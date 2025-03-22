Рубіо назвав CNN таблоїдом пліток через публікацію про його розчарування від Віткоффа
Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував публікацію CNN, у якій йшлося про те, що він "розчарований" роллю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в адміністрації Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Рубіо у соцмережі Х.
Він назвав видання "антитрампівським таблоїдом пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми".
"Віткофф - один з тих, з ким я працюю найближче в нашій команді. Ці люди жалюгідні", - додав Рубіо.
Топ коментарі
+12 Gary Grant
показати весь коментар22.03.2025 16:00
+11 Alex Smith
показати весь коментар22.03.2025 16:05
+10 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар22.03.2025 16:12
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А ти гетни сатисфекшену та дай таблоїду у ******!
Произошёл уникальный случай в истории развития человеческого общества - в руководство ядерной державой пришла команда полностью состоящая из больных, в прямом смысле этого слова, людей, при том, больны страшной болезнью - дебилизмом и шизофренией в последней стадии.
Спасение возможно только в одном случае , если сами американцы выразят им недоверие и потребуют новых выборов, такой шанс есть.