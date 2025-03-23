Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в Києві, сталася пожежа (оновлено)

У Дніпровському районі столиці сталося влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок.

Про це очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Шановні кияни, загроза зберігається. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги", - поідомив Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

"Влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО", - написав він о 00:29.

Згодом очільник МВА Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано ще одне падіння уламків на 20 поверсі житлового будинку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

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