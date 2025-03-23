Росіяни заявили про нібито знищення 59 безпілотників у 7 областях РФ

У міноборони Росії заявили, що у 7 регіонах РФ сили ППО збили 59 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 59 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито збито:

29 БПЛА – над територією Ростовської області;

20 БПЛА – над територією Астраханської області;

3 БПЛА – над територією Воронезької області4

3 БПЛА – над територією Волгоградської області;

2 БПЛА – над територією Республіки Крим;

1 БПЛА – над територією Курської області;

1 БПЛА – над територією Саратовської області.

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