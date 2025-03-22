7-річний хлопчик помер під час стоматологічної процедури в Києві, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря- стоматолога.

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На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.