Переговорники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч на перемовинах у Саудівській Аравії, - The Washington Post.

На переговорах про припинення вогню в Саудівській Аравії перемовники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч, вони перебуватимуть у різних кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Washington Post.

Так, за словами головного помічника із зовнішньої політики російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто йдеться про часткове припинення вогню.

Зазначається, що Москва дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

Видання пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.

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"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Також зазначається, що російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".

Повідомляється, що серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

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Раніше повідомлялося, що США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією

Зустріч у Саудівській Аравії 24 березня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня представники США проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та з представниками України у Саудівській Аравії для того, щоб продовжити координацію кроків із досягнення завершення війни.

Зустріч відбудеться на рівні технічних команд.

15 березня президент України Володимир Зеленський розпорядився сформувати делегацію для співпраці з міжнародними партнерами з метою організації переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли глава МЗС Андрій Сибіга, очільник Міноборони Умеров і заступник керівника ОП Павло Паліса.