Аварійне відключення світла сталося в Херсоні, фахівці працюють над відновленням електропостачання

Ввечері суботи, 22 березня, у частині Херсона аварійно зникло світло.

Про це в Telegram повідомив глава Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійне відключення електропостачання - частина Центрального району знеструмлена", - написав посадовець.

Наразі, за його словами, фахівці працюють над встановленням причини та її усуненням.

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