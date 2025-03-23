Україна не розглядає питання полонених військових з КНДР як предмет переговорів, - посол Пономаренко

Україна вважає, що питання полонених північнокорейських військових має розглядатися відповідно до міжнародного права та гуманітарних принципів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю Yonhap заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко.

"Україна не розглядає це питання (полонених солдатів з КНДР ,– ред.) як предмет для переговорів. А радше як питання, яке має розглядатися в суворій відповідності до міжнародного права та гуманітарних принципів", - сказав він.

Пономаренко зауважив, що українська влада відповідально ставиться до всіх офіційних звернень і сигналів корейської сторони щодо долі полонених військовослужбовців із КНДР, і бере до уваги занепокоєння уряду Південної Кореї.

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Також він зазначив, що в обмін на свої "послуги" у наданні військової допомоги Росії Північна Корея, найімовірніше, вимагала від Москви те, що їй потрібно, наприклад, передачу передових воєнних технологій чи іншу стратегічну підтримку.

Пономаренко наголосив, що Південна Корея має усвідомлювати ці довгострокові наслідки для безпеки від участі Північної Кореї у російсько-українській війні.

"Лідерам Південної Кореї не варто забувати, що Пхеньян також використовує українську землю як полігон для випробування своєї зброї, яка може бути використана в майбутньому можливому протистоянні на Корейському півострові. У зв'язку з цим, я вважаю, що у Республіки Корея немає причин вагатися в розвитку повномасштабного військово-технічного співробітництва з Україною. Це питання інтересу як для Києва, так і для Сеула", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відкрита до обговорення з Південною Кореєю щодо можливої передачі двох полонених солдатів із КНДР, враховуючи загрози їхньому життю у разі репатріації.

Що передувало?

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.