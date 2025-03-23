УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини Коаліція охочих Зустріч коаліції охочих
602 2

Нідерланди і Британія скоординували подальші кроки щодо підтримки України

Схооф і Стармер обговорили подальші кроки щодо підтримки України

Прем'єри Нідерландів і Британії - Дік Схооф і Кір Стармер - провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України та планів, які обговорюються у межах "коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму X повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Зокрема він заявив, що мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України, а також про наміри, висловлені "коаліцією охочих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови сталого миру в Україні.

"Зустріч військових планувальників минулого тижня була важливим кроком. Ще одним таким є майбутня зустріч в Парижі у четвер на запрошення президента Макрона. Подякував прем’єру Стармеру за його лідерську роль в останні тижні. Ми працюємо не лише над безпекою України, але і Європи – а відтак і Нідерландів", – зазначив він.

Читайте: Стармер обговорив підтримку України з керівництвом ЄС та лідерами Туреччини, Норвегії та Ісландії

Раніше повідомлялось, що лідери країн ЄС, Великої Британії та Канади зберуться в Парижі 27 березня, щоб обговорити свою участь у врегулюванні війни в Україні.

Автор: 

Стармер Кір (181) Схооф Дік (16)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
висловлені "коаліцією охочих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови сталого миру в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3542761

Навіщо займатися цією нісенітницею? Каоліція охочих, прийміть нас до НАТО, прийміть нас до ЄС як записано в нашій Конституції. А далі ми самі все зробимо.
показати весь коментар
23.03.2025 16:13 Відповісти
Каоліція охочих, прийміть нас до НАТО, прийміть нас до ЄС як записано в нашій Конституції. А далі ми самі все зробимо.

А шо ж ви далі самі зробите? Все? ©
показати весь коментар
23.03.2025 17:03 Відповісти
 
 