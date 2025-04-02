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Новини допомога Україні від США
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Європа не зможе замінити Україні допомогу від США. Є критичні постачання, яких ми не маємо, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві прокоментували мирний план Трампа

Європа наразі не зможе повноцінно замінити допомогу, яку Україна отримувала від США. Йдеться про критичні постачання, заміни яких в ЄС взагалі немає.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є критичні постачання, замінників яким ми не маємо, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати з США", - каже він.

Інша річ, за словами міністра, що треба більше співпрацювати між ЄС та Україною як майбутнім членом ЄС в оборонній промисловості, зокрема, Литва вже інвестує в оборонну промисловість України.

"І ми шукаємо проєкти співпраці та співробітництва між нашими компаніями. І я вірю, що ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета", - додав Будріс.

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Раніше Будріс зазначив, що вступ України в ЄС цілком досяжний і станеться до 2030 року.

Автор: 

Литва (2392) допомога (8328) США (22685)


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Топ коментарі
+9
Європа не зможе замінити Україні допомогу від США

Тоді, вочевидь, Європа моментально всереться воювати з рашистами, якщо ті нападуть - бо немає "критичних" речей. Зате шмарклів в досталь.
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02.04.2025 08:55
+6
Що немає в Європі можна закупити в США
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02.04.2025 08:53
+5
Зермаки хочуть на шару, а гроші вкрасти
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02.04.2025 08:55
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Що немає в Європі можна закупити в США
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02.04.2025 08:53 Відповісти
Зермаки хочуть на шару, а гроші вкрасти
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02.04.2025 08:55 Відповісти
Європа не зможе замінити Україні допомогу від США

Тоді, вочевидь, Європа моментально всереться воювати з рашистами, якщо ті нападуть - бо немає "критичних" речей. Зате шмарклів в досталь.
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02.04.2025 08:55 Відповісти
"Європа моментально всереться воювати з рашистами, якщо ті нападуть"

Європа цього і не приховує, тому і хоче, щоб Україна воювала якнайдовше, а бажано, взагалі вічно. Європейські лідери про це вже відкито говорять.
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02.04.2025 10:25 Відповісти
Вже обісрався на болотах?
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02.04.2025 12:20 Відповісти
Так не буде більше "критичних постачаннь" з США. Трамп нічого не дасть.
А "співпрацювати з США" - це віддати ресурси за ВЖЕ отриману допомогу.
Хочете хаймарсів - купляйте. Трамп барига, він продасть.
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02.04.2025 09:06 Відповісти
Не треба так підлизувати тампону.
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02.04.2025 09:09 Відповісти
Треба збирати куколдліцію стурбованих,може допоможе
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02.04.2025 09:12 Відповісти
Все у них есть, но не про нашу честь
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02.04.2025 10:23 Відповісти
А зєля, щось робить?
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02.04.2025 12:23 Відповісти
 
 