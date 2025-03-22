На фронті відбулося 70 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають. Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, а також у Курській області РФ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 березня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Братениця, Олександрівка, Михайлівське, Кучерівка, Славгород, Дорошівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Лугівка Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Тур’я, Угроїди, Михайлівка, Петрушівка Сумської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ, бій триває.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій у районі Загризового. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку.

На Лиманському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямку Нового, Новомихайлівки. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивають одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Диліївки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Чотири боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

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На Новопавлівському напрямку агресор шість разів атакував у районі Костянтинополя. Всі атаки було відбито.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів НАРами по населених пунктах Новодарівка, Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безуспішну наступальну дію в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару НАРами в районі Ольгівки, наступальних дій не проводив.

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На Курщині українські захисники відбивають дві атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 183 артилерійські обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.