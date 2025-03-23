США відправили другий есмінець до кордону з Мексикою, - CNN

У суботу, 22 березня, Збройні сили США заявили, що направили ще один ракетний есмінець до вод поблизу південного кордону. Цей крок відбувся у межах заходів, які супроводжують жорсткішу імміграційну політику президента Дональда Трампа.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві Північного командування ЗС США йдеться, що есмінець USS Spruance, який вийшов із військово-морської бази Сан-Дієго, допомагатиме в "боротьбі з морським тероризмом, розповсюдженням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням довкілля і нелегальною морською імміграцією".

"Розгортання USS Spruance в межах місії Північного командування США на південному кордоні забезпечує додаткові можливості та розширює географію унікальних військових можливостей, які працюють із Міністерством внутрішньої безпеки", - заявив генерал Грегорі Гійо, командувач Північним командуванням.

CNN нагадує, що минулого тижня США направили інший військово-морський есмінець у район південного кордону. Також зараз на кордоні з Мексикою вже перебувають тисячі військовослужбовців, які здебільшого виконують логістичні та адміністративні завдання.

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