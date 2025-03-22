Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області, - Генштаб
21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.
У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
У Генштабі зауважують, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.
"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України", - додали в Штабі.
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США зняли санкції з криптосервісу росіян, який допомагав обходити санкції.
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Матчасть треба знати, а не мило, носом пускать!! Московіт вчьонай…
Під час першого засідання Кубанської Ради Рябовол почав свій виступ такими словами:
- Мачуха-доля відірвала наших дідів-запорожців від лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах без матірного догляду... Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері… Прийшла воля, і ми ожили. Ожили і як вірні діти своєї Матері йдемо тим шляхом, який указала вона, йдемо туди, де зорить уже любов між людьми.
https://localhistory.org.ua/texts/statti/ostannia-sproba-buti-z-**********/
Як може вплинути знищення КП застави ( яка контролює півтора десятка км кордону) на ситуацію в двох областях з загальною довжиною кордону 830 км.
Написано - "..завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ ..." , так вот эти 15-20 км как-раз достаточно , что зайти в тыл противнику и создать плацдарм ...
И эта , - не расстраивайтесь так - ну разбомбили ваше КП ...
Край российский тревогою объят
В эту ночь решили Укродроны
Кацапню немного погонять