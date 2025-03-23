Смерть 7-річного хлопчика під час лікування зубів у стоматології Києва: розпочато кримінальне провадження

За фактом смерті семирічного хлопчика в столичній стоматологічній клініці розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.

Що вже встановило слідство?

Семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а вжиті упродовж двох годин реанімаційні заходи не допомогли.

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Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

"У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - наголошують у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7-річний хлопчик помер під час стоматологічної процедури в Києві.