Ми вже недалеко від обговорення постійного припинення вогню, - Віткофф
США переконані, що наразі метою мирних переговорів є досягнення 30-денного тимчасового припинення вогню, під час якого сторони зможуть обговорити постійне припинення вогню.
Про це спецпосланник президента США Стів Віткофф сказав у інтерв’ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав Віткофф.
Він зокрема повторив російські наративи щодо того, що частина українських військових у Курській області РФ буцімто оточена.
Також Віткофф заявив, що не вважає, що розмова президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна була невдалою, оскільки Росія нібито погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури.
"Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі - на удари України по російських кораблях, Росії - по українських", - сказав спецпосланець президента США.
Віткофф зазначив, що на фронті відбуваються десятки боєзіткнень, тому українська та російська сторони мають обговорити умови їхнього припинення.
Він додав, що технічні групи збираються в Джидді з понеділка.
"З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні речі. І Зеленський мав чудову розмову з президентом (Трампом. - Ред.) після розмови президента Путіна (і Трампа. - Ред.) наступного дня. І я думаю, що це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", - сказав Віткофф.
Він зазначив, що не хоче здатися "вічним оптимістом", але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.
Спецпосланець також наголосив, що США орієнтовані на результат перемовин та угоду, з якою зможе жити український народ.
"Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен", - сказав Віткофф.
Як повідомлялося, раніше Віткофф заявив, що мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно упродовж наступного тижня.
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З їуйлом не домовлятимуться, трампісти хочуть виконання всіх російських вимог (мир через силу, ****)
Питання, яка стратегія у США відносно війни в Україні?
Конкретно цій камарільї Трумпа глибоко плювати на обидві сторони.
То, що перемовини веде Віткофф, який не є політиком, а свого роду Коломойським при Трампі,свідчить що вирішуюттся у першу чергу не політичні питання, а ВЛАСНІ БІЗНЕС ІНТЕРЕСИ ТРУМПА.
Там можлива розмова, типу:
-Ми вам ( Трампу) можем предложить нескотрые доли в некотрых крупных международных компаниях, гда мы являемся акционерами..., Но, отдайте нам( 1,2, 3)
А вилизує під цього процесу щось Віткоф, чм ні це з точки зору загроз перед Україною немає ніякого значення.
без вас трамп был бы ноль !!
Я оце думаю🤔 : при дідо Байдені його поливали багнюкою, наче він нам повинен, і наче Гамерика має юридичний статус союзника і збройні забов'язаня до нашої "УССР 2.0"
А де ж вони тепер? Не думали що при трумпі буде гірше??
І таке подумалось: що не дідо Байден гальмував допомогу ( а бити ракетами по мацкаі він би точно не став!) - то все робили генерали, частина генералів, які собі міркували що от 100% прийде трамп ( бо він енергійний божевільний, якого натовп любить) і не дасть досидіти спокійно до пенсії, а він дурний та мстивий.. та й посада генерала вигідна дуже - наслухався вже як армія сша закуповує "новітнє озброєння" за захмарними цінами.
у цеї адміністрації така позиція, що в війні однаково винні дві сторони.
незабаром.
не за баром, а перед ним.
*********
А ми?
Водночас у Росії та Китаю з'являється безліч нових можливостей, про які вони навіть не мріяли ще кілька років тому. У Путіна вже йдеться не просто про перемогу над Україною, а про геополітичне домінування в Європі. А Сі Цзіньпін сподівається, що Азія й уся зона Тихоокеанського регіону перетворяться на сферу впливу Китаю. Якщо це і є уявлення Дональда Трампа про те, як «зробити Америку знову великою», то насправді він лише зробить її непомітною.
піпєц.. уряд Трумпа вже злив увесь колишній світовий авторитет у кремльовський нужнік..
Після закінчення 1983 року юридичного факультету працював у нью-йоркській юридичній фірмі Dreyer&*****, де одним із його клієнтів був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп. Вони подружилися у процесі роботи разом над бізнес-угодою.
одним словом - Бариги.
Тепер зрозуміло чому ми вийшли з Курська втративши сотні одиниць техніки. Тепер далі будемо відступати до польского кордону і називати це миром?
Ох'уєнна сделка...
«Усі диктатори та автократи світу мріють про ваше обрання. Ви настільки передбачувані та любите лестощі, що вами дуже легко маніпулювати».
Сьогодні Віткофф розповів, що путін передав Трампу його портрет і запевнив, що молився за американського президента у церкві, коли у нього стріляли.
Поки що Трамп запропонував безумовне припинення вогню і обіцяв реакції якщо пуйло не погодиться. пуйло почало якісь умови ставити ,тобто на безумовне не пішло. Тепер трамп і його команда роблять вигляд що їх не послали.
- цей підр визнав фейкові референдуми параші і її псевдо-право на окупацію
- він не вважає путіна причиною війни, "там декілька факторів" (Україна винна)
Тупо чувак транслює 100% російських фейків, і називає себе нейтральним преговірником
Трамп живе не по законам, а по понятиям.
"Ну,дібіли"(с)