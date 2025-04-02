Підсанкційний спецпредставник Путіна Дмитрієв їде у Вашингтон на зустріч із Віткоффом

Гендиректор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв найближчим часом планує зустрітися у Вашингтоні зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Про це виданню Reuters повідомили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв має цього тижня відвідати Вашингтон й зустрітися з адміністрацією Трампа", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ця подорож стане першим візитом російського посадовця до США після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

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"Дмитрієв, якого минулого місяця призначили спеціальним представником президента РФ з інвестиційно-економічної співпраці з іноземними країнами, зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом", - стверджує Reuters.

Очікується, що Віткофф та Дмитрієв обговорять шляхи зміцнення відносин між США та РФ на тлі поновлення діалогу між країнами.

Варто зазначити, що Дмитрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.