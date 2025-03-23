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Стармер про витрати на оборону: Момент для розмов минув, настав час для дій
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер стосовно збільшення витрат на оборону заявив, що нині настав час для дій, а не розмов.
Про це він сказав у інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"Я досі пам’ятаю, що я відчував, коли впав Берлінський мур. Це був початок нової ери, де панували цінності демократії та свободи. Я не думав, що за своє життя знову побачу російську окупацію країн", - зазначив Стармер.
Він зауважив, що протягом багатьох років європейські країни говорили, що потрібно посилити оборону та безпеку.
"Але ми цього не зробили. Я дуже відчуваю, що момент для розмов минув, і зараз настав час для дій",- додав Стармер.
Топ коментарі
+5 Gary Grant
показати весь коментар23.03.2025 17:44
+3 Алекс Скела
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+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.03.2025 17:38
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Как я всегда говорю: натовские орлы бравые, когда речь идет о банановых республиках. И то, иногда застряют. А когда речь идет о вероятности выхватить по зубам - то начинается бесконечная говорильня, что надо, вот надо, вот уже завтра надо.
1. Аргентина уж точно не банановая республика... и ее вс были очень неплохи...
2. А ирак с саддамом? говорильни не наблюдалось