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Новини Відносини РФ та США
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Підсанкційний спецпредставник Путіна Дмитрієв їде у Вашингтон на зустріч із Віткоффом

Стів Віткофф зустрінеться із підсанкційним російським посадовцем

Гендиректор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв найближчим часом планує зустрітися у Вашингтоні зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Про це виданню Reuters повідомили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв має цього тижня відвідати Вашингтон й зустрітися з адміністрацією Трампа", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ця подорож стане першим візитом російського посадовця до США після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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"Дмитрієв, якого минулого місяця призначили спеціальним представником президента РФ з інвестиційно-економічної співпраці з іноземними країнами, зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом", - стверджує Reuters.

Очікується, що Віткофф та Дмитрієв обговорять шляхи зміцнення відносин між США та РФ на тлі поновлення діалогу між країнами.

Варто зазначити, що Дмитрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Автор: 

росія (65052) США (22685) Віткофф Стів (69)


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Топ коментарі
+11
Везе Трампу чергову серію відео його "двіжухи" у Москві, у середині 90-х?...
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02.04.2025 07:30
+10
Ось і ціна санкцій. Невже кацапам все зійде з рук? Чи врешті американці прозріють? Що означає вибирати на найвищі щаблі влади популістів, які ніколи не вчили історію.
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02.04.2025 07:35
+8
Ну, савєт да любофь!
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02.04.2025 07:22
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Ну, савєт да любофь!
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02.04.2025 07:22 Відповісти
Везе Трампу чергову серію відео його "двіжухи" у Москві, у середині 90-х?...
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02.04.2025 07:30 Відповісти
Ось і ціна санкцій. Невже кацапам все зійде з рук? Чи врешті американці прозріють? Що означає вибирати на найвищі щаблі влади популістів, які ніколи не вчили історію.
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02.04.2025 07:35 Відповісти
Ну, між українцями та американцями таки є дещо спільне.
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02.04.2025 07:37 Відповісти
Так, українці вибрали популіста з нуль знанняими щось про історію країни, світу і такого ж вибрали США. Вони ніби готувалися по одній програмі: "подивитися в очі пуйла де є мир" і просто "перестать стрелять". Тільки різниця між ними та, що 73% сміються з американців, не помічаючи своєї помилки у 2019 роціц і що в США немає війни і вони якось викарабкаються, а в нас кожного дня кацапи вбивають до сотні громадян, наших найкращих військових, знищують міста і рухаються вперед, захоплюючи по клаптику нашу територію.
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02.04.2025 08:31 Відповісти
выучили манкурта америкосы на нашу голову
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02.04.2025 07:51 Відповісти
Головне при зустрічі, про укронацистів і бандерівців, базікати "памєдлєнєє", щоб Віткофф встигав конспектувати...
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02.04.2025 07:59 Відповісти
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02.04.2025 08:31 Відповісти
Ці поїздки туди сюди - це тільки затягування часу пуйлом
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02.04.2025 08:35 Відповісти
Новые методички везёт...
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02.04.2025 08:37 Відповісти
Везе чергову казочку про руссокє міролюбіє да хохлядскую агрєссію, і тверді переконання зняти з росії всі санкції.
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02.04.2025 08:39 Відповісти
Гебняво-хабадська резидентура влаштовує тьорки?
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02.04.2025 08:54 Відповісти
Дмітрієв через Віткофа передасть Трампутіну, щоб багато не видєлувався. А то Трамп себе вже відчув президентом США - а насправді він кгб-шно фсб-шна шавка на підсосі російського бабла ще з 80-х років минулого сторіччя.
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02.04.2025 08:59 Відповісти
Дмітрієв це колишній киянин?
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02.04.2025 09:16 Відповісти
Дмітрієв походить із сім'ї банкіра з Промстройбанка Української РСР, проходив вишкіл в крупних інвестфондах США, де і Вітьков кормився. А його зведений брат у 10 роках входив в найближче оточення х..саме в банківській сфері.
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02.04.2025 09:48 Відповісти
в чого приховувати ,шо віткофф своя людина для фсб...трамп все пробачить , сам такий фсбешник , все зрозуміє ...
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02.04.2025 10:27 Відповісти
дмітрофф і віткієфф.
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02.04.2025 11:41 Відповісти
 
 