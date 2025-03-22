Переговорники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч на перемовинах у Саудівській Аравії, - The Washington Post.
На переговорах про припинення вогню в Саудівській Аравії перемовники з України та Росії не зустрічатимуться віч-на-віч, вони перебуватимуть у різних кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Washington Post.
Так, за словами головного помічника із зовнішньої політики російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто йдеться про часткове припинення вогню.
Зазначається, що Москва дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.
Видання пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.
"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.
Також зазначається, що російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.
Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".
Повідомляється, що серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.
Раніше повідомлялося, що США та Україна проведуть зустріч в Ер-Ріяді за день до переговорів із Росією
Зустріч у Саудівській Аравії 24 березня
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня представники США проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та з представниками України у Саудівській Аравії для того, щоб продовжити координацію кроків із досягнення завершення війни.
Зустріч відбудеться на рівні технічних команд.
15 березня президент України Володимир Зеленський розпорядився сформувати делегацію для співпраці з міжнародними партнерами з метою організації переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.
Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли глава МЗС Андрій Сибіга, очільник Міноборони Умеров і заступник керівника ОП Павло Паліса.
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"Путін пішов до церкви помолитися за Трампа після замаху. Президент Росії також замовив портрет Трампа у відомого художника і передав його до Вашингтона. Трамп був зворушений подарунком"
Вот только пока добегут, мысль потеряется
Про що йтиметься на переговорах
"Про те, що переговори зосереджуватимуться на припиненні вогню на морі, повідомив головний помічник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. На думку російського політолога Кирила Рогова, яку наводить видання, ця проблема актуальна для РФ, тому що в Чорному морі "Україна паралізувала" значну частину російського флоту та "контролює більшість вод за допомогою морських безпілотників".
"Тут у Путіна немає переваги, тому йому зручно погодитися на часткове припинення вогню на цій ділянці", - сказав Рогов.У Москві також повідомили, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться постачань зерна через Чорне море.
"Відповідно до угоди, укладеної влітку 2022 року, Україні дозволили експортувати зерно із заблокованих Росією портів. Але з самого початку угоді перешкоджали зриви: Росія звинувачувала Україну у використанні безпечного коридору для атак безпілотників, і через рік її призупинили", - пише WP.
Наслідки таких переговорів на фото нижче, с касетною б./ч. :
Руде уйопище, з яким нам усім доведеться співіснувати ще якийсь час, обраний Президентом США, і всі журналісти світу вже збожеволіли, бо не встигають дочитувати до кінця всю ту *****, про яку він уже тридцять разів забув сам
Колумб відкрив Америку,
а Трамп її закриє!
Чемберлен і Гітлер теж говорили про мир і для цієї цілі треба було покінчити з Чехословаччиною.
Сьогодні, йдучи цим політичним шляхом, пропонується спільними зусиллями Трампа і путлєра знищити Україну.
Чи знає про це ЗепреЗедент , побачимо 😡
1 в 1 таке показували в кіно про тюрму