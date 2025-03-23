Дронова атака РФ на Київ: 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. ФОТОрепортаж
Внаслідок дронової атаки РФ на Київ двоє людей загинули. Триває ліквідація наслідків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Станом на 4 годину ночі рятувальники ліквідовували наслідки у різних районах міста:
Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.
Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Інформація оновлюється.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників.
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Голосував за Пороха, якщо що...
Маніфестації українців в США? А, може, ті українці повинні приїхати в Україну і піти на фронт, якщо вони дійсно такі затяті патріоти? Бо маніфестаціями ворога не переможеш.
А де їх стільки взяти?
Кислицю зняли, невідомо за що, як і Залужного.
Назад до лісу ?
тепер збивають ці шахеди переважно стрілковою зброєю, бо ракети бережуть.... і тут вже як пощастить
шкода, що ми з гавна та палок не можемо налагодити виробництво аналогів сотнями та тисячами на 11-му році війни
зато дороги будуємо знатно, клумби у прифронтовій зоні