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Новини Витрати РФ на війну Виплати окупантам за участь у війні
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Від 2 до 4 млн за участь у війні: збільшення виплат у РФ свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів, - ГУР

Сума виплат окупантам

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Хто іде на війну проти України?

Як зазначають у ГУР, основний контингент "добровольців" – люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.

Сума виплат за участь у війні

В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн.

Читайте також: Через інфляцію Росія може витратити на війну більше, ніж закладено в бюджеті на 2025 рік, - британська розвідка

Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів", - наголошують у розвідці.

Автор: 

армія рф (17176) виплати (1032) ГУР (485)


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Топ коментарі
+29
А у нас підвищують зарплати поліцаям, а на ЗСУ їм начхати. Це говорить про що? Будуть вибори.
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23.03.2025 14:30
+23
серйозно? оце коли в країні примусова мобілізація нам росказують " а шо там у росіян"
їм 4 млн. рублів, а нам бусифікація і "влк" 15хвилинне, де навіть аналази неберуть.
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23.03.2025 14:37
+19
А в нас збільшили чисельність груп ТЦК і поліції, які ловлять, як фазанів хлопців і за безкоштовно відправляють на фронт, зате в декілька раз збільшили зарплати слугоригам в офісі президента, позітівним блогерам, шмарафону, російськомовному телеканалу фрідом, військово-цивільним адміністраціям, прокуратурі і поліції.
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23.03.2025 14:37
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бАданов знову вангує....
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23.03.2025 14:26 Відповісти
Нам би їх проблєми..
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23.03.2025 14:29 Відповісти
в нас і своїх вистачає..
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23.03.2025 14:31 Відповісти
порох?
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23.03.2025 14:43 Відповісти
міни! БПЛА!
А порох потрібно тримати завжди сухим...
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23.03.2025 14:44 Відповісти
нуууу....
не знаю.
гундосики про інше кажуть!
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23.03.2025 14:46 Відповісти
гундосики йдуть на вибори - там інше не можна говорити
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23.03.2025 14:47 Відповісти
Ухилянти сепаратюги комуняки інше лайно
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23.03.2025 16:33 Відповісти
ОДИН НА ТИЩУ?
а інші звідки?
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23.03.2025 14:35 Відповісти
Друзья друзей знакомых и родственники.
Наверно...
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23.03.2025 14:36 Відповісти
Так это ж не доллары, а деревянный билет банка. У меня таких бумажек в настольной игре монополии, на любой вкус и цвет.
Какая разница что им там предлагают. Нас это волновать вообще не должно.
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23.03.2025 14:26 Відповісти
Гениальные выводы. Ещё можно сделать вывод что у кацапов есть деньги значит
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23.03.2025 14:30 Відповісти
Станок есть - печатают.
Деньги давно ничем не подкреплены. Раньше они от количества золота зависели. А сейчас это просто фантики, за которым стоит государство. А что такое государство? В целом - это группа идиотов, которые придумывает идиотские законы. И внедряют их, даже если народ не согласен. А если начнём бастовать, то разгонят.
У меня знакомый недавно был в Дубае - наше подсолнечное там дешевле стоит, чем у нас, государстве, где его производят.
Мутная вся эта... экономика.
Так что на цифры этих фантиков не смотрите. Другой вопрос, что ********* способна обеспечить вес своей валюте. А мы - нет. В долгах по уши.
Ну, как говорится, "когда-то и у нас будет всё хорошо" (с.)
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23.03.2025 14:34 Відповісти
нв курс деревяного поивись, 4 млн фублів це 2 млн гривень.
а забув гривня у нас підкріплена золотом, а не фантік як фубль..
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23.03.2025 14:40 Відповісти
Ви дивитеся на курс валют, а на нього дивитися не треба. Просто зрозумійте, що рубль нічого не вартий, на відміну від гривні. Так треба.
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23.03.2025 14:53 Відповісти
та да гривня головна валюта європи, а фубль так фантик нічим не підтверджений.
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23.03.2025 15:08 Відповісти
Завідуєш?
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23.03.2025 14:55 Відповісти
може заздриш...
та що там заздрити у мене є чудова можливість цілком безкоштовно опинитись у окопі, не те що тупіє кацапі які за це отримують ще і гроші.
ах так українцям гроші не потрібні, така думка у зеслуг, і її підтримують потужні диванні потрійоти пердячи на диванах.
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23.03.2025 15:11 Відповісти
Станок бумажок напечата а що вони можуть за це купити в нас вже були міліони і це повтор тільки в лаптеногих
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23.03.2025 16:36 Відповісти
А у нас підвищують зарплати поліцаям, а на ЗСУ їм начхати. Це говорить про що? Будуть вибори.
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23.03.2025 14:30 Відповісти
і не тільки....
нацгвардія може застосовувати зброю
10311
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії Україн
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23.03.2025 14:42 Відповісти
Ну що синку, допомогли тобі ті ляхи?
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23.03.2025 14:45 Відповісти
збирати потрібно на РЕБ для дронів нацгвардії? Задачка...
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23.03.2025 14:46 Відповісти
хммм.....
то, притула зі стерненком вже не мільйонери? мільярдери?
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23.03.2025 14:48 Відповісти
я свій збір зроблю- чисто на РЕБ для дрпонів .... (які будуть над протестувальниками літати )
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23.03.2025 14:52 Відповісти
Цей закон був ще з 92 року і застосовувать давно пора ухилянти зі зброєю нападають кримінальники стрільбу влаштовують в трц сепари і дрг машини палять і підривають так що хто нормальний нема чого хвилюватись а кацапсячі підстилки хай начуваються
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23.03.2025 16:40 Відповісти
1992?
а може із 2022?
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23.03.2025 16:42 Відповісти
але ж кількість не зменшується?
скільки кацапів на окупованих територіях?
500 тищ?
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23.03.2025 14:32 Відповісти
А чого вона повинна зменшуватись? 1000+ це не ті втрати, які можуть вплинути на загальну кількість військ, бо частина поранених повертається в стрій. Навіть якщо ті поповнюватись не будуть взагалі, лише за рік почнуться проблеми з кадрами.
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23.03.2025 14:37 Відповісти
віслюки і милиці вимагають сирського відступати?
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23.03.2025 14:40 Відповісти
Тільки як нам цей рік протриматись.......
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23.03.2025 15:57 Відповісти
серйозно? оце коли в країні примусова мобілізація нам росказують " а шо там у росіян"
їм 4 млн. рублів, а нам бусифікація і "влк" 15хвилинне, де навіть аналази неберуть.
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23.03.2025 14:37 Відповісти
Якщо ти воюєш проти більшою країною, симетричний підхід точно призведе до поразки =) в тебе нема 4 млн на кожного солдата. А воювати треба. Бо будеш без дому.
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23.03.2025 14:39 Відповісти
а хто уже без дому?
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23.03.2025 14:49 Відповісти
А хто вже без дому той рватиме кацапів голими руками на шмаття це не я сказав а генерал російської армії Лебідь розумний був за що кацапи і прибрали
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23.03.2025 16:50 Відповісти
тобі поіменно чи як? Я двох таких знаю. І в армії ще одного.
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23.03.2025 18:32 Відповісти
"Якщо ти воюєш проти більшою країною, симетричний підхід точно призведе до поразки"
це де таке розумне вичітав?) ну да 4 млн. нема, зате є на пінгвінів, телмарафон, асвальти в 10 км. від зони дій бойових, годинникі і т.п.
воювати треба) ну роскажи це мажорам заброньованим, які вишиванкі поодягали, шось вони не воюють і небояться бурятів, чого мені боятись тоді?)
без я дому я буду... то краще живим залишитись, а не йти ризикувати життям зариди брехунів-корупціонерів.
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23.03.2025 14:51 Відповісти
То ж на початку війни казали, що несиметричний підхід - це високі технології проти чмонь. А тепер виявляється несиметричний підхід - це ВЛК за 15 хвилин проти 48 штук баксів?
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23.03.2025 14:59 Відповісти
Як це немає 4 млн на кожного солдата? Тільки одних нових автівок у 2024 прокурорчики, судді, мєнтовскіє, пенсіонери ВСУ, МВС і т.д. з пенсіями по 23 тисяч грн накупили на 125 млрд грн - це якщо кожному солдату в бусику одразу по 1 млн грн давати, то 125 тисяч нових солдат. А ви кажете грошей немає. Гроші є - тільки усі хочуть на дурнях виїхати
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23.03.2025 15:00 Відповісти
Судячи з держзакупівель, у нас є і по 10 млн на солдата.
А ще ж є спецпенсії, спецзарплати, усілякі наглядові зради ті інше гі.
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23.03.2025 15:13 Відповісти
судячи з держбюджетом, ми як ідіоти витрачаємо все на зарплати, а не на закупку техніки, щоб солдат вижив.
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24.03.2025 01:08 Відповісти
Нам ще розказують який Трамп дурила, не бачачи свого зе.
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23.03.2025 15:39 Відповісти
Та не хвилбйся так хочеш 4 ляма іди тільки лоба намаж зеленкою
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23.03.2025 16:42 Відповісти
А в нас збільшили чисельність груп ТЦК і поліції, які ловлять, як фазанів хлопців і за безкоштовно відправляють на фронт, зате в декілька раз збільшили зарплати слугоригам в офісі президента, позітівним блогерам, шмарафону, російськомовному телеканалу фрідом, військово-цивільним адміністраціям, прокуратурі і поліції.
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23.03.2025 14:37 Відповісти
І декілька раз підняли зарплати помічникам депутатів. До речі, сама чесна опозиційна сила мовчить про це, сховавши голову як страус у пісок.
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23.03.2025 16:00 Відповісти
Від 2 до 4 млн за участь у війні
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23.03.2025 14:40 Відповісти
в 3,14дерації замість ТЦК,заманюють баблом...
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23.03.2025 14:41 Відповісти
У них капіталізм, а у нас совок. Дожилися
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23.03.2025 15:07 Відповісти
Ні. Там теж ловлять на вулицях, просто "свобода" то відео не знімають кацапи щоб на швабру не присісти.
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23.03.2025 15:50 Відповісти
Спочатку тобі на вулиці поліцейські вкинуть наркоти в сізо натягнуть на пляшку чи швабру потім пропонують контракт або тюрма і в гарем
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23.03.2025 16:46 Відповісти
а чому тоді просто так не кидають на фронт? навіщо ще платити цьому чмоні 20+ тисяч баксів за підписання контракту?
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23.03.2025 17:20 Відповісти
ти в танку сидиш 3 роки, да?
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23.03.2025 18:34 Відповісти
"сєрий", ну що ж Ти не віриш інформації ГУР???(((Від 2 до 4 млн за участь у війні: збільшення виплат у РФ свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів, - ГУР Джерело: https://censor.net/ua/n3542753
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23.03.2025 18:41 Відповісти
Рускій, що тобі треба на Цензорі?
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23.03.2025 14:56 Відповісти
збільшення виплат у РФ свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів

Тобто, у нас комплектація йде вльохкую!
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23.03.2025 14:45 Відповісти
Проблема любой воюющей колониальной империи заключается в том что внутренние враги несут не меньшую угрозу чем внешние. Поэтому, царям приходится окружать себя армией внутри. Если приблизительный процент соперников режима и борцов за независимость 30% то войска безопасности царя должны составлять 40% от населения - судьи, прокуроры, силовые структуры, армия и.т.п чтобы следить и подавлять пятую колону

Из этого следует вывод что мобилизационный ресурс Рашки составляет около 30% в который входят 1 - Ура патриоты. Закончились в 2023 году. 2 - Любители лёгких деньжат. Этот ресурс уничтожается сейчас. 3 - Это хитрые кацапы которые стараются любыми методами избежать мобилизации.
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23.03.2025 14:53 Відповісти
ти на нашу країну глянь, рашкаєш тут в стилі казок подоляка на телемарафоні, в чужих очах все шукаєш,
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23.03.2025 16:58 Відповісти
Не вмієш висловлювати думки, не лізь в бесіду.
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24.03.2025 12:52 Відповісти
це говорить, що станок для фублів вертиться швидше нашого
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23.03.2025 14:54 Відповісти
У 2024 році прокурорскіє, суддієвськіє, мєнтовскіє, чинуши і їх пенсіонери накупили нових навто на 125 млрд грн - це 125 тисяч контрактів по 1 млн грн кожному. У нас у тилу жирують. Замість того, щоб закінчити з війною і набрати військо. Затиснувши паски.
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23.03.2025 15:01 Відповісти
******* не треба. ріст авторинку в основному відбувається за рахунок військових. Зарплати тут дуже не кепські і нашпуляти за рік на доброго корча не важко.
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23.03.2025 18:39 Відповісти
А кацапам й не плотять, їм тільки обіцяють. Ви повірили що їм плотять 2-4 млн., 🤣🤣🤣 то ви дурний як кацап.
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23.03.2025 15:52 Відповісти
На жаль , тіньовий флот лаптів спроможній обходити санкції і наповнювати бюджет, а той в свою чергу фінансувати терористів ..
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23.03.2025 15:43 Відповісти
це новина щоб ми рускім поспівчували? Чи маніпулятивна для порівняння
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23.03.2025 16:13 Відповісти
Регулярное увеличение финансовых бонусов - вынужденный шаг кремля, который свидетельствует о трудностях с доукомплектованием подразделений", - отмечают в разведке....
К чему вообще эта новость?)))
В Украине нет проблем, или нет денег?)))
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23.03.2025 16:15 Відповісти
 
 