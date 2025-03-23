Нідерланди і Британія скоординували подальші кроки щодо підтримки України

Прем'єри Нідерландів і Британії - Дік Схооф і Кір Стармер - провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України та планів, які обговорюються у межах "коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму X повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Зокрема він заявив, що мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України, а також про наміри, висловлені "коаліцією охочих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови сталого миру в Україні.

"Зустріч військових планувальників минулого тижня була важливим кроком. Ще одним таким є майбутня зустріч в Парижі у четвер на запрошення президента Макрона. Подякував прем’єру Стармеру за його лідерську роль в останні тижні. Ми працюємо не лише над безпекою України, але і Європи – а відтак і Нідерландів", – зазначив він.

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Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі 27 березня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.