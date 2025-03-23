Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до 20 квітня та не погоджується на обмеження постачання допомоги Україні, - Bloomberg

Білий дім попри вимоги Москви наразі не погоджувався на жодні обмеження щодо постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з плануванням.

За даними видання, Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, але визнає, що терміни можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін.

"Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї для України, позицію, яку Київ та його союзники відкинули. За словами джерел, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої ​​зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погоджувався на жодні обмеження", - йдеться у повідомленні.

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"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром", - заявив речник Білого дому Брайан Хьюз.

"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", - додали там.

Раніше спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що США, Україна та РФ нібито же недалеко від обговорення постійного припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп під час розмови погодилися продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни й встановлення міцного миру.