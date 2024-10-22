У системі продажу квитків "Укрзалізниці" стався збій (оновлено)

Із 12:00 22 жовтня наслідок технічних причин системи продажу квитків на поїзди "Укрзалізниці" тимчасово не були доступні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Просимо вибачення, системи продажу квитків (у касах та онлайн) "Укрзалізниці" з технічних причин будуть тимчасово недоступними з 12:00, маємо терміново дещо переналаштувати", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти вже почали працювати над проблемою.

За пів години "Укрзаалізниця" повідомила про відновлення роботи систем продажу квитків.

Наразі квитки знову доступні для придбання в застосунку компанії, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" оголосила про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.