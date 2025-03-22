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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ
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Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області, - Генштаб

Знищено пункт управління росіян у Бєлгородської області

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Читайте: ЗСУ знищили командний пункт окупантів у Бєлгородської області, - Генштаб

У Генштабі зауважують, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України", - додали в Штабі.

Також дивіться: Наслідки удару ЗСУ по аеродрому "Енгельс-2" в Саратовській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) Удари по РФ (263)


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Топ коментарі
+19
Не лише Білгородська область, а й третина Курської та Воронезької областей, Крим, 2/3 Кубані, до кордону із Кавказом належили Україні до 1922 року- доки прокляті чорти-комуняки Лєнін та Джугашвілі загребли у свої руки винищивши там українську мову, культуру та населення - зрусифікувавши залишки української спільноти своїм балотним нарєчієм.
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22.03.2025 18:58
+8
Білгородську область була Україна, а Хрущов подарував
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22.03.2025 18:43
+8
Тривожне повідомлення гімно-зет-каналу - російські війська на прикордонні Білгородської області можуть потрапити в оточення - ЗСУ заходять їм в тил:



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22.03.2025 19:06
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Трампососы, ау!!!

США зняли санкції з криптосервісу росіян, який допомагав обходити санкції.
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22.03.2025 18:36 Відповісти
Звиеяйте що не в масть.
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22.03.2025 18:37 Відповісти
Дураков не сеют, не пашут - они сами родятся.
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22.03.2025 19:00 Відповісти
Подяка і респект нашим Соколам в небі ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.03.2025 20:08 Відповісти
не США , а рудий пес
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22.03.2025 18:37 Відповісти
Не роzzія а *****?
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22.03.2025 18:59 Відповісти
Лайк!
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22.03.2025 18:43 Відповісти
Білгородську область була Україна, а Хрущов подарував
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22.03.2025 18:43 Відповісти
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22.03.2025 19:30 Відповісти
який Хрущов, що ти мелеш? ти хоть розумієш коли Білгородщина була у складі України? це було за часів Скропадського і то не довго
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22.03.2025 20:54 Відповісти
За Кримське питання, Рішенням Політбюро СРСР, були передані на московію, білгородські, курські, та частина орловської території!!
Матчасть треба знати, а не мило, носом пускать!! Московіт вчьонай…
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22.03.2025 22:51 Відповісти
завтра тебе кретина носом натикаю, бо зараз вже спати йду, буде тобі "матчасть"
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23.03.2025 00:50 Відповісти
Ок.
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22.03.2025 18:56 Відповісти
Не лише Білгородська область, а й третина Курської та Воронезької областей, Крим, 2/3 Кубані, до кордону із Кавказом належили Україні до 1922 року- доки прокляті чорти-комуняки Лєнін та Джугашвілі загребли у свої руки винищивши там українську мову, культуру та населення - зрусифікувавши залишки української спільноти своїм балотним нарєчієм.
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22.03.2025 18:58 Відповісти
Еге ж, у мене був родич із Білгородщини; в їхньому селі (назва - Куток) усі говорили по-українському. Але то було давно…
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22.03.2025 19:43 Відповісти
Кубань ніколи не була в складі України. Але делегація Кубанської Ради навесні 1918 року приїздила до Києва, щоб провести перемовини про входження Кубані до складу України на правах автономії. Очолював делегацію голова Кубанської Ради Микола Рябовол, якого пізніше вбили агенти Денікіна.
Під час першого засідання Кубанської Ради Рябовол почав свій виступ такими словами:

- Мачуха-доля відірвала наших дідів-запорожців від лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах без матірного догляду... Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері… Прийшла воля, і ми ожили. Ожили і як вірні діти своєї Матері йдемо тим шляхом, який указала вона, йдемо туди, де зорить уже любов між людьми.

https://localhistory.org.ua/texts/statti/ostannia-sproba-buti-z-**********/
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22.03.2025 19:45 Відповісти
Тривожне повідомлення гімно-зет-каналу - російські війська на прикордонні Білгородської області можуть потрапити в оточення - ЗСУ заходять їм в тил:



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22.03.2025 19:06 Відповісти
Війна в Україні, так війна в Україні...люди кажуть, що вже й у Воронежі різко зріс попит на вишиванки...
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22.03.2025 19:11 Відповісти
Знищення КП прикордонної застави (чисельність якої півсотні) суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях. Джерело: https://censor.net/ua/n3542669
Як може вплинути знищення КП застави ( яка контролює півтора десятка км кордону) на ситуацію в двох областях з загальною довжиною кордону 830 км.
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22.03.2025 19:20 Відповісти
Бо КП застави координує усі операції силовиків у своїй зоні відповідальності. Точніше, вже не координує...
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22.03.2025 19:40 Відповісти
Якщо навіть це так (в чім я глибоко сумніваюся) то зона відповідальності у застави -15- 20 км а не 830. Де ви такі беретеся, хоч біля армії десь були?
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22.03.2025 19:53 Відповісти
Вопроса два - в чем-же вЫ сомневаетесь и где вЫ взяли про 830 км ?
Написано - "..завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ ..." , так вот эти 15-20 км как-раз достаточно , что зайти в тыл противнику и создать плацдарм ...
И эта , - не расстраивайтесь так - ну разбомбили ваше КП ...
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23.03.2025 00:00 Відповісти
Прочитайте ще пару раз публікацію і подумайте що там написано. Глотово знаходиться недалеко від адміністративної межі Сумської і Харківської областей і знищення якоїсь застави може впливати на ситуацію лише на невеликій ділянці кордону (15-20км) а не на СИТУАЦІЮ в ДВОХ областях (де кордон має в сумі протяжність 830 км) ЯК НАПИСАНО В ПУБЛІКАЦІЇ. Ви хоч на карту подивіться і погугліть, якщо не знаєте, перед тим як писати про те де я взяв число 830 км. 560 км - Сумська і 270 км - Харківська. Ми ж не знаємо яке дійсно було донесення ГШ а читаємо текст який набирають люди які не в темі. Тут це нерідко.
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23.03.2025 07:10 Відповісти
На границе мёртвые кацапы
Край российский тревогою объят
В эту ночь решили Укродроны
Кацапню немного погонять
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22.03.2025 21:14 Відповісти
на застав1 3-4 оф1цера в1д ле1тенанта до кап1тана , це просто прикордонна застава , от якби комендатуру чи заг1н , то 1нша справа
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23.03.2025 10:20 Відповісти
 
 