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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися біля двох населених пунктів у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Кам'янки та в Тополях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог має просування на Донеччині, - DeepState

просування росіян на Харківщині

Автор: 

Харківська область (674) Куп’янський район (135) Кам’янка (4) Тополі (5) DeepState (70)


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Топ коментарі
+16
нормальна схема, гроші на оборонні лінії вкрали чиновники, а дірки затикають "добровольцями" з харківської області.
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23.03.2025 10:40
+14
Просунувся згідно плану зеленського який особисто з рік тому перевіряв там оборону і був ну дуже задоволений.
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23.03.2025 10:38
+5
оборонні споруди зараз будують, але або внизу ярку, або поруч з посадкою, але не з боку противника, а через посадку, або посеред поля. Ну тобто там де закритий огляд, або на самому видному місці. Ось, сьогодні знімав. Окоп для стрільби стоячи. Судячи із недопалків, вчора копали.
Підуть листья через пару тижнів...
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23.03.2025 13:12
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Просунувся згідно плану зеленського який особисто з рік тому перевіряв там оборону і був ну дуже задоволений.
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23.03.2025 10:38 Відповісти
На Донбасі наче зупинилися - то до Харкова лізуть
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23.03.2025 10:39 Відповісти
Відверто кажучи, незрозуміло - куди вони там лізуть. То не Харківський напрям, а якійсь глухий кут. Побачите, якщо зменшите мапу: де Харків, і де вони.
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23.03.2025 11:47 Відповісти
Коли проидуть Куп"янськ - то на Харків з Вовчанська не вдалося - будуть звідси - Оскіл вже форсували - правии берег річки на висоті - ніяких укріплень - синєгубов все профукав
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23.03.2025 12:00 Відповісти
Ви мене не чуєте? Я просив подивитися мапу. Взнали б, що Тополі та Кам'янка не мають жодного стосунку до Куп'янська. Вони в іншому напрямку.
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23.03.2025 12:24 Відповісти
Всіх я чую - форсували Оскіл - можуть повернути наліво - на Куп"янськ а можуть довбатися прямо - на Харків
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23.03.2025 13:05 Відповісти
Та купить вже карту нарешті. В них давно є плацдарм в Дворечний. З нього ліворуч підеш - буде Куп'янськ та далі Харків. Праворуч підеш - буде Кам'янка, Тополі, Болотна *********. То куди саме вони сунуть, відносно Дворечної: праворуч чи ліворуч, не знаєте?
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23.03.2025 13:56 Відповісти
Планують котел.
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23.03.2025 20:07 Відповісти
нормальна схема, гроші на оборонні лінії вкрали чиновники, а дірки затикають "добровольцями" з харківської області.
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23.03.2025 10:40 Відповісти
оборонні споруди зараз будують, але або внизу ярку, або поруч з посадкою, але не з боку противника, а через посадку, або посеред поля. Ну тобто там де закритий огляд, або на самому видному місці. Ось, сьогодні знімав. Окоп для стрільби стоячи. Судячи із недопалків, вчора копали.
Підуть листья через пару тижнів...
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23.03.2025 13:12 Відповісти
Путенята оживилися. 🙂
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24.03.2025 00:56 Відповісти
Де літаки?де ті хаймарси?((
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23.03.2025 10:41 Відповісти
Хаймарси на курщіні і білгородчині, літаки столицю боронять
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23.03.2025 13:16 Відповісти
в Торецьку просунулись до Кабзона
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23.03.2025 10:43 Відповісти
У Торецьку є підземний тунель до пекла?
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23.03.2025 13:18 Відповісти
Зебіли і кацап сирьскій скоро все до Києва здадуть.
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23.03.2025 10:45 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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23.03.2025 10:49 Відповісти
скоро,років через 200,але це не точно.
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23.03.2025 11:24 Відповісти
Камянка як стала нашою ос1нню 22 так 1 наша
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23.03.2025 12:25 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2025/3/24/634254/#google_vignette Треття окрема штурмова бригада ЗСУ офіційно сповістила, що українські військові відновили контроль над населеним пунктом Надія в Луганській області.
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24.03.2025 15:53 Відповісти
https://unn.ua/news/syly-oborony-zvilnyly-chastynu-terytorii-bilia-dvorichnoi-na-kharkivshchyni Сили оборони України деокупували частину територій біля Дворічної на Харківщині. Ворог намагається створити плацдарм, але українські військові покращили положення.
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24.03.2025 15:54 Відповісти
Усе згідно з планом....де коментарі кремлівського сиру_на??? Ьезмозгла, чому мовчимо?
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24.03.2025 19:43 Відповісти
 
 