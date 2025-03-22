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Новини Фото Смерть дитини з вини лікарів
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7-річний хлопчик помер під час стоматологічної процедури в Києві, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря- стоматолога.

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у стоматології помер хлопчик

На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Автор: 

діти (5038) Київ (19405) медицина (2114) смерть (6739)


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Топ коментарі
+29
Що ти верзеш? Наркоз - це завжди ризик.
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22.03.2025 14:14
+28
Навіщо вам ця назва? Вважаєте, що там дітей на постійній основі навмисно вбивають?
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22.03.2025 13:58
+23
Мене також. Тому радянська стоматологія відбила бажання лікувати зуби. Як результат-зубів немає.
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22.03.2025 14:02
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Чому Цензор не повідомляє назву цього центру?? У адмінів сайту немає дітей 7 річного віку?
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22.03.2025 13:53 Відповісти
Навіщо вам ця назва? Вважаєте, що там дітей на постійній основі навмисно вбивають?
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22.03.2025 13:58 Відповісти
Саме так. Там де стаються вбивства дітей як правило до цього довго "тренуються" і калічать дітей. Саме безкарність і безвідповідальність як норма в лікарняному закладі врешті призводить до вбивства дітей в стоматологічних кріслах...
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22.03.2025 14:03 Відповісти
Що ти верзеш? Наркоз - це завжди ризик.
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22.03.2025 14:14 Відповісти
Есть скрин на противопоказания шок анафилактический аллергический наркоз препараты вещества продукты компоненты ..лидокаин ..латекс. ..соя... цитрусовые лактоза фруктоза антибиотики мед укусы насекомых и т.д.
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22.03.2025 14:43 Відповісти
чесно кажучі ніколи і ніде такі тести меніне проводили, тільки питали "у вас є якісь алергії?"
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22.03.2025 14:48 Відповісти
Не верзіть нісенітниць, якщо не в курсі. Якщо дитина ніколи не отримувала жодних препаратів - її алергологічний анамнез невідомий. Препарати для наркозу взагалі відрізняються від стандартних ліків і передбачити, що може викликати реакцію - неможливо. Плюс стандартні препарати рідко викликають саме анафілаксію. Ну і найважливіше - анафілаксія не веде до аритмій і зупинки серця так швидко, радше тут реакція на препарат локальної анестезії, котрим обколюють тканини навколо зубів - багато з них мають значний кардіотоксичний ефект. Але, в будь якому випадку, не знаючи деталей, не слід спекулювати ( це не до вас конкретно, це - взагалі). Дзявкання по типу « коновали котрі практикуються на нас» лише свідчить про неймовірну тупість дзявкаючих - на жаль, завжди можливі непередбачувані і трагічні побічні ефекти. Співчуття родині 😢
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22.03.2025 18:33 Відповісти
Дурнику, спочатку просвітись що таке наркоз і які види анастезії використовуються при операціях всередині ротової порожнини. Тоді може і дойде до тебе, коли може, а коли не може бути « сенсибілізація» 🙄
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22.03.2025 22:21 Відповісти
Дебільчику, це ти дівчині на побаченні локшину на вуха вішай - лікар ( чи навіть медсестра), котрий « 35 років « цим» займається» - і не знає , для чого стоматологи ( і не тільки) вживають локальні анестетики при хірургічних втручаннях в областях з високою поверхнево васкуляризацією - це коновал, котрий не має поняття, що робити при зупинці серця у випадку кардіотоксичного ефекту внаслідок інтраваскулярного попадання локального анестетика, особливо амідного типу.
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22.03.2025 23:15 Відповісти
от стаття на цю тему від цензора

https://censor.net/ua/blogs/3542687/za-r-k-tse-vje-tretya-smert-ditini-v-stomatolog-chn-yi-kl-n-ts-p-d-chas-operats-p-d-narkozom
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24.03.2025 09:56 Відповісти
Анафілактичний шок. Свого роду гостра алергічна реакція на сторонню речовину в організмі. В тому числі, - на діючу речовину наркозу. Це строго індивідуально. Тому перед будь-яким наркозом мають проводити тести. Але все одно навіть це не дає 100% гарантії.
Треба було швидко колоти адреналін. Однак лікар або розгубився, або адреналіну не було під рукою. А реанімація не встигла вчасно.
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22.03.2025 14:51 Відповісти
Стоматологи перед уколами завжди запитують пацієнта щодо протипоказань на знеболювальне.
Якщо людина не знає, роблять найпростіший тест, - зволожують ватку знеболювальним, і протирають невелику ділянку шкіри, наприклад, біля зап'ястя. За кілька хвилин, якщо шкіра не почервоніла, то все добре.
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22.03.2025 18:09 Відповісти
Абсолютно непоказовий тест. І ніхто його не робить , бо небезпека, наприклад, амідних локальних анестетиків - зовсім в іншому і класичної іммуномодульованої алерґічної реакції вони не викликають
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22.03.2025 22:23 Відповісти
Повна дурня. Це - не анафілактичний шок, він, переважно швидко і ефективно лікується, особливо при вже наявній лікарській команді. Анафілактичний шок не веде до моментальної зупинки серця, як, згідно описаного сценарію, сталося в цьому випадку. Ніхто і ніде не проводить жодних « тестів на чутливість», оскільки вони ні від чого не захищають і не попереджують . Принаймі в анестезіолоґії. Скоріше всього, внаслідок попадання локального анестетика( яким стоматолог обколює ясна) внутрішньовенно ( дуже частотак трапляється , слизова щільно васкуляризована) і його кардіотоксичності - наступила зупинка серця. В таких випадках його завести дуже важко, сумніваюся, що в них в наявності була 20% ліпідна емульсія, котра єдина допомагає в цих випадках…
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22.03.2025 18:42 Відповісти
Дурнику, не існує « загального наркозу» - це масло масляне, загальна анестезія = наркоз. Локальні анестетики застосовуються при будь якім рівні седації, особливо в ротові порожнині - тому що їх вводять не лише для знеболення а і для вазоконстрикції, невігласе 🙄
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22.03.2025 22:17 Відповісти
Дебільчику, подивися в словнику, що таке вазоконстрикція і для чого вона потрібна при операціях ротової порожнини ( і не тільки) 🙄
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22.03.2025 22:49 Відповісти
Дурнику, ти не знаєш, що дитині робили. Ніхто не пломбує молочні зуби і для пломбування не потрібна загальна анестезія.
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22.03.2025 23:17 Відповісти
Дебільчику, що «35 років коновалить» - ніхто молочних зубів не пломбує в 7-річному ( sic!) віці 🤣🤣🤣хіба що такі коновали, як ти, що лише грошики видирає
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22.03.2025 23:59 Відповісти
смерть на кінці голки - ось що таке анафілактичний шок.
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22.03.2025 20:51 Відповісти
LOL, як пафосно 🙄Не кожен анафілактичний шок веде до смерті. Так що хоч і пафосно - але абсолютно неправдиво
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22.03.2025 22:14 Відповісти
не кожен але це так.
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23.03.2025 06:28 Відповісти
Порой умирают даже ещё иглу со шприцем не вытащили ...проблема в том что зубы это черепная коробка голова мозг артерий 5 штук блуждающий нерв .. крупные венозные бассейны ..лекарство вещество очень быстро через мерзкие капилляры сосуды проникают в кровоток и увы летальность ..препарат мог вызвать сбой ритма синуса любой этиологии но скорее у ребенка могла быть скрытая не выявленная бессимптомная патология органика сердца сердечной системы..
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22.03.2025 18:58 Відповісти
Не Адреналін вводять а починають з Преднізолона.
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22.03.2025 19:33 Відповісти
Саме так.У мене був анафілактичний шок від укусу комахи (самка джміля).
Так мені зразу ввели гідрокортизон, потім ще добавли преднізолон. Потім - в реанімацію і 4 години капали адреналін.
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22.03.2025 22:46 Відповісти
Я бачу, тут зібрався поважний медичний консиліум. І кожен обстоює свою аргументовану професійну думку. Але, як і в реальному житті, поки всі медичні світила сперечалися б між собою, дитина померла.
Це єдиний незаперечний факт. Все інше не має значення.
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22.03.2025 19:58 Відповісти
але є і факт причини чому дитина померла.і це важливо.
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22.03.2025 20:52 Відповісти
Ну якщо там були такі коновали, як отой, що мені опонує і не знає, що не існує « загального наркозу» 🤣🤣🤣, стверджуючи, що він « 35 років цим займається» - то цілком не дивно, що дитина померла.
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22.03.2025 23:19 Відповісти
не будьте божою коровою! щоб обходити цю клініку 10-ю дорогою...
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22.03.2025 14:04 Відповісти
покайся
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22.03.2025 14:23 Відповісти
Не мають права по закону, поки йде розслідування.
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22.03.2025 19:44 Відповісти
Просто п#здець....
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22.03.2025 13:53 Відповісти
Мені в дитинстві зуби лікували через крикоз.
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22.03.2025 13:59 Відповісти
Мене також. Тому радянська стоматологія відбила бажання лікувати зуби. Як результат-зубів немає.
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22.03.2025 14:02 Відповісти
в мене теж саме.кочегари тримали мене як **** рвала зуби в школі.тепер мені до стоматолога дорога закрита.принаймі - поки що.
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22.03.2025 20:54 Відповісти
Внутрішньовенний наркоз? В 21-му столітті? Батьки чим думали, коли погодились на таке?
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22.03.2025 14:06 Відповісти
До чого тут внутрішньовенний наркоз?
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22.03.2025 14:25 Відповісти
Дійсно. Є ж останнє досягнення 21 сторіччя - закис азоту! Ефір ще є
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22.03.2025 14:47 Відповісти
Треба б перевірити що за "наркоз" бо деякі діячі ******* здешевлювати затрати за рахунок просроченого чи лівого...
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22.03.2025 14:07 Відповісти
Ну або алергія на анестезією і не попередили. Поки нічого не зрозуміло
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22.03.2025 17:04 Відповісти
Це не перша смерть дитини на стоматологічному столі, і знову від наркозу...
тут тебе лікар питає перед уколом знеболу чи не маєш протипоказань( почали питати після того як жінка померла від уколу), не те що ввід наркозу.
що так важко дати дитині гелієм подихати перед процедурами, нахолери відразу наркоз вводити, та і що там лікувати у 7 років.
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22.03.2025 14:52 Відповісти
Погані зуби у дітей - в більшості провина батьків..
в мене стоматолог, так він коли я вперше прийшла, спочатку зробив один укол, глянув на реакцію, а потім вже обколов як треба..а тут дитина..
кажуть, треба й молочні зуби лікувати, щоб постійні були здоровими..садизм..
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22.03.2025 16:23 Відповісти
Бл.ть! Стільки ще повинно вмерти дітей щоб нарешті заборонили лікування зубів у дітей під загальним наркозом?
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22.03.2025 15:05 Відповісти
Перед застосуванням наркозу, особливо дітям, мають проводитись тести. Протокол було порушено. Тести не проводились і дитина загинула. Це наслідок безвідповідальності і халатності всього лікарського персоналу закладу.
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22.03.2025 15:34 Відповісти
Лікар лише має спитати чи у дитини є алергії на анестезією. Якщо батьки не знають то мають відвести дитину на тести.
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22.03.2025 17:08 Відповісти
Якщо це так, то батьки мали б підтвердити своїми підписами згоду на анастезію. Без їх підпису (згоди) всю відповідальність несе клініка яка мала б переконатися в безпечності процедури для дитини.
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22.03.2025 18:19 Відповісти
Звідкіля відомості, що наркоз був загальний?
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22.03.2025 15:46 Відповісти
Скажімо так - скоріше за все.. Львів , Тернопіль, Кривий Ріг - останні смерті дітей у стоматолога , всі були під загальним наркозом. Дурні батьки плюс некомпетентні лікарі , яких крім грошей нічого не цікавить , вбивають дітей.
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22.03.2025 17:12 Відповісти
Бо наркоз - це і є загальне знеболення а місцева анестезія - локально колють голкою.
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22.03.2025 19:47 Відповісти
В мене знайомий помер в стоматкріслі в 59 років,дивлячись на вік навіть не питали чи коли небуть кололи наркоз,зі своєї практики мене завжди стоматолог питав про наркоз.
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22.03.2025 15:46 Відповісти
Дійсно, у приватників є якісь стрьомні види наркозу ( укол). Пам'ятаю, десь хвилину серце калатало, тошнота і т.д.
Кілька разів на прийомах, тобто ніяк не співпадіння
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22.03.2025 16:01 Відповісти
В мене так було на новокаїн. Питались, я казала. Кололи інше, нормально почувалась.
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22.03.2025 18:53 Відповісти
Новокаїн вже років 30-40 не використовуть. Лідокаїн теж. Зараз в основному Артикаїн і його аналоги.
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22.03.2025 19:43 Відповісти
Вперше мені зуб рвали в 1989р .
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22.03.2025 22:47 Відповісти
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22.03.2025 16:09 Відповісти
Що медики, що суддівські, понакуповували дипломів, а знання та совість, зпродали… А пацієнтам …
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22.03.2025 17:15 Відповісти
+++
Вы как в воду глядите.
На фотографии первый - "медичний єксперт" диплом купил, а грамоте не обучен. Менту приходится его заключение на бумаге фиксировать.
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22.03.2025 19:46 Відповісти
Бідні лікарі - тепер їх захейтять і затягають по різних установах... ******** людині невтямки, що якихось сто і більше років тому добра половина дітей не доживали до повноліття, часто - через вроджені вади організму. А тепер батьки, вчителя, лікарі неодмінно стануть крайніми, якщо не здули пилинку з якогось чада.
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22.03.2025 17:35 Відповісти
Всіх собак на анестезіолога повісять.
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22.03.2025 19:48 Відповісти
є така німецька штукенція, назви не знаю, коротше - притискаєш до стегна, воно відліковує три секунди і коле.
доза адреналіну витягує з того світу.
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22.03.2025 17:58 Відповісти
Анестезіолог за звичай - приходящий, тобто основне місце роботи в лікарні, а по стоматкабінетам підпрацьовують. Часто в кабінеті нема мішка Амбу для примусової вентиляції легень, кисню в балоні (запаритесь дозвіл отримати). Може бути навіть неукомплектована укладка для анафілаксії. А про дифибрилятор навіть не згадую.
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22.03.2025 19:41 Відповісти
Зараз стало модним лікування зубів під загальною анастезією, чому це так - диву даєшся. І діти і дорослі хочуь загальну анастезію...Зараз ******* місцева анастезія дуже ефективна і робить любу процедуру навіть видалення зубів та імплантацію коли сверлять кістку щелепи абсолютно безболісними. Тут вина не лікарів а безвідповідальних батьків, хоча лікарі також мали би попросити всі аналізи та проби на анастетик
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22.03.2025 19:51 Відповісти
У всьому світі так лікують. Просто у нас частенько все робиться на авось або через сраку.
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22.03.2025 20:08 Відповісти
Тільки недавно, блогерка з Аляски розказувала, як їй дитину ледь не вгробили стоматологи. Треба було вирвати зуб, двічі призначали антибіотики, місяць мурижили, довели до анафілактичного шоку. Малюку 3 роки.
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22.03.2025 22:56 Відповісти
неправда, маю багатьох знайомих які зараз в Європі по різних країнах, лікували, видаляли -все під місцевою анастезією, загальна анастезія при пломбуванні зубів то наше ноу-хау
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23.03.2025 09:33 Відповісти
бояться - то вина батьків що не займаються дітьми а сидять цілодобово в соцмережах. Дітьми треба займатись тоді не буде страхів. А то зараз у нас діти до 25 років, вони навіть нездатні піти захищати державу, пенсіонери захищають...
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23.03.2025 17:21 Відповісти
Тому що любий наркоз повинен вводити дипломований анестезіолог.
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22.03.2025 20:46 Відповісти
Дитина загинула, а десб вже потирають руки і готуються до перевірок стоматологичної галузі, які окрім хабарів для контролерів ніякої пользи для хворих не принесуть.
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23.03.2025 00:28 Відповісти
******* покоління бажає все без болю: щоб їжу привезли кур'єром, щоб не було дискомфорту у стоматолога (лікування зубів під загальною анастезією).

Часто капризне дітятко не хоче жодного дискомфорту й вимагає собі наркоз просто тому що воно капризне.

Але це ризик, завжди ризик. Й бажаючий "все комфортно" щоб було (заснув та прокинувся) має приймати ризик також.

У СРСР жоднго випадку такого у стоматологів не пам'ятаю, тому що не робили загальну анестезію стоматологи.
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23.03.2025 05:12 Відповісти
нажаль буває. анафілаксія і все.
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23.03.2025 05:31 Відповісти
 
 