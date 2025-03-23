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ППО працює в Києві по ворожих безпілотниках
У ніч на неділю, 23 березня, в столиці працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"По ворожих цілях працює ППО. Загроза зберігається, перебувайте в укриттях", - повідомила МВА.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
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