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Новини Атаки БпЛА по РФ
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Росіяни заявили про нібито знищення 59 безпілотників у 7 областях РФ

Росію аткували 59 безпілотників

У міноборони Росії заявили, що у 7 регіонах РФ сили ППО збили 59 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 59 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито збито:

  • 29 БПЛА – над територією Ростовської області;
  • 20 БПЛА – над територією Астраханської області;
  • 3 БПЛА – над територією Воронезької області4
  • 3 БПЛА – над територією Волгоградської області;
  • 2 БПЛА – над територією Республіки Крим;
  • 1 БПЛА – над територією Курської області;
  • 1 БПЛА – над територією Саратовської області.

Також читайте: Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4083) Міноборони рф (700) Удари по РФ (263)


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Росіяни заявили про нібито знищення 59 безпілотників у 7 областях РФ, українці заявили про нібито знищення 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачених.
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23.03.2025 13:03 Відповісти
Нібито. Нахіба нам це нібито? А чому б нашому генштабу не надавати офіційну інфу - скільки відправили (без адрес) посилок, скільки досягли цілей? Після атаки інфа вже не секретна і народ не читав би тут на Цензорі про нібито, а також міг би оцінити ефективність роботи генштабу.
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23.03.2025 15:32 Відповісти
здебільшого росіяни перестали викладати у соцмережі відео прильотів, фсб роійшлась не на жарт, і можно надовго поїхати безкоштовно у Лабитнангі. Хіба що станеться щось нєв'****** грандіозне накшталт знесених вибузовою хвилею парканів у Енгельсі за декілька км від вибухів. Або за чотири доби під чисту згорить велика і важлива НПС, і навіть про це наші ЗМІ не дуже пишуть. Не знаю чому. А про менш визначні прильоти взагалі нічого не відомо. Он разом з АБ Енгельс 20 березня прилетіло ще і на комбінат Росрезерва "Крісталл", і на Саратовський НПЗ, і що?? Хоч що небуть про це написали?? А ніхєра.
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23.03.2025 17:05 Відповісти
Так мусять же наші контролювати результати, їм надали доступ до супутників, щоб могли корегувати роботу і робити висновки з невдало запланованих операцій. Робити таємницю з результатів, які на 100% відомі ворогу повна дурня і сприяє розповсюдженню його іпсо.
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23.03.2025 20:21 Відповісти
 
 