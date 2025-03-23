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З ОШБр звільнила н.п. Надія на Луганщині. ВIДЕО
Третя штурмова бригада, передусім 1-й штурмовий батальйон, відновив контроль над населеним пунктом Надія на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр З ОШБр.
Як зазначається, загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратних кілометри.
"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії рф", - заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.
Топ коментарі
+38 zloj pens #587166
показати весь коментар23.03.2025 12:07
+27 Михайло Іванович Мельничук #597693
показати весь коментар23.03.2025 12:42
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.03.2025 12:07
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Запам'ятай це. А тепер - пішов у дупу
памятаю колись давно Азов повязували з Аваковим...
прес-офіцеркомандувач третім армейським корпусом, полковник Білецький. До речі, за совка корпусом командує генерал-лейтенант.