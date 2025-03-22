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7-річний хлопчик помер під час стоматологічної процедури в Києві, - поліція. ФОТО
Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря- стоматолога.
На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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+29 Vlad Zloy
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https://censor.net/ua/blogs/3542687/za-r-k-tse-vje-tretya-smert-ditini-v-stomatolog-chn-yi-kl-n-ts-p-d-chas-operats-p-d-narkozom
Треба було швидко колоти адреналін. Однак лікар або розгубився, або адреналіну не було під рукою. А реанімація не встигла вчасно.
Якщо людина не знає, роблять найпростіший тест, - зволожують ватку знеболювальним, і протирають невелику ділянку шкіри, наприклад, біля зап'ястя. За кілька хвилин, якщо шкіра не почервоніла, то все добре.
Так мені зразу ввели гідрокортизон, потім ще добавли преднізолон. Потім - в реанімацію і 4 години капали адреналін.
Це єдиний незаперечний факт. Все інше не має значення.
тут тебе лікар питає перед уколом знеболу чи не маєш протипоказань( почали питати після того як жінка померла від уколу), не те що ввід наркозу.
що так важко дати дитині гелієм подихати перед процедурами, нахолери відразу наркоз вводити, та і що там лікувати у 7 років.
в мене стоматолог, так він коли я вперше прийшла, спочатку зробив один укол, глянув на реакцію, а потім вже обколов як треба..а тут дитина..
кажуть, треба й молочні зуби лікувати, щоб постійні були здоровими..садизм..
Кілька разів на прийомах, тобто ніяк не співпадіння
Вы как в воду глядите.
На фотографии первый - "медичний єксперт" диплом купил, а грамоте не обучен. Менту приходится его заключение на бумаге фиксировать.
доза адреналіну витягує з того світу.
Часто капризне дітятко не хоче жодного дискомфорту й вимагає собі наркоз просто тому що воно капризне.
Але це ризик, завжди ризик. Й бажаючий "все комфортно" щоб було (заснув та прокинувся) має приймати ризик також.
У СРСР жоднго випадку такого у стоматологів не пам'ятаю, тому що не робили загальну анестезію стоматологи.