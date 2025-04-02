64 атаки окупантів зупинили ЗСУ на Покровському напрямку, всього - 176 боєзіткнень, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Протягом 1 квітня 2025 року Сили оборони провели 176 бойових зіткнень із російськими окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1844 дрони-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Миропільське, Наумівка, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Великий Прикіл, Тур’я, Михайлівське та Петрушівка Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Запорізьке, Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваха Запорізької області.

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Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Харківщина

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.



На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

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Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.



На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, і у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень.



На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

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Ситуація на Півдні

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку.



На Оріхівському напрямку у бік Новоданилівки та Степового загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.



Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував наших оборонців.

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Бої на Курщині

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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