Окупанти запустили ударні дрони по Україні (оновлено)

Ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська та Сумська області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:45.

"Дніпропетровська та Запорізька області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:55.

О 19:02 ПС повідомили про:

БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північно-західний.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:17.

"Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу", - повідомлялся о 19:21.

"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:32.

"Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 19:38.

"Полтавська, Кіровоградська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:42.

"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:00.

"Кременчук - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:15.

"Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.

"м. Полтава! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:26.

"Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:29.

"Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:29.

"Бориспіль - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:25.

"Рівненська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:29.

"Черкаська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:38.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:59 ПС повідомили про:

БпЛА на північному сході Рівненщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний;

БпЛА на південь від Києва, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.

більшість БпЛА у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях постійно змінюють курс.

Оновлення

О 22:55 ПС повідомили про:

БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Харківщини, рухаються у бік Полтавщини;

БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини, курс - південно-західний.

БпЛА у Кіровоградській області, курс - західний.

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!

"Вінницька область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:18.

"Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку", - повідомлялося о 00:04.

"Ворожий БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс - на Хмельниччину", - повідомлялося о 00:05.

"Старокостянтинів в укриття, ворожий БпЛА наближається з півночі", - повідомлялося о 00:21.

"Ворожі БпЛА рухаються у бік Києва з півночі", - повідомлялося о 00:26.

"Увага! м.Київ! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:31.

"Харківська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 01:02.

О 01:23 ПС повідомили про:

БпЛА на заході Житомирщини, курсом на південь;

БпЛА на Вінниччині, курс - західний;

БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-східний.

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