ППО працює в Києві по ворожих безпілотниках

У ніч на неділю, 23 березня, в столиці працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"По ворожих цілях працює ППО. Загроза зберігається, перебувайте в укриттях", - повідомила МВА.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

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