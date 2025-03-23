Від 2 до 4 млн за участь у війні: збільшення виплат у РФ свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів, - ГУР
Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Хто іде на війну проти України?
Як зазначають у ГУР, основний контингент "добровольців" – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.
Сума виплат за участь у війні
В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн.
Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів", - наголошують у розвідці.
Топ коментарі
+29 а ес #372967
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+23 Misha Gerarahare
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+19 Поділля16
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А порох потрібно тримати завжди сухим...
не знаю.
гундосики про інше кажуть!
а інші звідки?
Наверно...
Какая разница что им там предлагают. Нас это волновать вообще не должно.
Деньги давно ничем не подкреплены. Раньше они от количества золота зависели. А сейчас это просто фантики, за которым стоит государство. А что такое государство? В целом - это группа идиотов, которые придумывает идиотские законы. И внедряют их, даже если народ не согласен. А если начнём бастовать, то разгонят.
У меня знакомый недавно был в Дубае - наше подсолнечное там дешевле стоит, чем у нас, государстве, где его производят.
Мутная вся эта... экономика.
Так что на цифры этих фантиков не смотрите. Другой вопрос, что ********* способна обеспечить вес своей валюте. А мы - нет. В долгах по уши.
Ну, как говорится, "когда-то и у нас будет всё хорошо" (с.)
а забув гривня у нас підкріплена золотом, а не фантік як фубль..
та що там заздрити у мене є чудова можливість цілком безкоштовно опинитись у окопі, не те що тупіє кацапі які за це отримують ще і гроші.
ах так українцям гроші не потрібні, така думка у зеслуг, і її підтримують потужні диванні потрійоти пердячи на диванах.
нацгвардія може застосовувати зброю
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Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії Україн
то, притула зі стерненком вже не мільйонери? мільярдери?
а може із 2022?
скільки кацапів на окупованих територіях?
500 тищ?
їм 4 млн. рублів, а нам бусифікація і "влк" 15хвилинне, де навіть аналази неберуть.
це де таке розумне вичітав?) ну да 4 млн. нема, зате є на пінгвінів, телмарафон, асвальти в 10 км. від зони дій бойових, годинникі і т.п.
воювати треба) ну роскажи це мажорам заброньованим, які вишиванкі поодягали, шось вони не воюють і небояться бурятів, чого мені боятись тоді?)
без я дому я буду... то краще живим залишитись, а не йти ризикувати життям зариди брехунів-корупціонерів.
А ще ж є спецпенсії, спецзарплати, усілякі наглядові зради ті інше гі.
Тобто, у нас комплектація йде вльохкую!
Из этого следует вывод что мобилизационный ресурс Рашки составляет около 30% в который входят 1 - Ура патриоты. Закончились в 2023 году. 2 - Любители лёгких деньжат. Этот ресурс уничтожается сейчас. 3 - Это хитрые кацапы которые стараются любыми методами избежать мобилизации.
К чему вообще эта новость?)))
В Украине нет проблем, или нет денег?)))