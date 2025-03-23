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Новини Імміграційна політика Трампа Посилення військової присутності США на кордоні з Мексикою
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США відправили другий есмінець до кордону з Мексикою, - CNN

США відправили другий есмінець до кордону з Мексикою

У суботу, 22 березня, Збройні сили США заявили, що направили ще один ракетний есмінець до вод поблизу південного кордону. Цей крок відбувся у межах заходів, які супроводжують жорсткішу імміграційну політику президента Дональда Трампа.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві Північного командування ЗС США йдеться, що есмінець USS Spruance, який вийшов із військово-морської бази Сан-Дієго, допомагатиме в "боротьбі з морським тероризмом, розповсюдженням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням довкілля і нелегальною морською імміграцією".

"Розгортання USS Spruance в межах місії Північного командування США на південному кордоні забезпечує додаткові можливості та розширює географію унікальних військових можливостей, які працюють із Міністерством внутрішньої безпеки", - заявив генерал Грегорі Гійо, командувач Північним командуванням.

CNN нагадує, що минулого тижня США направили інший військово-морський есмінець у район південного кордону. Також зараз на кордоні з Мексикою вже перебувають тисячі військовослужбовців, які здебільшого виконують логістичні та адміністративні завдання.

Читайте також: Трамп скасовує статус тимчасового проживання для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, - Reuters

Автор: 

Мексика (115) мігранти (1105) США (22455)


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Топ коментарі
+24
Давай , рудий мудодзвін, почни ще війну з Мексикою, хрєнов миротворець.
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23.03.2025 02:14
+23
по нелегалах буде томагавками пулять? клоун.
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23.03.2025 03:06
+21
сподіваюсь з томогавками. А у квітні оголосять війну. Хай мексиканці вже починають формувати підрозділи ТрО.
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23.03.2025 01:51
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сподіваюсь з томогавками. А у квітні оголосять війну. Хай мексиканці вже починають формувати підрозділи ТрО.
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23.03.2025 01:51 Відповісти
Хаха. Картелі це по суті партизанська структура. Амери не витягують проти партизан - доведено історією!!! Тим більше вони ( мексикани + інші латиноси) можуть призвати ополчити мільоні озброєних відчайдухів. А в тилу США будуть мільони мексиканців,..... чудовий план, блт, прекрасний
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23.03.2025 08:40 Відповісти
Ось так кацапи , буцiмто, через захист сочинськоi оленьядbI , на вiдстанi витягнутоi руки, вздовж кордонiв Украiни, у 2014 р. накопичили 1 000 000 своiх озброенних до зубiв оркiв.
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23.03.2025 09:33 Відповісти
Make America Safe Again!
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23.03.2025 02:09 Відповісти
Давай , рудий мудодзвін, почни ще війну з Мексикою, хрєнов миротворець.
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23.03.2025 02:14 Відповісти
Что значит "ще"? С кем-то уже начал?
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23.03.2025 08:55 Відповісти
Збираеться також заграбастати Канаду, Iсландiю, рудий мудодзвон бере приклад з ягелеядii. Та те пусте. Бо вони напару з пыньою - бздикливi. Коли гуртом - героi нашого часу, а коли у дюндель - ховаються в кущi та худко заводять Лазаря, мовляв чьо, а я - ничьо, люди - вон чьо и то ничьо, а то как чьо, дык сразу чьо... ПРИКЛАД тому : Вьетнам, Афган, рiзнi там Анголи з Кубами, а теперечки й Украiна. На дно пробитий той твiкс , та й годi.
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23.03.2025 09:41 Відповісти
Це правда! Американські маріни, амі та наві в "психічні" атаки ходити не будуть, як це роблять кацапи вже 3 роки.
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23.03.2025 09:49 Відповісти
Дык у амеров, как грит телепень Трамп - все за контрактом (сделка за грошi). Амери у вiдповiдальний час, мабуть починають мислити, мовляв контракт - за те що воюеш. А за те що маеш померти, мають грошей платити бiльше -это же сделка и ничего личного.
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23.03.2025 10:06 Відповісти
Дешева показуха.
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23.03.2025 03:01 Відповісти
по нелегалах буде томагавками пулять? клоун.
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23.03.2025 03:06 Відповісти
Ка был дураком на показуху, так и остался. В первый свой срок пугал Кима авианосцам, но сам и обосрался
"США направили второй авианосец к Северной Корее" Корреспондент.net, 19 мая 2017
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23.03.2025 05:33 Відповісти
Хай ще й "Кузю" в "харошого чіловєка Валадіміра" позичить. Димом з труби буде наркомафіозів лякати.
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23.03.2025 09:52 Відповісти
Додік резвится по повній. Майже як наш Вовік резвився з травня 2019 року і продовжує резвитись і зараз.
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23.03.2025 05:57 Відповісти
Таке враження, що в США нема притомних адміралів та генералів!
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23.03.2025 09:55 Відповісти
Враження оманлеве. Притомні є та їх багато. То парашна команда Трупа, а не адмірали.
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23.03.2025 10:05 Відповісти
"Скажі мені хто твій друг.." "з ким поведешься.."
В ***** набрався зневаги та ненависти до країн сусідів. Той з початку свого ман'ячного правління кошмарит усі сусідні держави.
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23.03.2025 06:25 Відповісти
Дебіли, нічого нового,
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23.03.2025 06:28 Відповісти
голівудські герої, бл*ть..., хоробрі тільки проти мексиканців та африканців...
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23.03.2025 07:06 Відповісти
а ти проти кого хоробрий?
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23.03.2025 09:23 Відповісти
Підоренкав, не пішов би ти до вашого флагмана "Маасква".
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23.03.2025 09:56 Відповісти
И как полуграмотные эмигранты должны испугаться ракетного эсминца?
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23.03.2025 07:31 Відповісти
👏👏👏👏👏😁
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23.03.2025 07:40 Відповісти
По суті це як стріляти по тарганах з помпової рушниці на власній кухні. Ні, звичайн можна вбити кількох тарганів, але власній кухні точно буде жопа! 😊
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23.03.2025 07:43 Відповісти
А головне, хто ж за тих тарганiв в Америцi буде дiло робити. Оно-но цапорейх - нi кроку ногою без тарганiв: перед тим, як самим зайти в новобудову , наперед запускають тарганiв, бо кацапи вважають , що таргани приносять достаток, адже якщо вони будуть триматися цього дому, це означатиме , що тут буде що попоiсти...ЗЫ... Але ж бо, кацапи по пьянцi зробленi, тому тупi й ледачi, амери... або трампа вибирають, а за великим рахунком, амер якщо досягае якогось успiху, далi заспокоюеться, бо починае деградувати, адже починае лiнуватися , ондого.
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23.03.2025 10:10 Відповісти
Ще на кордон з Канадою війська надішле..
Скучна...хочетса двіж
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23.03.2025 07:37 Відповісти
Може Мексиці треба "Нептунів" підкинути?
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23.03.2025 07:54 Відповісти
ти можеш тільки шмалі підкинути
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23.03.2025 08:20 Відповісти
Типу гуморист?
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23.03.2025 08:26 Відповісти
Братик Мексику штурмом? Скажений рудий .
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23.03.2025 08:00 Відповісти
Они заботятся, щось гучно гуркотить, в мене собака шуму боїться 😦
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23.03.2025 08:09 Відповісти
Даві іх блт!
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23.03.2025 08:36 Відповісти
І що, вирішив провітрити есмінці? Покатаються і прийдуть назад, показушник дешевий
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23.03.2025 09:04 Відповісти
Кончений рижий обмилок. Що ы требувалось доказати. Тампону не потрібен мир. Тампону потрібна вічна війна. Але для цього йому потрібна допомога ***** щоб воювати з усім світом. Ради цього воно і хоче здати ***** Україну.
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23.03.2025 09:07 Відповісти
и как же оно сдаст если войск тут нет,железа чисто переданого американского процентов 25 не более,ну быстрее на 2 недели 2 села на 3 хаты на бамбасе кацапня разрушит и захватит,о крупных городах от 100к населения смотря на кпд русни говорить не приходиться.
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23.03.2025 09:51 Відповісти
Довбойоб патлатий.
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23.03.2025 09:07 Відповісти
Хусити вже уїбали ракетами по американських авіаносцях, Тамон сціканув і вирішив краще мексиканських реднеків покошмарити.
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23.03.2025 09:33 Відповісти
20 херачили крылатыми ракетами по козам и верблюдам в Африке, теперь переключились на мексиканских ослов.
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23.03.2025 09:50 Відповісти
Трамп с маском нахороводили, вон, справа, выскакивет окошко с невз, типо, Маск считает , шо его хотят замочить... А шо здесь не так?
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23.03.2025 10:14 Відповісти
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23.03.2025 10:53 Відповісти
-Друзі, зараз буде лекція для реднеків, демократів просимо покинути приміщення.

дістає з портфелю макет есмінця:
-Ось цей потужний корабель буде надійно охороняти кордон із Мексикою від нелегальних мігрантів.

голос з залу:
-Так кордон жеж по суходолу..

роззлючено:
-Я ж попросив демократів покинути приміщення!
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23.03.2025 11:50 Відповісти
Американці дуже сміливі хлопці коли треба нагнути значно слабкішого. А коли річ йде про рашку, то куди тільки пропадає весь той американський гонор.
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23.03.2025 12:06 Відповісти
З Північного флоту-пролив і Аляска в безпеці.
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23.03.2025 12:17 Відповісти
Мексиканці наступають. Піднімай трамп авіацію.
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23.03.2025 17:19 Відповісти
 
 