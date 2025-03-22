Окуповані території України юридично не можуть бути визнані російськими, - Павел

Президент Чехії Петр Павел висловив сумнів у тому, що Україна зможе повернути окуповані РФ території військовим шляхом, однак, за його словами, ці території юридично не можуть бути визнані російськими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Павел заявив в інтерв'ю Європейській правді.

Так, Павел нагадав про прецеденти у світі, де є низка територій, які окуповані іншою державою, але ця окупація юридично не визнана.

"Так, цей стан може тривати певний час, але це питання принципу. Якщо ми хочемо зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, де мають значення територіальна цілісність і суверенітет – то ми просто не можемо змиритися з тим, що агресор отримає, як заохочення, законне право власності на окуповані ним землі", – наголосив він.

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Він зауважив, що у цивілізованих західних країн "немає іншого виходу", окрім як не визнавати окупацію, і "оголосити ці землі, як максимум, тимчасово окупованими".

"Але, звісно ж, скільки триватиме ця "тимчасовість" – оце питання", – додав президент Чехії.

Стосовно того, чи можуть США визнати окуповані території України російськими, Павел зазначив: "Дуже важко передбачати, яким буде підхід Сполучених Штатів. Ви вже побачили від них настільки несподівані кроки, що це все складніше і складніше робити".

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Однак він додав, що досі вірить у те, шо США "не прагнуть зруйнувати міжнародний порядок, заснований на правилах, тому що він захищає всіх нас, в тому числі і Сполучені Штати".