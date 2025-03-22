Дві людини постраждали внаслідок ворожих ударів по Вовчанську та Боровій

Сьогодні вдень, 22 березня, російські війська атакували м. Вовчанськ, а ввечері завдали авіаудару по с. Борова в Харківській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вдень у Вовчанську ворожий FPV-дрон впав біля 72-річного чоловіка. Постраждалий дістав осколкове поранення. Чоловік зміг дістатися до траси, де йому допомогли небайдужі громадяни. Вони довезли постраждалого до блокпосту, де йому надали першу необхідну медичну допомогу.

Чоловік розповів, що він періодично велосипедом їздить до Вовчанська, щоб погодувати собак.

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Крім того, близько 21:15 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Борова Ізюмського району.



Унаслідок атаки КАБом пошкоджено домоволодіння, а також автомобілі екстреної медичної допомоги.



У прокуратурі повідомили, що літня жінка зазнала травм. Її дістали з-під завалів будинку і доставили до медичної установи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері 22 березня окупанти поранили три людини в Олександрівці Золочівського району Харківської області.