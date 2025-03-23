Окупанти запустили ударні дрони по Україні (оновлено)
Ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівська та Сумська області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:45.
"Дніпропетровська та Запорізька області- загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили ПС о 18:55.
О 19:02 ПС повідомили про:
- БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північно-західний.
"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:17.
"Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу", - повідомлялся о 19:21.
"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:32.
"Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 19:38.
"Полтавська, Кіровоградська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:42.
"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:00.
"Кременчук - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 20:15.
"Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.
"м. Полтава! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня", - повідомлялося о 20:26.
"Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:29.
"Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:29.
"Бориспіль - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:25.
"Рівненська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:29.
"Черкаська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:38.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 21:59 ПС повідомили про:
- БпЛА на північному сході Рівненщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний;
- БпЛА на південь від Києва, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний.
- більшість БпЛА у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях постійно змінюють курс.
Оновлення
О 22:55 ПС повідомили про:
- БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Харківщини, рухаються у бік Полтавщини;
- БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини, курс - південно-західний.
- БпЛА у Кіровоградській області, курс - західний.
- Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!
"Вінницька область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:18.
"Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку", - повідомлялося о 00:04.
"Ворожий БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс - на Хмельниччину", - повідомлялося о 00:05.
"Старокостянтинів в укриття, ворожий БпЛА наближається з півночі", - повідомлялося о 00:21.
"Ворожі БпЛА рухаються у бік Києва з півночі", - повідомлялося о 00:26.
"Увага! м.Київ! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:31.
"Харківська область - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 01:02.
О 01:23 ПС повідомили про:
- БпЛА на заході Житомирщини, курсом на південь;
- БпЛА на Вінниччині, курс - західний;
- БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-східний.
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Україна ще воює за них, а дехто на заході просто вирішив змінити цінності
Без неї це шматок території Землі з населенням.
о як , все ж таки , може кавунчика 🍉? П.О.Порошенко в курсі де можна дешево придбати....
По друге в концтаборах де знищували українців звучав русскій язик.
І вам до цих пір какая разніца яка мова коли падають на вашу голову ракети і бомби саме для того щоб тут не було української мови.
І мова наглядачів там була русскій язик.
Нам чужого не треба, ні гулагів, ні вашого язика.
То ваше.
Пользуйтєсь.
Пригости свого партнєра Валіко.
У тому числі і українці з совєтьської красной арміїї.
Жорстке поводження до них було тому, що Йоська Джугашвілі відмовився виконувати міжнародні зобов'язання може щодо військових своєї арміїї. Як він сказав: "Ето нє наші плєнниє, ето прєдатєлі" (не дословно, але по факту).
А головне, що українці в німецьких таборах пробули ЧОТИРИ роки.
А русскосовєтьських 73 роки.
Не беручі до уваги 400 років як колонія русской імпєріі.
Поцікатесь на чиїх кістках стоїть санктпєтєрбург...
Швейцарія:
Офіційні мови - німецька (користується 64 % населення), французька (19 % населення), італійська (8 % населення), романшська (0,6 % населення).
Це УКРАЇНСЬКА МОВА.
В россіі русскій язик.
А в Швейцарії от так. Вона, що указ всім іншим?
Бо на окупованих територіях вони не афішуючи знищують українські книжки.
ся. Україна влучає в війтові обʼєкти, аєродроми, нафтопереробні заводи , але не в міста. Хоча вже потрібно було і масцку на вуха поставить.
а дрони зеленського максимум шибки у московицьких вікнах повибивають
кацапи не завдавали ударів по нашій території, чому ми мали бити по їхній стороні ?
щоб отримати санкції ?
О 22:55 ПС https://t.me/kpszsu/31223 повідомили про:
БпЛА на заході Полтавщини, ЗБИТО - 3, ПРОСКОЧИЛО - 2, курс - західний;
БпЛА на півдні Київщини, ЗБИТО - 2, ПРОСКОЧИЛО - 1, курс - західний;
Скріни Планшета в студію!!! що ви і як робите.