петро майже на колінах, їх випросив. Дав, авже ж...
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22.03.2025 16:50 Відповісти
Байден дав Хімарси , абрамси і ф-16 ... що тепер ?
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22.03.2025 16:53 Відповісти
Один рубіо,нуль в дипломатії, другий вишибала,колись гроші для трампа вибива, взагалі довбойоб!!!
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22.03.2025 16:30 Відповісти
рубіо латінос, коханець віткоффа вовкіна!
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22.03.2025 17:04 Відповісти
Тут згідний((Як можна розчаровуватися однодумцем фіткофом((Для початку він хоче продати ***** Україну(й наступна зустріч ніби переговорників буде спробою це зробити((
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22.03.2025 17:11 Відповісти
трампон! ДайошЪ амерыканскую камсАмольскую правдЪу!! )
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22.03.2025 17:55 Відповісти
Это знают в США ,и не от Рубио .
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22.03.2025 18:17 Відповісти
На сьогодні в Американській адміністції панує зграя ШАКАЛІВ які образили. на весь світ. Але всіх тих виродків кара наздожине бо так не може бути щоб моральні уроди диктували як жити демократичному світу
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22.03.2025 18:34 Відповісти
Так уж получилось, что нынешнее руководство Америки это беда не только их страны, но и всего мира!

Произошёл уникальный случай в истории развития человеческого общества - в руководство ядерной державой пришла команда полностью состоящая из больных, в прямом смысле этого слова, людей, при том, больны страшной болезнью - дебилизмом и шизофренией в последней стадии.

Спасение возможно только в одном случае , если сами американцы выразят им недоверие и потребуют новых выборов, такой шанс есть.
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22.03.2025 18:42 Відповісти
Нічого, Марко. Ти міністр, а він якась маленька людинка, майже миша, і вартує він так як здохла миша. Тобто, не нервуй з-за нього
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22.03.2025 19:04 Відповісти
 
 