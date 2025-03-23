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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до 20 квітня та не погоджується на обмеження постачання допомоги Україні, - Bloomberg

Плани Білого дому щодо угоди про перемир’я

Білий дім попри вимоги Москви наразі не погоджувався на жодні обмеження щодо постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з плануванням.

За даними видання, Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, але визнає, що терміни можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін. 

"Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї для України, позицію, яку Київ та його союзники відкинули. За словами джерел, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої ​​зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погоджувався на жодні обмеження", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже є рамки мирної угоди щодо війни між РФ та Україною. Повне перемир’я "дуже скоро", - Трамп

"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром", - заявив речник Білого дому Брайан Хьюз.

"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", - додали там.

Раніше спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що США, Україна та РФ нібито же недалеко від обговорення постійного припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп під час розмови погодилися продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни й встановлення міцного миру.

Автор: 

росія (64895) США (22455) перемир’я (889)


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Топ коментарі
+14
Тампон просто спішить нагнути Україну до того як закінчиться допомога від Байдена. А то далі Тампон буде для України ніхто і звати його ніяк і давити на Україну і шантажувати йому вже буде нічим. Бо я дуже сумніваюсь що Тампон і його ************* проголосують за виділення нової допомоги Україні
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23.03.2025 11:13
+13
Це просто Великдень. До чого тут гітлер?
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23.03.2025 11:05
+12
***** треба до 9 травня (80 річчя) об'явити перемогу. От його найцініший агент поспішає.
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23.03.2025 11:19
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Ну дуже символічно - в день народження гітлера.
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23.03.2025 11:00 Відповісти
Це просто Великдень. До чого тут гітлер?
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23.03.2025 11:05 Відповісти
***** треба до 9 травня (80 річчя) об'явити перемогу. От його найцініший агент поспішає.
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23.03.2025 11:19 Відповісти
Тоді, чому 20 квітня автор коментаря повʼязав з днем народження гітлера, якщо початково ідея була на день Воскресіння Христа?
Щодо перемоги, і агента. Ну по перше, не думаю що трамп якийсь там агент, він просто неадекват популіст який хоче зробити все щоб увійти в історію, а не стати просто черговим президентом. А про перемогу, ***** десь по каналах передавав що хоче воювати до 26-го року.
Ось текст
Одна з головних вимог у документі полягає в тому, що мирне врегулювання війни в Україні не може відбутися до 2026 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3540934
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23.03.2025 11:26 Відповісти
Свято Великодня кожного року "плаває". а день народження людожера гітлера - ні.
Кожна доросла людина такі прості речі повинна розуміти:
Календар Великодня до 2030 року

2023 рік: у православних - 16 квітня, у католиків - 9 квітня.

2024 рік: православні - 5 травня, католики - 31 березня.

2025 рік: в один день - 20 квітня.

2026 рік: православні - 12 квітня, католики - 5 квітня.

2027 рік: православні - 2 травня, католики - 28 березня.

2028 рік: в один день - 16 квітня.

2029 рік: православні - 8 квітня, католики - 1 квітня.

2030 рік: православні - 28 квітня, католики - 21 квітня.
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23.03.2025 11:33 Відповісти
Цікаво, як католики будуть святкувати 1 квітня і Великдень, і день дурня?))
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23.03.2025 11:43 Відповісти
Цього року в католиків і православних день святкування Великодня
співпадає - 20 квітня, якщо вірити релігійним календарям.
А українці святкують день Дурака вже 6 років рік у рік та день - у день починаючи з 2019 року.
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23.03.2025 11:49 Відповісти
Я про 2029 рік - то, що Ви вище навели)
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23.03.2025 12:02 Відповісти
А шо, католики его празднуют? Да ну...Ну Вы конечно, будете праздновать - это точно Ваше (Ну не Пасха же, в самом то деле - точно не Ваше)....
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23.03.2025 12:15 Відповісти
Мені здається, що ви шукаєте зраду там де її немає.
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23.03.2025 14:29 Відповісти
Та нічого я не шукаю. Написав. Думаю зав'яжеться якась дискусія, а вийшло все як завжди. Хтось просто "доколупався" до слова, потім прибігло чергове біснувате хведя сидоренко. Почекайте, ближче до ночі повилазять всі біснуваті "хведі" - тут їх доволі багато, зараз мабуть ще сплять.
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23.03.2025 14:44 Відповісти
Так дискусія і завязалась))
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23.03.2025 16:33 Відповісти
Взагалі-то в Пасха, це дуже велике свято в США. Його відмічають і шанують на рівні Різдва, Дня подяки чи Дня незалежності.
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23.03.2025 11:37 Відповісти
Коли мені зателефонував Венс, то так і сказав, що Трамп бажає підписання угоди на Пасху.
А Пєсков коли мені телефонував, то заявив, що рашка хоче підписання угоди підігнати до дня народження лєніна до 22 квітня.
Порадьте, що мені їм порадити?
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23.03.2025 11:45 Відповісти
випий таблетку, і йди вже запишись добровольцем.
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23.03.2025 11:59 Відповісти
Хведя, тільки разом з тобою
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23.03.2025 12:17 Відповісти
а якщо я не піду добровольцем, то й ти здасишся? клоун
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23.03.2025 12:33 Відповісти
Нещодавно ти писав такі ж тексти під "погонялом" Психиатрическая больница №1. Хведя, як би ти не міняв ніки, всерівно свій стиль написання і сморід нікуди не сховаєш.
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23.03.2025 12:21 Відповісти
я тобі написав - випий таблетку, який тут стиль? клоун
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23.03.2025 12:34 Відповісти
Теж так відразу подумалось)))) Потім вже за текстом - то Великдень))))
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23.03.2025 11:41 Відповісти
Так рашка ні на иоту не відходить від своіх умов - то на чиіх умовах буде перемир"я - коли путлєр вже за Трампа свічку поставив і він цвіте і пахне
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23.03.2025 11:04 Відповісти
Мир за 24 часа или как кацапский Вова кинул рыжего клоуна через #уй.
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23.03.2025 11:05 Відповісти
Нам своє робити. Умови ***** та трампона нам не підходять.
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23.03.2025 11:07 Відповісти
Що саме ти зібрався робити і як?
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23.03.2025 11:23 Відповісти
Подивишся,лапоть
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23.03.2025 12:42 Відповісти
пердіти переможно на дивані як і його брат по розуму санчес-алексалекс
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23.03.2025 12:48 Відповісти
100%
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23.03.2025 14:11 Відповісти
до 9 травня хочуть ... а потім з пуйлом "відствяткувати"
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23.03.2025 11:07 Відповісти
потрібно встигнути до 9 травня і з партрєтом )(уйла прийняти участь в ювілейному параді на красной площаді.
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23.03.2025 11:08 Відповісти
Ще одне перемир'я? Чи зараз що це було? В Ізаїлі вже перемир'я і угод Тампон надомовлявся що бойові дії знову вже повним ходом йдуть
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23.03.2025 11:08 Відповісти
Тампон просто спішить нагнути Україну до того як закінчиться допомога від Байдена. А то далі Тампон буде для України ніхто і звати його ніяк і давити на Україну і шантажувати йому вже буде нічим. Бо я дуже сумніваюсь що Тампон і його ************* проголосують за виділення нової допомоги Україні
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23.03.2025 11:13 Відповісти
Тампон ! Тампон! тааакк!! Тампон!
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23.03.2025 14:13 Відповісти
Єдине про що Україна може укласти угоду з Тампоном так це яйця в обмін на зброю, раз у Тампона своїх яєць немає
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23.03.2025 11:17 Відповісти
Тупо затягують час. Спочатку озвучують якусь дату. Потім, коли нічого не відбувається, оголошують нову. І так буде до того моменту, поки не закінчиться допомога, яку нам виділили ще за попереньої адміністрації. Ну а після цього висунуть ультиматум.
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23.03.2025 11:19 Відповісти
Щоб не гаяти час, можуть вже починати засовувати свій ультиматум собі в дупку)
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23.03.2025 15:08 Відповісти
"Мудрий нарід " керується не здоровим глуздом ,а емоціями.
Чим і користуються маніпулятори вкидаючи емоційно заряджені теми, щоб повернути єлєхторат в потрібну їм сторону .

Про це писав ще Гюстав Лебон в 1895 в своїй "Психологія мас і народів " .

Подивіться скільки емоційних коментарів без сенсу і скільки зважених продуманих дописів ,які безпристрастно аналізують ситуацію. І які набирають більше вподобайок ? Емоційні

Потрібно змінювати виборчу систему в сторону обмеження можливості голосувати маргінальним та деструктивним прошаркам населення - інакше країна безвповоротньо пертевориться на безпросвітний депресивний цирк з бездарними блазнями
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23.03.2025 11:20 Відповісти
А хто саме буде визначати: хто достойний голосувати, а хто ні? Третьякова?
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23.03.2025 11:27 Відповісти
Це може визначити нарколог - наркомани ,алкоголіки і т.д.
Це може визначити суд - засуджені , неплатники аліментів і т.д.

Мова йде не про повне позбавлення прав . Людина вилікувалась ,відбула покарання - поновлена в правах . Все в руках самої людини.
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23.03.2025 11:40 Відповісти
А черепи мірятиме який саме лікар?
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23.03.2025 11:46 Відповісти
Пропонуєте переглянути Конституцію та обмежити права громадянам? Чи зробите як клован, та просто рояльний на неї покладете?

Так можна ще добавити: наплатників податків та комуналки. Боржників банківським установам.
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23.03.2025 11:47 Відповісти
Конституція - це не божествене откровення . Це суспільний договір . Тому її потрібно покращувати.
Неплатники податків та комуналки ,як варіант теж . Але ЛИШЕ ПРИ СЕЙРОЗНИХ ЗМІНАХ У ВІДНОШЕННІ ДЕРЖАВИ ДО ЛЮДЕЙ . Бо наразі ставленні держави до підприємців та пенсіонерів - як до ПОРУШНИКІВ та баласту - ЗЛОЧИНННЕ .
в США наприклад дуже жорстко поводяться з таким неплатниками - але там держава не бандит і чітко працюють закони
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23.03.2025 11:52 Відповісти
Без капсу ніяк? І, підкажіть, як під час дії воєнного стану, внесете зміни до неї?

Повторюсь - чи покладете не неї, то що членограї на неї клав??
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23.03.2025 11:59 Відповісти
Ніяк . Бо капсом я акцентую те ,що хочу наголосити і на що звернути увагу . Питання в моєму пості направлене не на конкретні дії зараз - а на те,щоб звернути увагу на ключові аспекти проблеми ,чому країна не може вийти з кризи
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23.03.2025 12:17 Відповісти
А ще можна позбавляти виборчих прав і тих, хто перейшов вулицю на червоне світло, тих, хто неправильно припаркував авто, хто запізнився на роботу чи хто раніше з неї пішов, того, чия дитина прогуляла урок і т.д. Список можна доповнювати до безкінечності, за бажанням різних третьякових, кабмінів та інших "законотворців".
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23.03.2025 12:26 Відповісти
Якраз - оцих третьякових та інших зелених невігласів-законВИтворців - обирають такі ж самі невігласи . Бо вони голосують за таких самих як і вони.

Цей ланцюжок не вкладається у вашій голові?

Будь який алкоголік -накроман буде голосувати за того ,хто пообіцяє йому - тисячу завтра ,а не того обіцяє примусити його пройти завтра примусове лікування від залежності .

Бо можливість кайфу сьогодні ,йому важливіже за спокій його родини завтра ..

А кого більше ? Алкоголіків чи кандидатів наук?
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23.03.2025 12:38 Відповісти
Всі 33 роки в уряді невігласи. Ти ж їх і обирав. Відповідно, тебе і треба позбавити права голосу.
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23.03.2025 21:13 Відповісти
А кандидат наук обере не того, того пообіцяє йому тисячу, а того, хто пообіцяє зняти з нього останні штани? Що ти верзеш?
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23.03.2025 21:16 Відповісти
Ви живий приклад того ,кому не можна голосувати
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23.03.2025 21:55 Відповісти
Тобто, наскільки зрозуміло, ти голосуєш не за того, хто обіцяє тобі щось дати, та, навіть, ту ж тисячу до зарплатні, а за того, хто навпаки, обіцяє в тебе все забрати. І після цього ти вважаєш, що маєш право голосувати?
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23.03.2025 23:28 Відповісти
На друге питання так й не відповіли.
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23.03.2025 13:36 Відповісти
З питаннями стосовно членів звертайтесь до вашого чоловіка
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23.03.2025 22:31 Відповісти
Тупа відповідь.

Чоловік загинув.
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25.03.2025 13:10 Відповісти
Тому і не має кому вас захистити
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25.03.2025 13:17 Відповісти
В ідповідь ще тупіша, ніж попередня. Бб.
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27.03.2025 09:19 Відповісти
все вірно запросити доктора гебельса, що б особисто визначив, хто може голосувати, а хто хай пасе курей.
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23.03.2025 11:28 Відповісти
А ще можна примусово виміряти всім IQ, й в кого нижче за 100 - примусова хімічна кастрація. Хворих на невиліковні хвороби - типу рак, ВІЧ, СНІД, туберкульоз, а також людей (в тому числі й дітей) з вродженими вадами розвитку - в тому числі психічними (типу аутиків, даунів і т.і.) - до концтаборів.

Все по гітлеру..
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23.03.2025 11:51 Відповісти
нє, ну ти ж бачиш що зігуючий аутист ілона витворяє....
тому, треба добре подумати кому відрубати руки, та випалювати очі, що б правильно голосували.
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23.03.2025 12:56 Відповісти
ілону в першу чергу..воно ж крім того, що має найхрінову форму аутизму (працювала свого часу з дітками аутистами - добрі, милі - як кошенята, жодної агресії) - в нього Аспергера..воно соціопат й ненавидить людей..а таке при владі, це торба просто..
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23.03.2025 13:32 Відповісти
Здається що Ви самі керуєтесь емоціями. Помітне ваше негативне ставлення до людей. Купа негативних слів, про депресивний цирк про блазнів і все решту. Це схоже на крик вашої душі.
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23.03.2025 11:29 Відповісти
В мене негативне ставлення не до людей - а до їх тупості . І більшість людей небажає думати - це факт . І ці факти підтверджуються як опитуваннями так і результатами виборів. А результатом їх невігластва є перетворення країни на цикрвоий майданчик - так що це не емоції - це логічний ланцюжок
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23.03.2025 11:37 Відповісти
Не треба вважати когось дурнішим за себе. Бо зазвичай виходить навпаки. І запам"ятай раз і назавжди: в демократичних країнах кожен наступний президент є результат роботи попереднього.
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23.03.2025 11:45 Відповісти
І запамятайТЕ - українці до незнайомої люди звертаються на ви .
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23.03.2025 11:47 Відповісти
Дивлячись до кого.
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23.03.2025 12:15 Відповісти
Емоційні коментарі,без сенсу,тут здебільшого пишуть диванно-тилові ухилянти і ждуни (їх тут десь% до 80). Вони дуже серйозно прийняли пустопорожні обіцянки одного дуже рудого діда-балабола про припинення війни,в надії на те,що їм тепер не прийдеться випорожнюватися собі в штани при зустрічі з жорстоким ТЦК. Але війна не закінчиться і тому емоції ухилянтських серунів тільки посилюються....
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23.03.2025 11:31 Відповісти
"Ухилянт " - це типова емоційна маніпуляція закинута владними структурами - для переведення негативу з власної некомпетентності на інших . Спрацювала дуже ефективно .
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23.03.2025 11:35 Відповісти
Тому що,нажаль багатьом складніше думати, ніж реагувати.
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23.03.2025 11:52 Відповісти
"Ухилянт", це народне прізвисько адмінпорушників, які ухиляються від обліку у військоматі.
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23.03.2025 15:09 Відповісти
Власне президент теж "ухилянт", але це нічого не змінює, крім того, що любий "ухилянт" може назвати президента теж "ухилянтом".
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23.03.2025 15:11 Відповісти
Реальне слово значення слвоа "ухилянт " - це людина ,яка давала присягу і яка її зрадила , і стосовно цієї людини ,є рішення суду.

А те значення ,що розігнали медіаповії всіх штибів та держчиновники - це емоційна маніпулятивна технологія - перекладення відповідальності з реальних "ухилянтів " - чиновників ,силовиків - людей ,які давали присягу захищати народ і жили його коштом - на платинків податків ,які такої присяги не давали.
І ця технологія маніпуляції успішно працює - це ж видно і з вашого коменту
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23.03.2025 15:14 Відповісти
Не вигадуйте чухню, цей термін завжди стосувався ухилянтів від військового обліку. Зрадивший присягу, це зрадник або СЗЧ, а не ухилянт.
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23.03.2025 15:16 Відповісти
Чухню несете ви .Наведь приклад в якому законі є цей термін - в тому сенсі про який ви пишете .
Всяка муйня ,яка вживається маніпуляторами і тупими ,які її підтримують не стає правдою навіть від того, що цю чухню вживають мільйони
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23.03.2025 15:23 Відповісти
Це стаття 336 Кримінального кодексу України. Людина вважається такою, що ухилилася від мобілізації, коли є вирок суду, який набрав чинності.
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23.03.2025 15:27 Відповісти
Це якраз не "народне " - це маніпулятивна технологія ,яка була успішно "вкинута " в народ - з метою роз'їднати цивільну та військову частину суспільства. Це класичне правило тиранів та автократів - "роз'єднуй та воолодарюй ". Для того ,щоб народ не об'єднався проти керівної еліти - некомпентентність та мародерство якої і є головною причиною поразок ,втрат людей та територій
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23.03.2025 15:20 Відповісти
та ти що, ухилянтессо у конституцію яку твій лідор згвалтував немає розділення по статі.
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23.03.2025 16:18 Відповісти
Мене аж ностальгія відвідала ...так, пам'ятаю цю книгу французького психолога та соціолога Лебона, пам'ятаю що посилався на неї у контрольній по дисципліні "Юридична психологія", якщо по простому то вона називалася "Психологія толпи" ...
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23.03.2025 12:57 Відповісти
Путин также рассказал Уиткоффу, что он, Путин, пошел в свою местную церковь, встретился со священником и молился за Трампа. Проблема не в том, что старый фашист Виткофф это услышал, а проблема в том, что он эту паранойю ретранслирует. У гитлерюгенда Трампа Путин - это альфа-фашист, главпетух. П.С. Если Путин молится за чье-то здоровье, тот скорее издохнет. Путин и Гундяй это нехристи типичные.
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23.03.2025 11:31 Відповісти
Ааа..то тому папа римській копита відкинути хоче?))) Нехай молиться й надалі))
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23.03.2025 11:53 Відповісти
Ну тоді ніякого припинення не буде. Для кацапів це ключове питання
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23.03.2025 12:15 Відповісти
Жовтолиций трамп, виходить на свій, старечий фініш!
Час, бере його розум в історію, щоб показати нащадкам США і не тільки, результати шести банкроств, ґвалтувань, московського шантажу та рішень Судів США!
Хоть би почитав Кобзар, великого Українця, Т. Г. Шевченка! А то, так неуком, і піде у Всесвіти!!
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23.03.2025 12:29 Відповісти
Меня задолбали эти качели. Трамп то друг, то враг с амплитудой в два дня.
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23.03.2025 12:55 Відповісти
все просто. дивиться про що йде мова: про дії, чи про слова. Якщо йдеться про якісь висловлювання трампонів, а не конкретні дії - ігноруйте, з великою вирогідністю це чухня.
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23.03.2025 15:13 Відповісти
Де він друг, в чому? Що не виконує хотелкі кремля на 100%, а на 95%?
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23.03.2025 16:37 Відповісти
Угода про перемир'я на умовах підарів і втрата територій на користь підарів це називається не перемир'я ,а капітуляція.
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23.03.2025 14:05 Відповісти
"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром", - заявив речник Білого дому Брайан Хьюз.

"Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ", - додали там. АМЕРИКАНСЬКЕ ЛА ЛА ЛА
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23.03.2025 14:57 Відповісти
Как говорит старая народная пословица - беда одна не приходит, мало нам войны, так теперь ещё и Америка навалилась со своей командой дебилов , тяжко будет всем, но противостоять этому Украина сможет только с Европой, если у неё хватит ума и сил это сделать.
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23.03.2025 17:25 Відповісти
 
 