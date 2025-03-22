Росіяни атакували Донеччину: вбили три людини й одну поранили в Покровську, ще троє постраждалих в області (оновлено)

Сьогодні, 22 березня 2025 року, російські військові атакували Покровськ, Краматорськ та Розлив у Донецькій області, внаслідок чого загинули люди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як зазначається, о 13:30 війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років.

"Отримані нею поранення виявились несумісними з життям – жінка померла під час евакуації з місця події", - розповіли в прокуратурі.

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Повідомляється, що тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.

Оновлена інформація

Своєю чергою начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені.

Так, у Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку.

У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюються.

У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.

Пізніше він опублікував оновлено інформацію станом на 18:50.

"Кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого", - написав він.