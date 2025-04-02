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Новини Журналіст потрапив у закритий чат адміністрації Трампа
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Волц листувався з урядовцями через Gmail. Це менш безпечний спосіб комунікації, аніж Signal, - Washington Post

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц розом із підлеглими користувалися особистими акаунтами у електронній пошті Gmail під час процесу урядових листувань.

Як пише Washington Post, ця інформація випливає зі зливу секретних даних журналістові через месенджер Signal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Журналісти вказують, що Gmail є набагато менш безпечним способом комунікації, аніж згаданий Signal. Американські чиновники розповіли виданню, що Волц надсилав поштою менш конфіденційну, але "потенційно придатну для використання" інформацію, наприклад, свій розклад та інші робочі документи.

Також читайте: Трамп нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal

Як пише Washington Post, використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим з огляду на те, що іноземні спецслужби високо цінують комунікацію і графік вищих посадових осіб держави.

Однак речник Волца Брайан Г'юз заявив, що не бачив жодних доказів того, що радник з нацбезпеки США використовував свою особисту електронну пошту для питань, які пов'язані з його посадою.

На питання про те, чи обговорював Волц через Gmail чутливі військові питання, Г'юз сказав, що співробітники адміністрації Трампа мають інструкції щодо використання "лише захищених платформ для секретної інформації".

Читайте також: Топпосадовці США на закритій зустрічі радили Трампу звільнити Волца, - Politico

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Читайте також: Трамп думав над звільненням Волца через витік даних у Signal, але не хотів ощасливити своїх критиків, - Axios

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Автор: 

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Топ коментарі
+9
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02.04.2025 08:33
+6
Трускавецька школа виходить на міжнародний рівень
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02.04.2025 08:42
+6
Та вже переходьте на спілкування у Контакті або Одноглазніках.
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02.04.2025 08:42
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Во дебіли, потрібно в таємну кімнату, вимкнути світло і тихесенько прапорцями перемахуватись як моряки. Тоді точно не підслухають !
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02.04.2025 08:31 Відповісти
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02.04.2025 08:33 Відповісти
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02.04.2025 08:43 Відповісти
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02.04.2025 08:43 Відповісти
"Да шо ви всьо на Гітлера валите? При мені такої х...ні не було".

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02.04.2025 11:46 Відповісти
Еще расскажите какой бумагой этот Волц подтирает себе зад,болванам это будет интересно,лучше найдите переписку гетьмановича с сивковичем и обнародуйте,нах кому нужна переписка Волца.
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02.04.2025 08:33 Відповісти
Ну хоч не через меіл.ру, як Гегсет.
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02.04.2025 08:34 Відповісти
наші кловани через вайбер чи телеграм секретними матеріалами обмінюються
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02.04.2025 08:36 Відповісти
Якого беника ти забив в тои Сігнал ліві вуха?
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02.04.2025 08:36 Відповісти
От кацапам радість від цих ідіотів.
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02.04.2025 08:38 Відповісти
Тупість схоже на легенду для агентів для полегшення обміну, а також звітів про виконання роботи
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02.04.2025 09:21 Відповісти
Трускавецька школа виходить на міжнародний рівень
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02.04.2025 08:42 Відповісти
Та вже переходьте на спілкування у Контакті або Одноглазніках.
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02.04.2025 08:42 Відповісти
а одноглазники еще есть?помойму Эта самая кринжовая соц сеть,даже не изза того что там 90% ваты а изза своего кривого функционала,наверное хуже только рутуб,то вообще адский треш)
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02.04.2025 08:44 Відповісти
Я про це фсбшне гівно чув но николи не користувався. Мабуть є.
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02.04.2025 08:50 Відповісти
ну добре , що не Mail.ru
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02.04.2025 08:45 Відповісти
Іронія в тому, що він радник з безпеки
Це як повія - радник з цнотливості
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02.04.2025 08:56 Відповісти
Правительству США нужно срочно создать группу в VK.
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02.04.2025 09:16 Відповісти
Команда аматорів,як сказала камала харріс
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02.04.2025 09:18 Відповісти
А в Однокласниках точно пока не переписывались? Или в Вконтакте?

А чо такова?!
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02.04.2025 09:31 Відповісти
Така комунікація тільки за розпорядженням Додіка, бо інфа не зберігається, в Сигналі тільки тиждень. Додік обпікся з Бубоном і МАГА запамятала на все життя, більше вони такого проколу не допустять. Бо тепер легко сказати -а докажитє. Додік недаремно своїх корифанів просить бути поштарями з х....
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02.04.2025 09:39 Відповісти
Дивно. А я був впевнений що Донні роздав своїй команді аккаунти спеціально виділені їм на Майл.ру
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02.04.2025 11:14 Відповісти
 
 