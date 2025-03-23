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В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють
Через технічній збій в IT-системі "Укрзалізниці" наразі не працюють онлайн сервіси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Зокрема, як зазначається, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.
"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 John #603690
показати весь коментар23.03.2025 09:10
+3 Леонід #587957
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+3 First
показати весь коментар23.03.2025 09:34
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А от чому країни які все це виробляють не ставлять перед собою таку мету?
Ні США, Японія,Тайвань, Нідерланди?
Донні добре знає скільки коштує 10 кілограмів баксів банкнотами по 100 доларів.
І Маск повинен був підказати в яких анусах опиняться всі біткоїни- шміткоїни, коли якись ******** Стьопа Возняк, сконструює таки фотонний ПК.
А це не за горами.
Але це не точно. Святіше за вихідні в УЗ тільки відпустка