В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

Через технічній збій в IT-системі "Укрзалізниці" наразі не працюють онлайн сервіси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Зокрема, як зазначається, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", - йдеться у повідомленні.

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