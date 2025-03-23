Сили оборони завадили ворогу переправитися через Оскіл. Окупанти намагались прорватися в районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 22 березня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську. Втрат позицій не допущено. Підрозділи ворога проводять переміщення та доукомплектування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку атаки ворога відбито біля Загризового. Ворожі спроби наведення переправ через річку Оскіл були нівельовані підрозділами Сил оборони.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала укріплення Сил оборони біля населених пунктів Надія, Катеринівка, Нове, Колодязі та Ямполівка. Втрат наших позицій не допущено. Намагання ворога покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві виявилися безуспішними.

Для нарощення наступальних дій в районі Греківки противник навів переправу в район Макіївки та перемістив на західний берег річки Чорний Жеребець дві одиниці бронетехніки. Вогнем нашої артилерії ворожу бронетехніку було знищено.

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За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення в районі Білогорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії противника відбувалися в районах Диліївки, Часового Яру, Кримського та Торецька. Усі атаки відбито.

"На Покровському напрямку армія агресора проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Новоукраїнки, Новосергіївки, Успенівки. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг. Атаки біля Лисівки, Шевченко, Котлиного та Андріївки теж виявилися марними", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурми ворога в районі Часового Яру та Торецька відбито. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку ворог за допомогою штурмових груп на семи мотоциклах безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. В районі Розливу противник на мототехніці - квадроцикл та три мотоцикли – атакував наші позиції. Штурмові дії загарбників успіху не мали, втрат позицій не допущено, ворожим штурмовикам нанесено ураження, мототехніку знищено. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.