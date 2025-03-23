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Новини Бойові дії на Харківщині
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Росіяни активізувались в районі Тополів, Красного Першого на Харківщині, - DeepState

Новий плацдарм росіян на Харківщині

Росіяни активізувалися в районі Тополів, Красного Першого, а тепер і північніше Кам'янки, створивши ще один плацдарм.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають осінтери, активізація пов'язана з тим, що у противника мало що виходить на плацдармах по річці Оскіл, південніше по відтинку Новомлинськ-Дворічна-Западне.

"Є певні проблеми з підрозділами, які утримають дану ділянку, і можливо, на думку багатьох суміжників з місць, підрозділи мобільного прикордонного загону не дуже підходять для стримування берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог просунувся на Харківщині, - DeepState. КАРТА

У DeepState пояснюють, що росіяни будуть пробувати об'єднати новоутворені по відтинку Тополі-Кам'янка-Красне плацдарми. Щоб здійснювати "подальше накопичення сил і просуватися вглиб території для дестабілізації обстановки та відтягування наших ресурсів". 

"Наразі ворог застосовує в основному піхоту, якою пробує закріпитися на зайнятих рубежах, накопичуватися і лізти далі, щоб розширити зону контролю. Сподіваємося, будуть вжиті відповідні заходи для стабілізації і на даному відтинку, як це було зроблено на плацдармах Новомлинськ-Дворічна-Западне", - резюмують аналітики проєкту.

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Автор: 

плацдарм (81) Харківська область (674) Куп’янський район (135) Кам’янка (4) Красне Перше (2) Тополі (5) війна в Україні (3470)


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23.03.2025 18:26 Відповісти
 
 