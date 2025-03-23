Атака дронів на Київ: уламки впали в кількох районах столиці (оновлено)

У ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників.

Про це повідомив в Телеграм очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Голосіївському районі падіння уламків. Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань", - написав посадовець.

"Зафіксовано також падіння уламків у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості. У Дніпровському районі загорання в закладі харчування. У Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку. На місце прямують служби. Інформація уточнюється", - написав Ткаченко о 00:57.

"У Подільському районі також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль", - написав посадовець о 01:03.

О 01:28 Ткаченко повідомив, що інформація про друге падіння уламків у Подільському районі на 16 поверсі житлового будинку не підтвердилась. По решті наслідків атак: уточнюється інформація щодо постраждалих. На всіх локаціях працюють служби.

О 01:42 Ткаченко повідомив про ще одне падіння уламків у Дніпровському районі.

"У Дніпровському районі зафіксовано ще одне падіння уламків дрона. Пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир", - написав посадовець.

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