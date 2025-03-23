УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9209 відвідувачів онлайн
Новини Смерть дитини з вини лікарів
9 735 22

Смерть 7-річного хлопчика під час лікування зубів у стоматології Києва: розпочато кримінальне провадження

у стоматології помер хлопчик

За фактом смерті семирічного хлопчика в столичній стоматологічній клініці розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.

Що вже встановило слідство?

Семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а вжиті упродовж двох годин реанімаційні заходи не допомогли.

Читайте також: Смерть 5-річного хлопчика через лікування зубів у Львові: лікарці повідомлено про підозру. ФОТО

Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

"У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - наголошують у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7-річний хлопчик помер під час стоматологічної процедури в Києві.

Автор: 

діти (5038) Київ (19405) медицина (2114) смерть (6739)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Дитина була в комі, впродовж двох годин. Поки сердце працювало, намагалися врятувати
показати весь коментар
23.03.2025 07:52
+4
Відкликати ліцензію на надання медичних послуг і позбавити дипломів всіх лікарів та медсестер які були причетні до вбивства дитини. А це саме вбивство! Свідоме. Всі знають протоколи, які категорично забороняють застосовувати анестетики без попереднього тестування, особливо для дітей. Клініка має припинити своє існування. Винні всі.
показати весь коментар
23.03.2025 08:57
+3
а як можна знати, чи є алергія на ліки, не провівши відповідні тести?
показати весь коментар
23.03.2025 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поясніть біологові, що за реанімація впродовж ДВОХ годин???? Через 5 - 6 хвилин клітини головного мозку відмирають.... чи я щось пропустив? По суті - лікаря затягають, звісно... з дозуванням і т.і. Але всіх батьків і дорослих питають (не знаю - чи є офіційна підписка) про алергію на ліки. Мабуть, бОмажку не підписали і лікарі за це постраждають. Шкода дитину, звісно, але винні, як завжди, дорослі, батьки мали бути в курсі, або поцікавитися
показати весь коментар
23.03.2025 07:43 Відповісти
Дитина була в комі, впродовж двох годин. Поки сердце працювало, намагалися врятувати
показати весь коментар
23.03.2025 07:52 Відповісти
а як можна знати, чи є алергія на ліки, не провівши відповідні тести?
показати весь коментар
23.03.2025 08:17 Відповісти
Відкликати ліцензію на надання медичних послуг і позбавити дипломів всіх лікарів та медсестер які були причетні до вбивства дитини. А це саме вбивство! Свідоме. Всі знають протоколи, які категорично забороняють застосовувати анестетики без попереднього тестування, особливо для дітей. Клініка має припинити своє існування. Винні всі.
показати весь коментар
23.03.2025 08:57 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
23.03.2025 09:05 Відповісти
Тоді вважай "ідіотами" всі західні клініки і всю європейську та американську медицину. Наші "лікарі" нікому і ніде в світі не потрібні крім Африки, де всім насрати життя...
показати весь коментар
23.03.2025 09:12 Відповісти
Вгамуйся, довбню. Якщо ти не бачиш різницю між навмисним убивством і вбивством через халатність, то це твоя проблема
показати весь коментар
23.03.2025 09:16 Відповісти
Халатність в медицині це і є навмисне вбивство. В будь якій західній країні всі були б позбавлені ліцензій негайно, а виплати постраждалим були б велетенськими. Це не моя проблема, а всього українського суспільства. Якщо можна вбивати дітей то кого ж тоді не можна?
показати весь коментар
23.03.2025 11:43 Відповісти
Наші лікарі багато працюють на заході....
показати весь коментар
23.03.2025 09:17 Відповісти
Ага. Працюють. Тільки ким і після скільки років підтвердження кваліфікації. Ви в курсі що без трьох рекомендацій практикуючих лікарів ви не станете членом профспілки, а без членства в профспілці вам не дадуть ліцензії лікаря. Якщо ваше лікування призведе до загибелі пацієнта ліцензії позбавлять вас і тих хто вас рекомендував. Тому на Заході дебілів і халатних придурків в медицині немає. Зовсім. "Наші" чудово працюють в гуманітарних місіях в африканських країнах. Їх туди беруть бо нормальні лікарі відмовляються там працювати, всім насрати на негрів, а "освоювати" ООНівські гранти клінікам хочеться.
показати весь коментар
23.03.2025 11:51 Відповісти
Ну что вы за муйню пишите про западные канадские и клиники США когда пару миллионов украинцев узнало ИХ медицину так сказать на своей шкуре ..не пишите пургу и хрень ..родители ОБЯЗАНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О РЕБЕНКЕ ...аллергические клиники тесты анализы скрин пакеты доступны...имей желание.... Наше авось...применение любого препарата это палка в двух концах ..вещество лекарство это дарует жизнь и смерть зависит от дозы наличия сопутствующих бол по дней и противопоказания и аллергической реакции на любой компонент любой повторяю..капсула на желатин таблетка на вещество крахмал и так далее перчатки доктор одел а они из латекса анафилактический шок остановка дыхания паралич дыхательной системы в секунды ураганом ....реакция на латекс это к слову те же презервативы ..медицина это минное поле...
показати весь коментар
23.03.2025 11:20 Відповісти
Більшість наших "лікарів" купували дипломи.
показати весь коментар
23.03.2025 13:06 Відповісти
Ні, їх просто погано вчили і не вимагали "надмірних зусиль". Вступ до ординатури у нас гарантує її закінчення в визначений термін і початок самостійної карєри лікаря. За кордоном в ординатурі можне провести все своє професійне життя і не отримати рекомендації керівника, бо якщо новоспечений налажає то позбалять ліцензії його і тих хто рекомендував (потрібно три рекомендації).
показати весь коментар
23.03.2025 15:46 Відповісти
Усе ви правильно написали- тільки позбавлення пожиттєво права займатися лікарською діяльністю. Я знаю тільки одну лікарку стоматолога, яка сказала зробити аналіз. на алергічну реакцію (це коштувало 200грн.), і о чудо вона працює за кордоном по спеціальності і диплом признали і у неї завжди була черга. Її нам рекомендував зав.кафедри, вона переробляла за іншими криворукими. Вона зразу сказала- як це вашій дитині ніхто не робив цей аналіз і тільки після аналізу почала працювати з дитиною.
показати весь коментар
23.03.2025 09:56 Відповісти
А вам не покуй застарілий цей тест чи ні. Ви що найновішими ліками лікуєтесь? Зараз застарілий, а раніше був - новіший. По вашій логіці(скоріше відсутності), не треба нічого робити, авось проскочимо.
показати весь коментар
23.03.2025 13:02 Відповісти
вбивці батьки бо я впевнений що це вони наполягли на лікуванні карієсу під загальним наркозом, начитались тік-токів і інстаграмів що це так класно і безпечно....
показати весь коментар
23.03.2025 10:15 Відповісти
не путай анестезию с общим наркозом!
показати весь коментар
23.03.2025 11:18 Відповісти
Батьки не тямлять в медицині і саме тому розробляють обовязкові протоколи які всі лікарі зобовязані виконувати.
показати весь коментар
23.03.2025 11:56 Відповісти
Тернопіль , Львів , Кривий ріг а зараз Київ.. Це все смерті дітей за останній час у стоматологів.. Але батьки не читають погані новини. Бережуть нервову систему. Бо ми тут а це десь там..
показати весь коментар
23.03.2025 11:34 Відповісти
 
 