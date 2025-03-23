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Новини Витрати на оборону
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Стармер про витрати на оборону: Момент для розмов минув, настав час для дій

Стармер про витрати на оборону

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер стосовно збільшення витрат на оборону заявив, що нині настав час для дій, а не розмов.

Про це він сказав у інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Я досі пам’ятаю, що я відчував, коли впав Берлінський мур. Це був початок нової ери, де панували цінності демократії та свободи. Я не думав, що за своє життя знову побачу російську окупацію країн", - зазначив Стармер.

Він зауважив, що протягом багатьох років європейські країни говорили, що потрібно посилити оборону та безпеку.

"Але ми цього не зробили. Я дуже відчуваю, що момент для розмов минув, і зараз настав час для дій",- додав Стармер.

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Автор: 

оборона (4766) Стармер Кір (181)


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Топ коментарі
+5
Вірно. Скликайте саміт для обговорення дій.
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23.03.2025 17:44
+3
заявив, що нині настав час для дій, а не розмов
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23.03.2025 17:49
+2
А побалакати?
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23.03.2025 17:38
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А побалакати?
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23.03.2025 17:38 Відповісти
Вірно. Скликайте саміт для обговорення дій.
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23.03.2025 17:44 Відповісти
заявив, що нині настав час для дій, а не розмов
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23.03.2025 17:49 Відповісти
Тільки після самітів,коаліцій,меморандумів та симпозіумів охочих. Все як ви любите в Европі-"поспішати потрібно повільно"!
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23.03.2025 17:53 Відповісти
Ой *****, ви так діяте що пінда. Коли ви ***** війська будете вводити. Коли будуть гарантії??? ***...и!
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23.03.2025 17:55 Відповісти
Починаємо розробляти план дій щодо скорочення розмов. Доволі слів. Тепер будемо висловлювати занепокоєння виключно жестами глухонімих.
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23.03.2025 17:56 Відповісти
мда... была во времена Рейгана миссис Тэтчер: когда нужно было, ********* аргентину на фолклендах без всяких нато, саммитов, и переговоров...
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23.03.2025 18:28 Відповісти
Думаю тут дело в Аргентине, а не в миссис Тетчер, или в "нужно было".

Как я всегда говорю: натовские орлы бравые, когда речь идет о банановых республиках. И то, иногда застряют. А когда речь идет о вероятности выхватить по зубам - то начинается бесконечная говорильня, что надо, вот надо, вот уже завтра надо.
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23.03.2025 18:56 Відповісти
возможно... Но:
1. Аргентина уж точно не банановая республика... и ее вс были очень неплохи...
2. А ирак с саддамом? говорильни не наблюдалось
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23.03.2025 19:07 Відповісти
момент для розмов минув, але я ось що скажу...
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23.03.2025 18:50 Відповісти
... а напоследок я скажу...
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23.03.2025 19:08 Відповісти
 
 