Рубіо назвав CNN таблоїдом пліток через публікацію про його розчарування від Віткоффа

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував публікацію CNN, у якій йшлося про те, що він "розчарований" роллю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Рубіо у соцмережі Х.

Він назвав видання "антитрампівським таблоїдом пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми".

"Віткофф - один з тих, з ким я працюю найближче в нашій команді. Ці люди жалюгідні", - додав Рубіо.

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