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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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Переговорники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч на перемовинах у Саудівській Аравії, - The Washington Post.

Перемовини в Саудівській Аравії

На переговорах про припинення вогню в Саудівській Аравії перемовники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч, вони перебуватимуть у різних кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Washington Post.

Так, за словами головного помічника із зовнішньої політики російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто йдеться про часткове припинення вогню.

Зазначається, що Москва дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

Видання пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Саудівській Аравії буде присутній Умєров, - Зеленський

"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Також зазначається, що російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".

Повідомляється, що серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Також читайте: Україна та США обговорять деталі режимів припинення вогню на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії, - МЗС

Раніше повідомлялося, що США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією

Зустріч у Саудівській Аравії 24 березня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня представники США проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та з представниками України у Саудівській Аравії для того, щоб продовжити координацію кроків із досягнення завершення війни.

Зустріч відбудеться на рівні технічних команд.

15 березня президент України Володимир Зеленський розпорядився сформувати делегацію для співпраці з міжнародними партнерами з метою організації переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли глава МЗС Андрій Сибіга, очільник Міноборони Умеров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Автор: 

перемовини (2848) росія (64895) Саудівська Аравія (569) Україна (5859)


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Топ коментарі
+14
зважаючи на те яку ***** несе Віткофф навіть важко уявити як змінюватиметься інфа при переході з однієї кімнати в іншу...
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22.03.2025 17:02
+14
Навіщо зустрічатися? ОПа все вирішила ще в 2023 році, подоляк не дасть збрехати:
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22.03.2025 17:02
+11
Єдыний Шмарафон наше усьо!

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22.03.2025 17:10
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Записки носитимуть?
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22.03.2025 16:58 Відповісти
😊 Навіщо? Вони прекрасно спілкуються через смартфони. А ця вистава - то для лохів.
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22.03.2025 17:19 Відповісти
Давайте на спір! Умєров це най-най важливіша гілка перемовин й взагалі інтересу Ахметівсько-Єрмаківської команди. У Стамбулі 2022 він був центровою фігурою-(хоча в інформпросторі ніби в тіні) ( ще лиш голова Держмайна ) . Потім, як по-холуйски лестився до нього на останньому Мюнхенському форумі ( є відео ) так й не покараний Рєзніков , з розчервоніло-спітнілою лисиною біг туди по вулиці щоби щось шепнути Умерову... На запитання журанлістки, навіщо ви тут- "працюю на Україну ". Умеров абслобсолютно залежна від Трампа людина, у котрого вже з 2015 року приласкана у США від тата-мами з братами та з трьома дітками сім"я , сплачують податки справно за свої бізнеси . Доречі, меншенька донька народилася вже там. Як гадаєте , де заякориться пан Умєров , якщо догодить Трампу в підсумку перемовин ? (ну точно не українцям).Тай сам Зе вчора оголосив його особисто членом "технічної " делегації ...
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22.03.2025 17:53 Відповісти
Та в нас там всі якісь притрушені - немає державників
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22.03.2025 17:58 Відповісти
А у Трампа бізнесовий гольфопратнер Віткофф державник? А його інтерв"юер улесливий до хйла Карлсон державник? Державниками зі своєї колокольні бачать себе технофашисти за спиною Трамапа що торпедою вибрали під себе ось такого діда нарциса з бізнесові виправданим інтересом...
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22.03.2025 18:08 Відповісти
Все так - тільки один ньюанс - віина в нас
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22.03.2025 18:25 Відповісти
В тому й краса відкритості американців - вони вИкористають цих заплямованих саботажем мародерством та зрадою саме зараз , вимагаючи перевибори потім . А перевибори потім - це на радість хйлу протести, непокора й розстріли мітингів за новим законом коаліції ОПЗЖ +СН .
результаті все за планом ХЙЛЯНДІЇ
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22.03.2025 19:06 Відповісти
Дерьмак со своими шефами через стенку азбукой Морзе будет перестукиваться.
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22.03.2025 19:36 Відповісти
Але це не точно...
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22.03.2025 16:58 Відповісти
То Усику можна не збиратись туди їхати?
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22.03.2025 16:59 Відповісти
Боже, ну який крінж.
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22.03.2025 16:59 Відповісти
ефект )(уйлотрампівського зіпсованого телефону, все згідно гебешним інструкціям. 🤣

"Путін пішов до церкви помолитися за Трампа після замаху. Президент Росії також замовив портрет Трампа у відомого художника і передав його до Вашингтона. Трамп був зворушений подарунком"
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22.03.2025 16:59 Відповісти
Всі світові ує'бани молилися за трампа. Хєзбола, кон-чен-ир, Талібан, ху-йло хамас... і орбан...
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22.03.2025 17:04 Відповісти
чому тебе так тригерить якийсь дід з іншої півкулі? звернись до психіатра.
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22.03.2025 18:38 Відповісти
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22.03.2025 17:01 Відповісти
звідки це? хороша картинка
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22.03.2025 18:31 Відповісти
Ну нравится США быть шестерками и бегать из кабинета в кабинет и передавать условия....

Вот только пока добегут, мысль потеряется
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22.03.2025 17:01 Відповісти
Не проблєма - все одно їхні думки це думки *****
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22.03.2025 17:05 Відповісти
зважаючи на те яку ***** несе Віткофф навіть важко уявити як змінюватиметься інфа при переході з однієї кімнати в іншу...
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22.03.2025 17:02 Відповісти
Ну, це нам воно здається ******. А насправді то цілком усвідомлена і обрана "лінія партії", точніше її трумпістського блоку. Лінія, "заточена" на те, щоб, образно кажучи, переламати Україну через коліно.
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22.03.2025 18:00 Відповісти
Якісь зовсім ліві особи бігатимуть по номерах готелю в Саудівській Аравії і це в розумінні дегенерата Трампа "запобігання третій світовій війні". Хоч би повій найняли. Це шапіто матиме хоч якийсь сенс.
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22.03.2025 17:02 Відповісти
Навіщо зустрічатися? ОПа все вирішила ще в 2023 році, подоляк не дасть збрехати:
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22.03.2025 17:02 Відповісти
Потужно!
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22.03.2025 17:45 Відповісти
А які часи були які часи!!! Подоляк диктував Байдену з Шольцом скільки треба Україні надати танків, поки Тимошенко розкрадав з Резніковим ЗСУ , та не будували фортифікацій та виживали Залужного. Подоляк особисто з ГУРшним від РФ братом спілкувався як один з центрових членів делегації у Стамбулі в 2022 році ... Інтерв"ю ДОЖДЯМ та Латиніним ... Воно ж політтехнолог- сказала банді Ларьчника - мені треба менше висовуватися ... Так й сталось .
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22.03.2025 19:08 Відповісти
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22.03.2025 19:22 Відповісти
Злякалися що не втримаються та зіллються в обіймах?
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22.03.2025 17:03 Відповісти
Шукав це фото зі Стамбульських перемовин, але не знайшов...як зараз бачу - показують початок перемовин, українська делегація починає обніматися з російською і трансляція припиняється...
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22.03.2025 17:16 Відповісти
Пацанский сходняк: с обеих сторон главные ворюги в своей стране, разводящий есть... Будут перетирать. О чём добазарятся не скажут - секрет. От кого, ****?!
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22.03.2025 17:06 Відповісти
Так и есть,все похоже на какие-то бандитские разборки в стиле 90-х.
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22.03.2025 18:06 Відповісти
Крінжатіна просто. Буде санітар бігати між двома палатами дурдома, носити записочки пацієнтів.
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22.03.2025 17:06 Відповісти
невже не встигнемо випробувати TLK1000 по опорі??((
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22.03.2025 17:09 Відповісти
Єдыний Шмарафон наше усьо!

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22.03.2025 17:10 Відповісти
Якийсь цирк ця човникова дипломатія.
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22.03.2025 17:20 Відповісти
Переговори задля самообмеження для України

Про що йтиметься на переговорах
"Про те, що переговори зосереджуватимуться на припиненні вогню на морі, повідомив головний помічник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. На думку російського політолога Кирила Рогова, яку наводить видання, ця проблема актуальна для РФ, тому що в Чорному морі "Україна паралізувала" значну частину російського флоту та "контролює більшість вод за допомогою морських безпілотників".
"Тут у Путіна немає переваги, тому йому зручно погодитися на часткове припинення вогню на цій ділянці", - сказав Рогов.У Москві також повідомили, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться постачань зерна через Чорне море.

"Відповідно до угоди, укладеної влітку 2022 року, Україні дозволили експортувати зерно із заблокованих Росією портів. Але з самого початку угоді перешкоджали зриви: Росія звинувачувала Україну у використанні безпечного коридору для атак безпілотників, і через рік її призупинили", - пише WP.
Наслідки таких переговорів на фото нижче, с касетною б./ч. :
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22.03.2025 17:20 Відповісти
З урахуванням того, кого Зеленський відправляє на перемовини, то це сходняк кацапів та їх підлеглих.
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22.03.2025 17:34 Відповісти
Це тільки мені здається просто гадімою показухою ?
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22.03.2025 17:34 Відповісти
Мері Енн Трамп, мати Дональда Трампа: "Так, він ідіот з нульовим здоровим глуздом і без навичок спілкування, але він мій син. Я просто сподіваюся, що він ніколи не потрапить у політику. Це було б катастрофою..."

Руде уйопище, з яким нам усім доведеться співіснувати ще якийсь час, обраний Президентом США, і всі журналісти світу вже збожеволіли, бо не встигають дочитувати до кінця всю ту *****, про яку він уже тридцять разів забув сам

Колумб відкрив Америку,

а Трамп її закриє!
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22.03.2025 17:38 Відповісти
Жаль что папа Доню об занавеску не вытер.
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22.03.2025 19:45 Відповісти
Гитлерюгенд Трампа несет просто упоротую ахинею. Надо признать, они даже переплюнули Зеленского образца 2019 года. Тяжело нам будет.
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22.03.2025 17:43 Відповісти
Трамп і пуйло говорять про мир,
Чемберлен і Гітлер теж говорили про мир і для цієї цілі треба було покінчити з Чехословаччиною.
Сьогодні, йдучи цим політичним шляхом, пропонується спільними зусиллями Трампа і путлєра знищити Україну.
Чи знає про це ЗепреЗедент , побачимо 😡
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22.03.2025 17:46 Відповісти
В такому форматі як пропонують проводити ці перемовини, поширюються лише плітки на базарі.
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22.03.2025 17:51 Відповісти
Місія нездійсненна: Протокол Фантом ... Ремейк?
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22.03.2025 17:52 Відповісти
"вони перебуватимуть у різних кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію"

1 в 1 таке показували в кіно про тюрму
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22.03.2025 18:08 Відповісти
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22.03.2025 18:08 Відповісти
воно й не дивно, дай їм зустрітись віч на віч, то здадуть Україну на пару сек, а так хоч будуть треті особи контролювати, що наша бидлотакацапам пропонує.
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22.03.2025 18:13 Відповісти
Русская делегация едет в Саудовскую Аравию за согласием Украины подпускать военные корабли РФ поближе к берегам украины для более удобных пусков и блокады Черного моря, а также отказа Украины бить по НПЗ, что мешает русским финансировать войну. Ну-ну
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22.03.2025 18:21 Відповісти
Замість делегації, Україна має повезти на перемовини Будапештський договір, та послати руду мавпу з путлярою, курсом кацапського корабля. Смерть кацапії!
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22.03.2025 18:40 Відповісти
Маша сношалась с Дубровским через дупло дуба.😎
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22.03.2025 18:50 Відповісти
 
 