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Дронова атака РФ на Київ: 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. ФОТОрепортаж

Внаслідок дронової атаки РФ на Київ двоє людей загинули. Триває ліквідація наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Станом на 4 годину ночі рятувальники ліквідовували наслідки у різних районах міста:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підступах до Києва вночі збили 27 ворожих БпЛА

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р
наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р

Інформація оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників.

Автор: 

Київ (19405) Повітряні атаки на Київ (735) Шахед (932)


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Топ коментарі
+15
Ну если копать глубже, в истоках антиукраинской власти, то: сериал ватника Зеленского "Сваты" содержит изображение триколора и российских гербов, российская полиция и российские власти являются вполне положительными героями, которые ведут диалоги под портретом президента РФ Путина, в сериале легко увидеть советскую символику, портреты Сталина и запрещенные в Украине георгиевские ленточки.
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23.03.2025 07:14
+12
Це для вас все зрозуміло,а для багатьох інфантілов ще досі не зрозуміло що провина на тому,що відбуваається це їх вибір у 2019 році.Кацапсько-алігархічна пропоганда зробила все.Даже зараз багато ідіотів вірить в те,що "закінчиться війна",хлопці повернуться з арміі і "порядок наведуть",ціни знизаться,комуналка подешевіє.
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23.03.2025 07:38
+10
Чому досі не палає мацква...!?!?
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23.03.2025 07:03
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Чому досі не палає мацква...!?!?
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23.03.2025 07:03 Відповісти
це в кацапні нова тактика , багато Ша в одне місце
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23.03.2025 07:09 Відповісти
Ну если копать глубже, в истоках антиукраинской власти, то: сериал ватника Зеленского "Сваты" содержит изображение триколора и российских гербов, российская полиция и российские власти являются вполне положительными героями, которые ведут диалоги под портретом президента РФ Путина, в сериале легко увидеть советскую символику, портреты Сталина и запрещенные в Украине георгиевские ленточки.
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23.03.2025 07:14 Відповісти
Це для вас все зрозуміло,а для багатьох інфантілов ще досі не зрозуміло що провина на тому,що відбуваається це їх вибір у 2019 році.Кацапсько-алігархічна пропоганда зробила все.Даже зараз багато ідіотів вірить в те,що "закінчиться війна",хлопці повернуться з арміі і "порядок наведуть",ціни знизаться,комуналка подешевіє.
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23.03.2025 07:38 Відповісти
Вам би до лікаря.
Голосував за Пороха, якщо що...
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23.03.2025 07:51 Відповісти
Працюю там, де є треба проходить нарколога, психіатра і де є штатні психологи. ВЛК пройшов, до якого саме мені лікаря? В чому саме не зрозуміла відсутність балістики по Москві? І зв'язок приходу до влади чєлавєка руской культуры и посконного ватника?
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23.03.2025 08:12 Відповісти
короче сериал "Скоты" и остальное быдло
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23.03.2025 12:10 Відповісти
Цілеспрямований геноцид рашиських варварів проти українського народу і так кожну ніч ,вражає бездіяльність влади де зібрання ген . асамблеї ООН з приводу свідомого вбивства мирних громадян і терору розвязаного проти мирного населення ? таке враження що МЗС в нас немає. Дивує і пасивність українців за кордоном спокійно спостерігають як ворог знищує Україну ,а мали б бути маніфестації в США і не тільки ,блокування рашиських посольств .Що ж владу це не хвилює їх понад все турбує прикрити свою дупу і ні за що не відповідати.
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23.03.2025 07:28 Відповісти
"Дивує і пасивність українців за кордоном спокійно спостерігають як ворог знищує Україну ,а мали б бути маніфестації в США і не тільки ,блокування рашиських посольств"

Маніфестації українців в США? А, може, ті українці повинні приїхати в Україну і піти на фронт, якщо вони дійсно такі затяті патріоти? Бо маніфестаціями ворога не переможеш.
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23.03.2025 11:35 Відповісти
Ці протести, найменше що вони могли б зробити, будучи там. Але вони і цього не роблять
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23.03.2025 16:52 Відповісти
вони виїхали не для того, щоб хвилюватися за Україну. А тому шо не хвилювалися за неї
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23.03.2025 19:39 Відповісти
Пора й Україні знімати всі обмеження,та потрохи атакувати ну хоч прикордонні міста москалів в перемішку з нпз,аеродромами та складами,бо кіно так не буде.Так само масовано направляти безпілотники по атс,вокзалах,магазинах...
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23.03.2025 07:42 Відповісти
Нє, це не наш метод. Крім того, там і так прильоти є від своїх ППО, або наших збитих дронів.
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23.03.2025 10:44 Відповісти
"Так само масовано направляти безпілотники по атс,вокзалах,магазинах"

А де їх стільки взяти?
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23.03.2025 11:36 Відповісти
Не треба їх більше брати,а ту саму кількість що щоденно і не розпорошуємо.
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23.03.2025 11:49 Відповісти
Тварі
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23.03.2025 07:49 Відповісти
Може ті шахеди не треба збивати?
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23.03.2025 07:52 Відповісти
А що ще тобі не треба?
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23.03.2025 08:07 Відповісти
Подивіться статистику - більшість збили, чи посадали (відключили).
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23.03.2025 10:43 Відповісти
Що той новий представник в ООН робить? Ніяких заяв
Кислицю зняли, невідомо за що, як і Залужного.
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23.03.2025 08:02 Відповісти
Треба будувати ще більше поверхів - нехай вони ними удавляться. Еге ж, забудовники? Бл@дь, замість зариватись у землю або ж будувати, як ізраїльтяни, у нас будують незахищені багатоповерхівки. І оці реклами про елітні будинки на печерську - згадується кацапська реклама про героїв сво на початку вторгнення: гаварят, на печьорскє харошіє квартіри, вазьму себе парочку - для кого ви те будуєте? Для корумпантів чи окупантів?
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23.03.2025 09:58 Відповісти
До 2014 р. тут війни не було. Нє ?

Назад до лісу ?
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23.03.2025 10:42 Відповісти
А ще краще рити землянки.
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23.03.2025 11:38 Відповісти
Сумна реальність багатоповерхівок - у сусідніх квартирах є електрика.
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23.03.2025 10:41 Відповісти
А не повинно бути? Чому?
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23.03.2025 11:39 Відповісти
Чому ? По різному буває. Де зачепить проводку, де ні.
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23.03.2025 14:30 Відповісти
пам'ятаю, як всі ржали з шахедів, бо зроблені "з гівна та палок", не розуміючи, що "гівно та палки" - дешевше будь-якої ракети ППО

тепер збивають ці шахеди переважно стрілковою зброєю, бо ракети бережуть.... і тут вже як пощастить

шкода, що ми з гавна та палок не можемо налагодити виробництво аналогів сотнями та тисячами на 11-му році війни

зато дороги будуємо знатно, клумби у прифронтовій зоні
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23.03.2025 13:08 Відповісти
Да, "шкода, що ми з гавна та палок не можемо налагодити виробництво аналогів" - я не розумію, що на куй ***** там будують у нас. Рашисти просто ******* на ділі, а ми ху.., посмоктуєм! Пі...а.
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23.03.2025 18:00 Відповісти
 
 