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Новини Атака дронів на Київ
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Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в Києві, сталася пожежа (оновлено)

уламки шахеда впали в Києві

У Дніпровському районі столиці сталося влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок.

Про це очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ. 

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Шановні кияни, загроза зберігається. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги", - поідомив Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

"Влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО", - написав він о 00:29.

Згодом очільник МВА Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано ще одне падіння уламків на 20 поверсі житлового будинку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він. 

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 22 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Читайте також: Окупанти запустили ударні дрони по Україні (оновлено)

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безпілотник (4083) Київ (19405) пожежа (4310)


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Тільки сьогодні розмовляла з мамою,питала,чому нас мільйони,і ми всі проклинаємо цю мразоту,а воно ніяк не здихне??Ну чому воно не здихне?Де "наші" супер екстрасенси з стб, які все бачуть?Моральні уроди і аферисти....Привіт на стб
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23.03.2025 01:15 Відповісти
По Біблії, антихрист мав прийти зі Сходу (Росія - також Схід) і остання битва має відбутися біля Єрусалиму. А тепер:

Київ - Другий Єрусалим. Це теологічна концепція й історіософська ідея, що осмислювала місто Київ як Небесний Єрусалим - перенесення духовного центру християнського світу з Єрусалима до Києва, перетворення Києва на міжнародний релігійний центр.
Це - старозавітна ідея про «зміну світових царств».
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23.03.2025 04:09 Відповісти
Це не по Біблії. Це ваші фантазії
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23.03.2025 08:04 Відповісти
класне перемиря. Коли не б'ють по енергетиці, а б'ють по жилим домам. Може краще була б енергетика?
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23.03.2025 01:24 Відповісти
Про перемир'я ще не домовилися. Але краще з ним може і не стане
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23.03.2025 04:18 Відповісти
а почему по Масквабаду не пускаем беспилотники? или там ультра мега ПВО?
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23.03.2025 01:41 Відповісти
Ми ж не терористи. Та й зайвих безпілотників марно витрачати немає. Он по Енгельсу відпрацювали і добре. Скільки тепер ракет не прилетить по мирним в Україні!
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23.03.2025 04:21 Відповісти
Реальный ущерб РФ нашими слабенькими (и малым количеством) по сравнению с шахедами дронами мы можем нанести только по НПЗ РФ. путин это знает, поэтому попросил потужного писюаниста этого не делать.
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23.03.2025 07:19 Відповісти
 
 