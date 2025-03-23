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Новини Звільнено Надію
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З ОШБр звільнила н.п. Надія на Луганщині. ВIДЕО

Третя штурмова бригада, передусім 1-й штурмовий батальйон, відновив контроль над населеним пунктом Надія на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр З ОШБр.

Як зазначається, загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії рф", - заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вивели з Курахівського "мішка" на Донеччині, - ЗМІ. КАРТА

Автор: 

визволення (563) 3 Окрема штурмова бригада (417) Луганська область (4869) Сватівський район (9) Надія (3)


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Топ коментарі
+38
Слава Героям!Смерть ворогам!
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23.03.2025 12:07
+27
Маленька Перемога з неймовірно красивою Назвою! Надія! Та ще й на землі Луганщини, яку московські гниди вже 2 роки жують, як таку, що безповоротно проковтнули. Слава доблесним захисникам України! У нас, глибоких тиловиків (вікових, і не дуже), просто виростають крила після таких новин!
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23.03.2025 12:42
+25
Молодці!..
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23.03.2025 12:07
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Слава Героям!Смерть ворогам!
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23.03.2025 12:07 Відповісти
Молодці!..
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23.03.2025 12:07 Відповісти
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить !
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23.03.2025 12:18 Відповісти
Дякуємо неймовірним хлопцям! Луганщина -світанок України!
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23.03.2025 12:20 Відповісти
Смерть ворогам!
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23.03.2025 12:20 Відповісти
Операція тривала 30 годин
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23.03.2025 12:22 Відповісти
У бригаді пишуть, що взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії РФ.
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23.03.2025 12:23 Відповісти
Це й називається гнучка оборона, коли воюють не за посадки а на знищення військ ворога..
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23.03.2025 13:08 Відповісти
Чесно кажучи коли хтось стріляє ззаду через твоє плече це навіть стрьомніше ніж ворог стріляє спереду
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23.03.2025 12:22 Відповісти
Впевнений шо Вони знають шо робити.
При нагоді Вони і Вашу думку приймуть
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23.03.2025 16:28 Відповісти
ты завжди все в штики сприймєш і як претензія особисто тобі?
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23.03.2025 21:55 Відповісти
Ось що означає що немає суцільної лінії фронту. Рашисти захопили нашу територію але тільки на словах бо контролювати її не можуть. Тому ***** і вибиває перемир'я щоб рашисти змогли повністю закріпитись, побудувати сплошну лінію оборони і підвести вже великі сили які будуть накопичуватись а потім атакувати нові наші території. Тому перемир'я вигідне тому хто атакує а не тому хто обороняється.
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23.03.2025 12:29 Відповісти
Щас Трамп за руки будет хватать, и все эти китайские миротворцы нам хотят отправить, чтобы мы свои земли не отвоевали
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23.03.2025 12:29 Відповісти
Ніфіга не зрозумів! Що ти пророхкало, свинокацап?
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23.03.2025 12:51 Відповісти
Він написав що Трамп путінський ху'єсос. В тебе інші данні?
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23.03.2025 13:10 Відповісти
Мага-чорт , якраз єдиний підкацапниу у його тексті це - пудель путіна, Трамп
Запам'ятай це. А тепер - пішов у дупу
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23.03.2025 13:11 Відповісти
ти не Мирко Грубий ти Мирко Хамло Грубіянович
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23.03.2025 21:57 Відповісти
Хлопці,Герої наші,бережіть себе! Зрозуміло,що це майже неможливо,але будьте хитрими,підлими і безжальними! Повертайтесь живими!
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23.03.2025 12:36 Відповісти
Молодці!
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23.03.2025 12:40 Відповісти
Смерть московським окупантам!
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23.03.2025 12:41 Відповісти
Маленька Перемога з неймовірно красивою Назвою! Надія! Та ще й на землі Луганщини, яку московські гниди вже 2 роки жують, як таку, що безповоротно проковтнули. Слава доблесним захисникам України! У нас, глибоких тиловиків (вікових, і не дуже), просто виростають крила після таких новин!
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23.03.2025 12:42 Відповісти
кідари її жують вже 10 років.
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23.03.2025 18:58 Відповісти
Молодці, воїни! Звільнили свою землю від москальсько-нацистських окупантів!
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23.03.2025 12:50 Відповісти
Там же наче корпус вже? Саме така подача інформації - "заявив Білецький" наприкінці (а найкраще запам'ятовується остання фраза) - схожа на елемент передвиборчої кампанії останнього.
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23.03.2025 13:03 Відповісти
Теж хотів написати, про "підготовку до виборів" але ви виперидили.
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23.03.2025 16:07 Відповісти
а Білецький чий буде?
памятаю колись давно Азов повязували з Аваковим...
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23.03.2025 18:35 Відповісти
Ша! Шааа! Я, звісно, не експерт з политичних калоліцій. Лише звернув увагу: в заголовку - третя штурмова бригада, а в кінцівці, із таким почтєнієм: повідомив прес-офіцер командувач третім армейським корпусом, полковник Білецький. До речі, за совка корпусом командує генерал-лейтенант.
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23.03.2025 20:36 Відповісти
Краще б на такі операції ресурси виділяли, а не на курську авантюру
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23.03.2025 13:14 Відповісти
Дуже солідно - 3-й АК!!!
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23.03.2025 13:22 Відповісти
Смерть кацапам!
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23.03.2025 13:37 Відповісти
Контрнаступ....???
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23.03.2025 14:32 Відповісти
Слава нашим Героям!
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23.03.2025 15:34 Відповісти
москальня під Покровськом потрапила в котел
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24.03.2025 08:20 Відповісти
 
 