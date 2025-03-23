Дронова атака РФ на Київ: 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. ФОТОрепортаж

Внаслідок дронової атаки РФ на Київ двоє людей загинули. Триває ліквідація наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч, 23 березня, ворог здійснив атаку на столицю. Станом на 4 годину ночі рятувальники ліквідовували наслідки у різних районах міста:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

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Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

























Інформація оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників.