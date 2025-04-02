Масована атака дронами на Харків: 8 осіб постраждали, є влучання по двох цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 квітня 2025 року ворог завдав масованого удару БпЛА по місту Харкову. Зафіксовані влучання по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у виробничих будівлях виникли 3 пожежі площею 1000, 800 та 70 м кв.

За попередніми даними внаслідок обстрілу 8 людей постраждали, з них 2 дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

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Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 64 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС. Також залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку російських БпЛА на Харків постраждали 4 людини, серед них немовля.