Від 2 до 4 млн за участь у війні: збільшення виплат у РФ свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів, - ГУР

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Хто іде на війну проти України?

Як зазначають у ГУР, основний контингент "добровольців" – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.

Сума виплат за участь у війні

В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн.

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