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Новини Окуповані території
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Окуповані території України юридично не можуть бути визнані російськими, - Павел

Павел про окуповані території України

Президент Чехії Петр Павел висловив сумнів у тому, що Україна зможе повернути окуповані РФ території військовим шляхом, однак, за його словами, ці території юридично не можуть бути визнані російськими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Павел заявив в інтерв'ю Європейській правді.

Так, Павел нагадав про прецеденти у світі, де є низка територій, які окуповані іншою державою, але ця окупація юридично не визнана.

"Так, цей стан може тривати певний час, але це питання принципу. Якщо ми хочемо зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, де мають значення територіальна цілісність і суверенітет – то ми просто не можемо змиритися з тим, що агресор отримає, як заохочення, законне право власності на окуповані ним землі", – наголосив він.

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Він зауважив, що у цивілізованих західних країн "немає іншого виходу", окрім як не визнавати окупацію, і "оголосити ці землі, як максимум, тимчасово окупованими".

"Але, звісно ж, скільки триватиме ця "тимчасовість" – оце питання", – додав президент Чехії.

Стосовно того, чи можуть США визнати окуповані території України російськими, Павел зазначив: "Дуже важко передбачати, яким буде підхід Сполучених Штатів. Ви вже побачили від них настільки несподівані кроки, що це все складніше і складніше робити".

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Однак він додав, що досі вірить у те, шо США "не прагнуть зруйнувати міжнародний порядок, заснований на правилах, тому що він захищає всіх нас, в тому числі і Сполучені Штати".

Автор: 

окупація (6658) росія (64895) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+7
з таким ворогом як 🤡 зеленський , Україна тільки ще більше загубить теріторій ...як цю потвору викинути, разом з шоблою в раді ,не розумію , може смітуни 73% знають ? ну їм прапор в руки !!!
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22.03.2025 20:40
+4
Красиво Павел розказав про позицію США. По простому, від рижих покидьків можливо чекати що завгодно.
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22.03.2025 20:50
+3
Украіна не зможе і рашка буде заправляти - фізично чи юридично ім пох
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22.03.2025 20:40
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а, як можуть бути визнаними?
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22.03.2025 20:38 Відповісти
Красиво Павел розказав про позицію США. По простому, від рижих покидьків можливо чекати що завгодно.
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22.03.2025 20:50 Відповісти
Ну так Захід теж не визнавав совітську окупацію країн Балтії ,а що це змінило ?
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22.03.2025 21:07 Відповісти
ти звідки пишеш?
з 1980 року?
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22.03.2025 21:10 Відповісти
До чого тут 1980 рік ,Захід не визнавав анексію країн Балтії аж до розпаду ссср в 1991 році ,і що цілих 50 років це балтійцям якось допомогло ?
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22.03.2025 21:16 Відповісти
1980 була олімпіада!
всі пам'ятають!
я, особисто бачив факел олімпіади, на брестлітовському проспекті!
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22.03.2025 21:29 Відповісти
Молодець ,і я своє дитинство пригадав , був липень 1980 ,було мені тоді 9 років , а жив я на Лук"янівці і теж з хлопцями бігав на Брест_Литовський дивитись на олімпійський факел.
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23.03.2025 16:18 Відповісти
Украіна не зможе і рашка буде заправляти - фізично чи юридично ім пох
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22.03.2025 20:40 Відповісти
з таким ворогом як 🤡 зеленський , Україна тільки ще більше загубить теріторій ...як цю потвору викинути, разом з шоблою в раді ,не розумію , може смітуни 73% знають ? ну їм прапор в руки !!!
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22.03.2025 20:40 Відповісти
вас вже ніхто не захищає, отямся
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22.03.2025 20:41 Відповісти
Трясця, там наші люди ! Яких вже збираються виганяти ! Якомога далі від рідного дому. А політики спокійно базарять про юридичність. Меморандум теж юридичним був до ... "хмельного синдрома в кремле".
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22.03.2025 20:44 Відповісти
Так отримають кацапські "ксіви " і ніхто їх виганяти не буде.
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22.03.2025 21:21 Відповісти
Звісно НЕМОЖЛИВО:
1. Конституція це забороняє.
2. Конституцію неможливо змінювати під час війни.
3. Не легітимний гарант Конституції.
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22.03.2025 20:53 Відповісти
За Конституцією Україна парламентсько-президентська республіка ,а фактично президентська диктатура ,так що там ваша "Конституція " ( яку міняли всі кому не лінь ,починаючи з кучми )забороняє ?
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22.03.2025 21:12 Відповісти
нормальний мужик,НУ ДУЖЕ ЛЮИТЬ КОЗЛОМОРДИХ памятає 68
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22.03.2025 21:16 Відповісти
Я так вважаю з такими думками може й Прагу доведеться юридично за Москвою не признавать. Будете знову з Лондону править. Або є ще варіант - зібратися всім 500 мільйонним європейським потенціалом та повернути Московію до історичного стану. Тоді всі юридичні негаразди зразу вирішаться. Назавжди.
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22.03.2025 22:06 Відповісти
трампу, віткофу, карлсонам і іншій ******* при владі чи поряд, насрати. Їх єдина система цінностей - це бабки. І вони розраховують їх отримати в росії, а обмін на Україну звісно
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22.03.2025 22:29 Відповісти
Якщо криваву московію ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то її реальні масштаби які будуть менше 14% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двох світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ".Та скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська а угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " заліссі - моксель", а трохи пізніше як колонія Золотої -Орди в московському улусі.
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23.03.2025 00:51 Відповісти
Закон хижака якщо він зміг перемогти свою жертву означає він її точно з'їсть. А якщо ні і жертва чинила жорсткий опір, то він відразу відступає і починає шукати собі нову слабшу жертву. Так після 2014 року міжнародне право, якого ми дотримувалися в Європі після Другої світової війни, ліквідовано, зруйновано російськими імперіалі́стами - фашистами і трампом. Одночасно зруйновано і сакральність конституційного права окремих держав. Яка нам з вами різниця, що записано в конституції проклятої паРаші? Зараз йдеться лише про силовий контроль. Якщо хтось може встановити контроль над Донецькою, Луганською Херсонською чи Курською, Білгородською областю, наприклад, Україна це зробить, то, значить, це точно буде Україна. Не зможе Україна цього добитися силою, то миром - капітуляцією політичним шляхом цього ніколи зробити не можна .А значить це точно назавжди буде територія, контрольована паРашей". І незалежно від того, що про це думає Україна та інші країни", -
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23.03.2025 03:11 Відповісти
наша людина.
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23.03.2025 05:49 Відповісти
make ukraine nuclear again
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23.03.2025 09:24 Відповісти
 
 