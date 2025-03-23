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Новини Збій в онлайн-послугах
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В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

Залізничний квиток

Через технічній збій в IT-системі "Укрзалізниці" наразі не працюють онлайн сервіси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Зокрема, як зазначається, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У системі продажу квитків "Укрзалізниці" стався збій (оновлено)

Автор: 

Укрзалізниця (6819) електронні квитки (160) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+5
В Україні, яка по факту не виробляє діджітал заліза, типу смарфони, коміркові станціїї та їх обв'язку вперто переводять на бєзбумажниє тєхнологів типу проектів повного вилучення паперових банкнот та таке інше.
А от чому країни які все це виробляють не ставлять перед собою таку мету?
Ні США, Японія,Тайвань, Нідерланди?
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23.03.2025 09:10
+3
Головне що "менеджери" та "наглядачи" Укрзалізниці офигенну зарплатню вчасно отримують.
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23.03.2025 09:19
+3
Роль кібербезпеки перебільшена - міністр цифрової трансформації Федоров.
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23.03.2025 09:34
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В Україні, яка по факту не виробляє діджітал заліза, типу смарфони, коміркові станціїї та їх обв'язку вперто переводять на бєзбумажниє тєхнологів типу проектів повного вилучення паперових банкнот та таке інше.
А от чому країни які все це виробляють не ставлять перед собою таку мету?
Ні США, Японія,Тайвань, Нідерланди?
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23.03.2025 09:10 Відповісти
США - зараз під питанням. З їхнім "найвеличнішим" трамплом/Красновим.
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23.03.2025 11:50 Відповісти
Та нє.
Донні добре знає скільки коштує 10 кілограмів баксів банкнотами по 100 доларів.
І Маск повинен був підказати в яких анусах опиняться всі біткоїни- шміткоїни, коли якись ******** Стьопа Возняк, сконструює таки фотонний ПК.
А це не за горами.
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23.03.2025 12:20 Відповісти
Уже с 1991-го года над Украиной провели очень много экспериментов. Даже чуть время не перевели. В то время, как в Германии принимают только бумажные документы. В Израиле нет продажи земли, в нескольких европейских странах человек получает % от штрафа за фиксирование нарушение. А у нас что? А у нас в верховной зраде царюют царьки и не останавливаются, получают откаты, людей бросают на войну, сдав 3-й ядерный потенциал. И сейчас готовятся продаваться трампу. Происходит какой-то невероятный невменяемый бред. Этим бардаком воспользовался путлер и тоже давит, хочет раздавить Украину. Я веду борьбу на своём рабочем месте со скотынякой, но этого мало. Нужно чтобы так делал каждый. Везде сидят скотыняки, которые хотят обогатиться за счёт Украины и за счёт других. Так что надо бороться!
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23.03.2025 15:54 Відповісти
Одна з причин, що вони так сміливо експериментують, те що вони готові у будь який час здриснути звідси.
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23.03.2025 16:19 Відповісти
так фиксируйте их деятельность. Я своего скотыняку зафиксировал - знаю всё о нём.
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23.03.2025 16:28 Відповісти
Вот можно сделать как в Китае - ловить скотыняк и в клетки их на солнце. Это вместо смертной казни. Но надо доказать. Это большая работа. На скотыняк сегодня работает много юристов, они пишут поправки к законам. Но сделать можно просто - отменить всё их балабольство - совершил нарушение - судить и в клетку под солнце. А где брать столько слодователей, чтобы доказывать? Вот я готов работать ради Украины, но меня она не привлекает к работе. Значит надо проводить эту работу вне системы, т.к. система выплёвывает всех, кто её судит. А сегодня это коррупционная закальцованная система - слились власть, мвд и буржуи в одно - они не отделимы!
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23.03.2025 16:34 Відповісти
Головне що "менеджери" та "наглядачи" Укрзалізниці офигенну зарплатню вчасно отримують.
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23.03.2025 09:19 Відповісти
Роль кібербезпеки перебільшена - міністр цифрової трансформації Федоров.
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23.03.2025 09:34 Відповісти
"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем" Джерело: https://censor.net/ua/n3542719

Але це не точно. Святіше за вихідні в УЗ тільки відпустка
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23.03.2025 10:32 Відповісти
подзвонять в Зєлєноград...
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23.03.2025 11:39 Відповісти
Дія, федорови та інш.
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23.03.2025 10:38 Відповісти
...цифровикі ...
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23.03.2025 11:37 Відповісти
Лєщенко вкрав центральний комп з серверної.
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23.03.2025 19:50 Відповісти
То Сєрлєщ біткойни майнить на серверах залізниці.
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23.03.2025 21:43 Відповісти
 
 