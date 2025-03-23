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Ворог просунувся на Харківщині, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулися біля двох населених пунктів у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Кам'янки та в Тополях", - йдеться в повідомленні.
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+14 Старый зольдат
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+5 Русский Алкаш
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