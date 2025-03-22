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Новини Аварійне знеструмлення в Херсоні
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Аварійне відключення світла сталося в Херсоні, фахівці працюють над відновленням електропостачання

у частині Херсона зникло світло

Ввечері суботи, 22 березня, у частині Херсона аварійно зникло світло. 

Про це в Telegram повідомив глава Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійне відключення електропостачання - частина Центрального району знеструмлена", - написав посадовець.

Наразі, за його словами, фахівці працюють над встановленням причини та її усуненням.

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Автор: 

Херсон (3327) відключення світла (1085) Херсонська область (5698) Херсонський район (225)


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