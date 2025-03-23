Стармер про витрати на оборону: Момент для розмов минув, настав час для дій

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер стосовно збільшення витрат на оборону заявив, що нині настав час для дій, а не розмов.

Про це він сказав у інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Я досі пам’ятаю, що я відчував, коли впав Берлінський мур. Це був початок нової ери, де панували цінності демократії та свободи. Я не думав, що за своє життя знову побачу російську окупацію країн", - зазначив Стармер.

Він зауважив, що протягом багатьох років європейські країни говорили, що потрібно посилити оборону та безпеку.

"Але ми цього не зробили. Я дуже відчуваю, що момент для розмов минув, і зараз настав час для дій",- додав Стармер.

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