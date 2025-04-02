Волц листувався з урядовцями через Gmail. Це менш безпечний спосіб комунікації, аніж Signal, - Washington Post
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц розом із підлеглими користувалися особистими акаунтами у електронній пошті Gmail під час процесу урядових листувань.
Як пише Washington Post, ця інформація випливає зі зливу секретних даних журналістові через месенджер Signal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Журналісти вказують, що Gmail є набагато менш безпечним способом комунікації, аніж згаданий Signal. Американські чиновники розповіли виданню, що Волц надсилав поштою менш конфіденційну, але "потенційно придатну для використання" інформацію, наприклад, свій розклад та інші робочі документи.
Як пише Washington Post, використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим з огляду на те, що іноземні спецслужби високо цінують комунікацію і графік вищих посадових осіб держави.
Однак речник Волца Брайан Г'юз заявив, що не бачив жодних доказів того, що радник з нацбезпеки США використовував свою особисту електронну пошту для питань, які пов'язані з його посадою.
На питання про те, чи обговорював Волц через Gmail чутливі військові питання, Г'юз сказав, що співробітники адміністрації Трампа мають інструкції щодо використання "лише захищених платформ для секретної інформації".
Витік конфіденційної інформації із чату Signal
Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
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Це як повія - радник з цнотливості
А чо такова?!