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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Ми вже недалеко від обговорення постійного припинення вогню, - Віткофф

Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф

США переконані, що наразі метою мирних переговорів є досягнення 30-денного тимчасового припинення вогню, під час якого сторони зможуть обговорити постійне припинення вогню.

Про це спецпосланник президента США Стів Віткофф сказав у інтерв’ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав Віткофф.

Він зокрема повторив російські наративи щодо того, що частина українських військових у Курській області РФ буцімто оточена.

Також Віткофф заявив, що не вважає, що розмова президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна була невдалою, оскільки Росія нібито погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури.

"Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі - на удари України по російських кораблях, Росії - по українських", - сказав спецпосланець президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно протягом наступного тижня, - Віткофф

Віткофф зазначив, що на фронті відбуваються десятки боєзіткнень, тому українська та російська сторони мають обговорити умови їхнього припинення.

Він додав, що технічні групи збираються в Джидді з понеділка.

"З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні речі. І Зеленський мав чудову розмову з президентом (Трампом. - Ред.) після розмови президента Путіна (і Трампа. - Ред.) наступного дня. І я думаю, що це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що не хоче здатися "вічним оптимістом", але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.

Спецпосланець також наголосив, що США орієнтовані на результат перемовин та угоду, з якою зможе жити український народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільшою проблемою в урегулюванні війни є Крим та чотири регіони, - Віткофф

"Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен", - сказав Віткофф.

Як повідомлялося, раніше Віткофф заявив, що мораторій на морські удари в Чорному морі буде реалізовано приблизно упродовж наступного тижня.

Автор: 

перемир’я (889) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+18
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22.03.2025 10:01
+14
Приберіть це брехливі у..бище з новин
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22.03.2025 09:57
+13
Щось він сильно ***********.
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22.03.2025 09:56
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Щось він сильно ***********.
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22.03.2025 09:56 Відповісти
вітхоф - представник божої роси в москві)
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22.03.2025 09:59 Відповісти
Він рєшала, а рєшали ********** попі*деть, - це їхня головна спеціалізація.
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22.03.2025 10:06 Відповісти
Він лизала, а не рішала.
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22.03.2025 10:13 Відповісти
Ще раз повторюю для нєдозрозумілих - він корєш рєшала по баблу! Цей старий рузкій єврей навчав трампа життю та аферам у будівництві! Він грає з ним у гольф та веде розмови з ************ «пацанами». А паралельно декларує для преси закінчення війни та перемир'я.
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22.03.2025 10:26 Відповісти
та пофігу в що той лизала грає, рєшати він нічого навіть не намагається, тільки лиже.
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22.03.2025 10:30 Відповісти
Лижуть Рубіо, Венс, Маск та уся інша пістобратія, а цей рєшає наше майбутнє. Саме цей старий обрізаний хєр буде домовлятись з ****** про чотири області та Крим, які вони хочуть примусити нас визнати кацапськими.
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22.03.2025 10:37 Відповісти
Цей хєр в цьому ж інтерв'ю вже розкрив карти: він згадав псевдореферендуми, і цей підр щиро вірить в їх результати.

З їуйлом не домовлятимуться, трампісти хочуть виконання всіх російських вимог (мир через силу, ****)
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22.03.2025 11:04 Відповісти
Ти можеш називати це як тобі заманеться.
Питання, яка стратегія у США відносно війни в Україні?
Конкретно цій камарільї Трумпа глибоко плювати на обидві сторони.
То, що перемовини веде Віткофф, який не є політиком, а свого роду Коломойським при Трампі,свідчить що вирішуюттся у першу чергу не політичні питання, а ВЛАСНІ БІЗНЕС ІНТЕРЕСИ ТРУМПА.
Там можлива розмова, типу:
-Ми вам ( Трампу) можем предложить нескотрые доли в некотрых крупных международных компаниях, гда мы являемся акционерами..., Но, отдайте нам( 1,2, 3)
А вилизує під цього процесу щось Віткоф, чм ні це з точки зору загроз перед Україною немає ніякого значення.
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22.03.2025 10:57 Відповісти
Воно меле маячню,таку саму як і його шеф-руда, обіссяна собака.
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22.03.2025 09:56 Відповісти
Приберіть це брехливі у..бище з новин
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22.03.2025 09:57 Відповісти
Що ця паскуда несе ,з приходом трампа злочинець путін відчув свою безкарність.
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22.03.2025 09:58 Відповісти
не трамп конченный, а такие как как ты, которые лижете зад трампу и потакаете ему

без вас трамп был бы ноль !!
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22.03.2025 09:59 Відповісти
вірити москалям не потрібно
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22.03.2025 09:59 Відповісти
На ТАКЕ погоджуватися ТОЧНО не можна! Може якось потягти? Бичество трампа може довго не продовжиться?
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22.03.2025 10:07 Відповісти
Якесь пуйло робиться в Америці...
Я оце думаю🤔 : при дідо Байдені його поливали багнюкою, наче він нам повинен, і наче Гамерика має юридичний статус союзника і збройні забов'язаня до нашої "УССР 2.0"
А де ж вони тепер? Не думали що при трумпі буде гірше??
І таке подумалось: що не дідо Байден гальмував допомогу ( а бити ракетами по мацкаі він би точно не став!) - то все робили генерали, частина генералів, які собі міркували що от 100% прийде трамп ( бо він енергійний божевільний, якого натовп любить) і не дасть досидіти спокійно до пенсії, а він дурний та мстивий.. та й посада генерала вигідна дуже - наслухався вже як армія сша закуповує "новітнє озброєння" за захмарними цінами.
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22.03.2025 10:00 Відповісти
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22.03.2025 10:01 Відповісти
"зможуть примирити обидві сторони"

у цеї адміністрації така позиція, що в війні однаково винні дві сторони.
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22.03.2025 10:02 Відповісти
Ні - у них в війні винувата Україна. Росіюшка вимушена захищатися...
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22.03.2025 10:20 Відповісти
При всій толерантності, цього під×уйловського під@ра вже на сьогодні забагато в новинах.
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22.03.2025 10:03 Відповісти
ми вже недалеко.
незабаром.
не за баром, а перед ним.
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22.03.2025 10:03 Відповісти
"Ми вже недалеко від цього, "
*********
А ми?
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22.03.2025 10:04 Відповісти
США тепер - лише один із глобальних гравців, якому для захисту власних інтересів потрібні союзники й однодумці. Але без довіри, без цих союзників та однодумців Америка поступово перетвориться на далеку державу за океаном, про колишню велич якої згадуватимуть хіба що у підручниках історії.

Водночас у Росії та Китаю з'являється безліч нових можливостей, про які вони навіть не мріяли ще кілька років тому. У Путіна вже йдеться не просто про перемогу над Україною, а про геополітичне домінування в Європі. А Сі Цзіньпін сподівається, що Азія й уся зона Тихоокеанського регіону перетворяться на сферу впливу Китаю. Якщо це і є уявлення Дональда Трампа про те, як «зробити Америку знову великою», то насправді він лише зробить її непомітною.
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22.03.2025 10:04 Відповісти
Тобто повна капітуляція?! Дуже складна ситуація...
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22.03.2025 10:04 Відповісти
ідіот-мародер, якби здати усі окуповані території, то Україна могла б це зробити і без прекрасних соплІвих "мастєров сдєлок" ще у 2022му..
піпєц.. уряд Трумпа вже злив увесь колишній світовий авторитет у кремльовський нужнік..
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22.03.2025 10:05 Відповісти
рудий гиндик і його ухуївша ко-***** прагне знищення України. для них )(уйло хароший парєнь.
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22.03.2025 10:07 Відповісти
А по людях що в Україні, по житловим кварталам виходить ніяких обмежень...
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22.03.2025 10:07 Відповісти
Щоб ти тварь вже дихать перестало зі своїм рижим хазяїном.
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22.03.2025 10:13 Відповісти
Віткофф - американський мільярдер, інвестор і забудовник.
Після закінчення 1983 року юридичного факультету працював у нью-йоркській юридичній фірмі Dreyer&*****, де одним із його клієнтів був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп. Вони подружилися у процесі роботи разом над бізнес-угодою.
одним словом - Бариги.
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22.03.2025 10:14 Відповісти
Ви не то шо недалеко,ви ніде.
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22.03.2025 10:14 Відповісти
Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав Віткофф.
Тепер зрозуміло чому ми вийшли з Курська втративши сотні одиниць техніки. Тепер далі будемо відступати до польского кордону і називати це миром?
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22.03.2025 10:16 Відповісти
не з Курська, а з Суджі. Сотні одиниць української техніки під управлінням ЗСУ продовжують перемалувати русню в Курській області.
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22.03.2025 10:26 Відповісти
Як ви надоїли диванні експерти, які воюють на дивані і в фейсбуці і пишуть «ми воюємо». Воюють ЗСУ, ви не воюєте, не треба примазуватись до чужих заслуг. Крім того всі диванні воїни проти перемирʼя і за війну до останнього українця - зрозуміло чому бо вони самі не збираються воювати.
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22.03.2025 10:49 Відповісти
А ти який воїн? Видно що не диванний бо за капітуляцію, то який?
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22.03.2025 11:44 Відповісти
Виходить там де кацапам некисло прилітає - на морі і по нафтобазам тепер буде мараторій, а де лізуть то хай лізуть.
Ох'уєнна сделка...
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22.03.2025 10:17 Відповісти
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22.03.2025 10:22 Відповісти
Трамп це авантюрист,популіст,звиздун і ідіот.Брехливе сотворіння і вірити йому-себе не поважати.
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22.03.2025 10:31 Відповісти
Да нашли они
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22.03.2025 10:35 Відповісти
готовлять до капітуляції
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22.03.2025 10:37 Відповісти
Камала Харріс сказала Трампу на передвиборчих дебатах:

«Усі диктатори та автократи світу мріють про ваше обрання. Ви настільки передбачувані та любите лестощі, що вами дуже легко маніпулювати».

Сьогодні Віткофф розповів, що путін передав Трампу його портрет і запевнив, що молився за американського президента у церкві, коли у нього стріляли.
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22.03.2025 10:41 Відповісти
Мотаєм круги?
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22.03.2025 10:47 Відповісти
Недалеко від обговорення . А скільки будуть йти обговорення?

Поки що Трамп запропонував безумовне припинення вогню і обіцяв реакції якщо пуйло не погодиться. пуйло почало якісь умови ставити ,тобто на безумовне не пішло. Тепер трамп і його команда роблять вигляд що їх не послали.
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22.03.2025 10:48 Відповісти
Цей ріелтор в інтерв'ю карлсону наговорив стіки, що волоси дибки:

- цей підр визнав фейкові референдуми параші і її псевдо-право на окупацію

- він не вважає путіна причиною війни, "там декілька факторів" (Україна винна)

Тупо чувак транслює 100% російських фейків, і називає себе нейтральним преговірником
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22.03.2025 10:52 Відповісти
така реальність, хто сильніший той і правий - примітивна тестостеронова культура від трампістів, немає значення хто на боці зла чи добра, а хто в альфа позиції.

Трамп живе не по законам, а по понятиям.
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22.03.2025 11:02 Відповісти
Все має значення.
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22.03.2025 11:46 Відповісти
Они оба махровые фашисты, что Такер, что гитлерюгенд Трампа вроде старого нациста Виткоффа или Келлога. А у них Путин - альфа, главпетух.
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22.03.2025 10:52 Відповісти
рожеві окуляри знімати треба.
"Ну,дібіли"(с)
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22.03.2025 10:57 Відповісти
Слава тебе Господи! Значит скоро мир! Мир всегда побеждает войну
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22.03.2025 11:11 Відповісти
Кацап, чухай звідси.
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22.03.2025 11:31 Відповісти
папуга миру
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22.03.2025 11:27 Відповісти
А ще, ти кацапська мразота ,вимагаєш відмови України від 4 областей . ПНХ, підорасіна трампівська. Зате портрет патлатому фашисту від ***** привіз.
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22.03.2025 11:29 Відповісти
Це балалайка, яку вони будуть співати усі чотири роки
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22.03.2025 11:34 Відповісти
Ініціативи Трампа трампістів спрямовані на знищення України. Схоже що доведеться відмовитись від будь яких "сдєлок с пиндосамі". Так у нас буде хоча б шанс на виживання. Якщо ж виконувати всі "хотєлкі" маразматика Трампа то нам гарантовано повний піздєц, розграбування і повна нездатність захищатися. Про перемогу над охлявший ****** і розйобаним ***********, який залишається тільки добивати, доведеться забути. То ж **** песимізм разом з Трампом, Весом і цим мафіозним жидом Віткофом.
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22.03.2025 11:56 Відповісти
Ближче, ніж 50 днів тому?
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22.03.2025 12:05 Відповісти
Напевно планують присвяти до 100 річного юбілєю когось?
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22.03.2025 12:52 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню та ніякого перемир'я до повного знищення кацапських військ і виходу ЗСУ на загальновизнані українські кордони!
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22.03.2025 14:06 Відповісти
ага на 30 днів вже все зупинили і все нормально працює, дотримується, контролюється
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22.03.2025 14:49 Відповісти
Поки що ви навіть не здатні втілити енергетичне перемир'я, бо і ***** і зелений гандон луплять відкрито по енергетиці, фактично щоночі. І якщо ***** за руку спіймати важко, то удари зеленого гандолна - явні і відкриті. То про яке "припинення вогню" ви там говорите? Походу, ще одні куколди, як і ЄС, яким тільки "пагаваріть".
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22.03.2025 16:14 Відповісти
Один ******* рассказал другому... Верим!
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22.03.2025 17:35 Відповісти
 
 