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Новини Атака безпілотників
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Окупанти запустили ударні дрони по Україні (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 22 березня

Ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська та Сумська області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:45.

"Дніпропетровська та Запорізька області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:55.

О 19:02 ПС повідомили про:

  • БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північно-західний.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:17.

"Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу", - повідомлялся о 19:21.

"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:32.

"Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 19:38.

"Полтавська, Кіровоградська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:42.

"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:00.

"Кременчук - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:15.

"Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.

"м. Полтава! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:26.

"Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:29.

"Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:29.

"Бориспіль - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:25.

"Рівненська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:29.

"Черкаська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:38.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:59 ПС повідомили про:

  • БпЛА на північному сході Рівненщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний;
  • БпЛА на південь від Києва, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.
  • більшість БпЛА у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях постійно змінюють курс.

Оновлення

О 22:55 ПС повідомили про:

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Харківщини, рухаються у бік Полтавщини;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА у Кіровоградській області, курс - західний.
  • Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!

"Вінницька область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:18. 

"Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку", - повідомлялося о 00:04.

"Ворожий БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс - на Хмельниччину", - повідомлялося о 00:05. 

"Старокостянтинів в укриття, ворожий БпЛА наближається з півночі", - повідомлялося о 00:21.

"Ворожі БпЛА рухаються у бік Києва з півночі", - повідомлялося о 00:26.

"Увага! м.Київ! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:31.

"Харківська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 01:02.

О 01:23 ПС повідомили про:

  • БпЛА на заході Житомирщини, курсом на південь;
  • БпЛА на Вінниччині, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-східний.

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Автор: 

безпілотник (4083) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+9
Кацапсячі підараси по графіку. А тампон жіночої гігієни каже шо як ніколи наблизились до миру.
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22.03.2025 19:24
+5
Зараз Україна є найбільш європейською країною - через те, що робить, які втрати несе і через те, що має відвагу. Вона проливає кров за західні цінності. І не лише проливає кров, а й стікає нею.
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22.03.2025 19:23
+4
Зараз йде війна за те, чия мова буде звучати в Україні.
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22.03.2025 21:52
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Зараз Україна є найбільш європейською країною - через те, що робить, які втрати несе і через те, що має відвагу. Вона проливає кров за західні цінності. І не лише проливає кров, а й стікає нею.
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22.03.2025 19:23 Відповісти
Якщо вважати, що українська мова є західною цінністю...
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22.03.2025 20:04 Відповісти
поясни
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22.03.2025 21:46 Відповісти
Зараз йде війна за те, чия мова буде звучати в Україні.
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22.03.2025 21:52 Відповісти
взагалі-то війна не за мову, а як раз за цінності
Україна ще воює за них, а дехто на заході просто вирішив змінити цінності
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22.03.2025 22:13 Відповісти
Для України її цінності це і є в першу чергу мова.
Без неї це шматок території Землі з населенням.
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22.03.2025 23:01 Відповісти
А може для України,як і для кожної цивілізованої країни,в першу чергу, є цінністю Воля /слово ,яке стилізовано в малому гербі/ і права людини ? 🤔 -кавунчика не бажаєте🍉? яка різниця , яка мова звучить в концтаборі , в котрому людина не має свободи вибору? Т
о як , все ж таки , може кавунчика 🍉? П.О.Порошенко в курсі де можна дешево придбати....
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22.03.2025 23:42 Відповісти
По перше, для цивілізованої країни є цивілізована ступінь волі, а саме свобода. Це не одне і те ж.
По друге в концтаборах де знищували українців звучав русскій язик.
І вам до цих пір какая разніца яка мова коли падають на вашу голову ракети і бомби саме для того щоб тут не було української мови.
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23.03.2025 00:24 Відповісти
самі ви- ''какаяразніца''. Подивіться якою мовою я вам пишу ,що : читайте Конституцію -основний закон, а саме її 3-тю статтю, про яку я написав вище , і зверніть увагу , якою мовою я це зробив, чи вам повидазило mr. "какаяразніца'' ....Спитайте краще у свого куміра, тіпаопозіционера, за якого я колись віддав свій голос - де кавунів купити дешевих?🍉🍉🍉
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23.03.2025 06:32 Відповісти
Де зараз купити кавуни, то питай у свого психіатра. Ти що не бачиш яке літо холодне?
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23.03.2025 08:11 Відповісти
якщо в концтаборі, mr."какаяразніца'',звучить українська вас це влаштує? То і Амінь 🍉 🤔Чи їдять 🐏 кавуни, гм...?🍉
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23.03.2025 07:20 Відповісти
Концтабори були засновані в россіі після октябрьского пєрєворота.
І мова наглядачів там була русскій язик.
Нам чужого не треба, ні гулагів, ні вашого язика.
То ваше.
Пользуйтєсь.
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23.03.2025 08:17 Відповісти
''- Валіко ,біло 9 🐏 , стало 8🐏, где адин? - 9 ето с тобой біло...'' - поїж-но краще кавунчика🍉...
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23.03.2025 09:58 Відповісти
Дякую.
Пригости свого партнєра Валіко.
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23.03.2025 11:26 Відповісти
9-й, дякуй головному ''опозиціонеру''- він спец ,по🍉) а, Валіко...- спец. по 9-им ) По ''парнєрам'' - не в темі (... Напевно є спільноти де такі близькі тобі категорії в ходу)...
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23.03.2025 15:19 Відповісти
В концтаборах де знищували українців звучала німецька мова. Чи ета другое?
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23.03.2025 08:35 Відповісти
В німецьких концтаборах основною масою були війсковополонені,
У тому числі і українці з совєтьської красной арміїї.
Жорстке поводження до них було тому, що Йоська Джугашвілі відмовився виконувати міжнародні зобов'язання може щодо військових своєї арміїї. Як він сказав: "Ето нє наші плєнниє, ето прєдатєлі" (не дословно, але по факту).
А головне, що українці в німецьких таборах пробули ЧОТИРИ роки.
А русскосовєтьських 73 роки.
Не беручі до уваги 400 років як колонія русской імпєріі.
Поцікатесь на чиїх кістках стоїть санктпєтєрбург...
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23.03.2025 08:51 Відповісти
Швейцарія? Канада?
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23.03.2025 00:25 Відповісти
Що Швейцарія, Канада?
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23.03.2025 14:47 Відповісти
В них нема власної мови. Виходить, нема і цінностей, і воювати нізащо в разі чого?
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23.03.2025 21:20 Відповісти
А в тебе є власна мова?
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23.03.2025 21:25 Відповісти
Я нею зараз пишу. Але не переводь стрілки. Що з цінностями Швейцарії, Канади, Бельгії, Австрії та багатьох інших країн, в яких нема своєї мови?
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23.03.2025 21:32 Відповісти
Тобто в тебе є своя мова, але ніякої цінності вона для тебе не являє. А у Швейцарії та їм подібним взагалі ніякої мови нема...Тоді традиційне питання, щоб все стало на свої місця: в Ізраїлі є своя мова? так, чи ні.
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23.03.2025 21:46 Відповісти
В Ізраїлі? Звісно, є. Але яким боком до нас Ізраїль? І ще раз традиційне питання: які основні цінності в Швейцарії та інших подібних країн? Заради чого вони взагалі існують? Заради чого будуть воювати в разі чого? Якщо виходити з того, що в Україні мова основна цінність, заради неї ми воюємо, до неї звелось все існування країни, то в Швейцарії та інших подібних в населення взагалі нема сенсу жити. Дивно, правда?
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23.03.2025 23:24 Відповісти
Вас забанили в вікіпедії?
Швейцарія:
Офіційні мови - німецька (користується 64 % населення), французька (19 % населення), італійська (8 % населення), романшська (0,6 % населення).
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23.03.2025 23:40 Відповісти
Саме так, в Швейцарії всі офіційні мови - чужі. І яка з них є цінністю Швейцарії? За яку з них швейцарці будуть воювати?
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24.03.2025 01:00 Відповісти
А в Україні є.
Це УКРАЇНСЬКА МОВА.
В россіі русскій язик.
А в Швейцарії от так. Вона, що указ всім іншим?
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24.03.2025 11:19 Відповісти
Пересічний швейцарець володіє своєю рідною мовою, англійською і розуміє ще одну з офіційних мов
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23.03.2025 23:46 Відповісти
Рідною це якою? Швейцарською?
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24.03.2025 00:54 Відповісти
Мабуть таки українська мова являє для когось смертельну небезпеку...
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23.03.2025 23:52 Відповісти
Для кого саме?
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24.03.2025 00:55 Відповісти
Для тих, хто каже, що українська мова для українців ніякої цінності не являє.
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24.03.2025 09:24 Відповісти
В першу чергу для русскіх.
Бо на окупованих територіях вони не афішуючи знищують українські книжки.
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24.03.2025 11:29 Відповісти
Цінністю є те, що Україна не бомбить міста, села , дитячі садки і лікарні. Як би не важко було Україні, а українці до такого не опускаютьм
ся. Україна влучає в війтові обʼєкти, аєродроми, нафтопереробні заводи , але не в міста. Хоча вже потрібно було і масцку на вуха поставить.
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23.03.2025 02:24 Відповісти
Кацапсячі підараси по графіку. А тампон жіночої гігієни каже шо як ніколи наблизились до миру.
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22.03.2025 19:24 Відповісти
Сьогодні один просвистів наді мною. Після вчорашніх дев'яти.
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22.03.2025 20:07 Відповісти
кацапські дрони зносять нашу інфраструктуру
а дрони зеленського максимум шибки у московицьких вікнах повибивають
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22.03.2025 20:13 Відповісти
не ніби то заморозив, а заморозив
кацапи не завдавали ударів по нашій території, чому ми мали бити по їхній стороні ?
щоб отримати санкції ?
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22.03.2025 21:06 Відповісти
Завданням коммуносовкового міністра оборони Тарана було максимальне послаблення ЗСУ, які швидко відновлювались за часів Турчинова, Порошенка.
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22.03.2025 23:04 Відповісти
ви з дубу рухнули? не завдавали по нам удари з 2014 року???? ну ну
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23.03.2025 03:26 Відповісти
Це мабуть вістники рудого "миротворця" летять, так бажають миру.
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22.03.2025 20:51 Відповісти
Щоб москалі здохли . Усі. І якщо так будуть бажати мільони, то кількість переросте у якість і москалі здохнут ( поради від мольфарів )
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22.03.2025 23:24 Відповісти
вже 3 роки як це правило не працює
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23.03.2025 03:27 Відповісти
Ага...я ще й досі чую, як деякі крізь зуби говорять: всьо равно ми будєм вмєстє...
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23.03.2025 14:50 Відповісти
Давайте відповідь по кацапії.
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23.03.2025 01:27 Відповісти
Піпець, повідомлення ПС як звіт авіадіспетчерів - рейс такий-то пройшов такий-то пункт. А потім бравурна доповідь - уламки впали і локаційно втрачено. А де -

О 22:55 ПС https://t.me/kpszsu/31223 повідомили про:

БпЛА на заході Полтавщини, ЗБИТО - 3, ПРОСКОЧИЛО - 2, курс - західний;
БпЛА на півдні Київщини, ЗБИТО - 2, ПРОСКОЧИЛО - 1, курс - західний;

Скріни Планшета в студію!!! що ви і як робите.
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23.03.2025 08:51 Відповісти
 
 