Росіяни атакували Донеччину: вбили три людини й одну поранили в Покровську, ще троє постраждалих в області (оновлено)
Сьогодні, 22 березня 2025 року, російські військові атакували Покровськ, Краматорськ та Розлив у Донецькій області, внаслідок чого загинули люди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Як зазначається, о 13:30 війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.
Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років.
"Отримані нею поранення виявились несумісними з життям – жінка померла під час евакуації з місця події", - розповіли в прокуратурі.
Повідомляється, що тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.
Оновлена інформація
Своєю чергою начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені.
Так, у Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку.
У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюються.
У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.
Пізніше він опублікував оновлено інформацію станом на 18:50.
"Кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого", - написав він.
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