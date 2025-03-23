З ОШБр звільнила н.п. Надія на Луганщині. ВIДЕО

Третя штурмова бригада, передусім 1-й штурмовий батальйон, відновив контроль над населеним пунктом Надія на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр З ОШБр.

Як зазначається, загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії рф", - заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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