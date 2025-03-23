Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до 20 квітня та не погоджується на обмеження постачання допомоги Україні, - Bloomberg
Білий дім попри вимоги Москви наразі не погоджувався на жодні обмеження щодо постачання військової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з плануванням.
За даними видання, Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, але визнає, що терміни можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін.
"Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї для України, позицію, яку Київ та його союзники відкинули. За словами джерел, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погоджувався на жодні обмеження", - йдеться у повідомленні.
"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром", - заявив речник Білого дому Брайан Хьюз.
"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", - додали там.
Раніше спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що США, Україна та РФ нібито же недалеко від обговорення постійного припинення вогню.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп під час розмови погодилися продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни й встановлення міцного миру.
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Щодо перемоги, і агента. Ну по перше, не думаю що трамп якийсь там агент, він просто неадекват популіст який хоче зробити все щоб увійти в історію, а не стати просто черговим президентом. А про перемогу, ***** десь по каналах передавав що хоче воювати до 26-го року.
Ось текст
Одна з головних вимог у документі полягає в тому, що мирне врегулювання війни в Україні не може відбутися до 2026 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3540934
Кожна доросла людина такі прості речі повинна розуміти:
Календар Великодня до 2030 року
2023 рік: у православних - 16 квітня, у католиків - 9 квітня.
2024 рік: православні - 5 травня, католики - 31 березня.
2025 рік: в один день - 20 квітня.
2026 рік: православні - 12 квітня, католики - 5 квітня.
2027 рік: православні - 2 травня, католики - 28 березня.
2028 рік: в один день - 16 квітня.
2029 рік: православні - 8 квітня, католики - 1 квітня.
2030 рік: православні - 28 квітня, католики - 21 квітня.
співпадає - 20 квітня, якщо вірити релігійним календарям.
А українці святкують день Дурака вже 6 років рік у рік та день - у день починаючи з 2019 року.
А Пєсков коли мені телефонував, то заявив, що рашка хоче підписання угоди підігнати до дня народження лєніна до 22 квітня.
Порадьте, що мені їм порадити?
Чим і користуються маніпулятори вкидаючи емоційно заряджені теми, щоб повернути єлєхторат в потрібну їм сторону .
Про це писав ще Гюстав Лебон в 1895 в своїй "Психологія мас і народів " .
Подивіться скільки емоційних коментарів без сенсу і скільки зважених продуманих дописів ,які безпристрастно аналізують ситуацію. І які набирають більше вподобайок ? Емоційні
Потрібно змінювати виборчу систему в сторону обмеження можливості голосувати маргінальним та деструктивним прошаркам населення - інакше країна безвповоротньо пертевориться на безпросвітний депресивний цирк з бездарними блазнями
Це може визначити суд - засуджені , неплатники аліментів і т.д.
Мова йде не про повне позбавлення прав . Людина вилікувалась ,відбула покарання - поновлена в правах . Все в руках самої людини.
Так можна ще добавити: наплатників податків та комуналки. Боржників банківським установам.
Неплатники податків та комуналки ,як варіант теж . Але ЛИШЕ ПРИ СЕЙРОЗНИХ ЗМІНАХ У ВІДНОШЕННІ ДЕРЖАВИ ДО ЛЮДЕЙ . Бо наразі ставленні держави до підприємців та пенсіонерів - як до ПОРУШНИКІВ та баласту - ЗЛОЧИНННЕ .
в США наприклад дуже жорстко поводяться з таким неплатниками - але там держава не бандит і чітко працюють закони
Повторюсь - чи покладете не неї, то що членограї на неї клав??
Цей ланцюжок не вкладається у вашій голові?
Будь який алкоголік -накроман буде голосувати за того ,хто пообіцяє йому - тисячу завтра ,а не того обіцяє примусити його пройти завтра примусове лікування від залежності .
Бо можливість кайфу сьогодні ,йому важливіже за спокій його родини завтра ..
А кого більше ? Алкоголіків чи кандидатів наук?
Чоловік загинув.
Все по гітлеру..
тому, треба добре подумати кому відрубати руки, та випалювати очі, що б правильно голосували.
А те значення ,що розігнали медіаповії всіх штибів та держчиновники - це емоційна маніпулятивна технологія - перекладення відповідальності з реальних "ухилянтів " - чиновників ,силовиків - людей ,які давали присягу захищати народ і жили його коштом - на платинків податків ,які такої присяги не давали.
І ця технологія маніпуляції успішно працює - це ж видно і з вашого коменту
Всяка муйня ,яка вживається маніпуляторами і тупими ,які її підтримують не стає правдою навіть від того, що цю чухню вживають мільйони
Час, бере його розум в історію, щоб показати нащадкам США і не тільки, результати шести банкроств, ґвалтувань, московського шантажу та рішень Судів США!
Хоть би почитав Кобзар, великого Українця, Т. Г. Шевченка! А то, так неуком, і піде у Всесвіти!!
"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", - додали там. АМЕРИКАНСЬКЕ ЛА ЛА ЛА