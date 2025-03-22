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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Окупанти намагаються активізуватись на Покровському напрямку, але масштаб вже не той, - ОСУВ "Хортиця"

ОСУВ Хортиця про ситуацію поблизу Покровська

Російські загарбники намагаються активізувати свої сили на Покровському напрямку, однак масштаби після паузи з їхнього боку вже не такі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Трегубов розповів, що окупанти не полишили спроб захопити Покровськ.

"Покровськ для них залишався однією з головних задач. Справа в тому, що станом на початок березня вони вичерпалися, фізично і математично, і по людях, і по техніці. Зараз вони намагаються після передишки, яку вони взяли на кілька тижнів, якось активізувати бойові дії на тому напрямку. Масштаб вже не той, бо їх вже просто там стільки немає, але тим не менш вони частково повернулися", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що російські військові не повернулися до показників лютого, однак все-таки окупанти тиснуть, просто більшими силами, ніж на початку березня.

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Автор: 

армія рф (17176) Донецька область (8302) бойові дії (3675) Покровськ (600) Покровський район (510)


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Через місяць перемир'я масштаб з'явиться. Ого який ! Всіх тварини Азії пригонять на Покровськ.
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22.03.2025 20:39 Відповісти
 
 