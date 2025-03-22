Ми вже недалеко від обговорення постійного припинення вогню, - Віткофф

США переконані, що наразі метою мирних переговорів є досягнення 30-денного тимчасового припинення вогню, під час якого сторони зможуть обговорити постійне припинення вогню.

Про це спецпосланник президента США Стів Віткофф сказав у інтерв’ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав Віткофф.

Він зокрема повторив російські наративи щодо того, що частина українських військових у Курській області РФ буцімто оточена.

Також Віткофф заявив, що не вважає, що розмова президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна була невдалою, оскільки Росія нібито погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури.

"Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі - на удари України по російських кораблях, Росії - по українських", - сказав спецпосланець президента США.

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Віткофф зазначив, що на фронті відбуваються десятки боєзіткнень, тому українська та російська сторони мають обговорити умови їхнього припинення.

Він додав, що технічні групи збираються в Джидді з понеділка.

"З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні речі. І Зеленський мав чудову розмову з президентом (Трампом. - Ред.) після розмови президента Путіна (і Трампа. - Ред.) наступного дня. І я думаю, що це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що не хоче здатися "вічним оптимістом", але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.

Спецпосланець також наголосив, що США орієнтовані на результат перемовин та угоду, з якою зможе жити український народ.

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"Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен", - сказав Віткофф.

Як повідомлялося, раніше Віткофф заявив, що мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно упродовж наступного тижня.