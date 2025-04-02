Європа не зможе замінити Україні допомогу від США. Є критичні постачання, яких ми не маємо, - глава МЗС Литви Будріс
Європа наразі не зможе повноцінно замінити допомогу, яку Україна отримувала від США. Йдеться про критичні постачання, заміни яких в ЄС взагалі немає.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є критичні постачання, замінників яким ми не маємо, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати з США", - каже він.
Інша річ, за словами міністра, що треба більше співпрацювати між ЄС та Україною як майбутнім членом ЄС в оборонній промисловості, зокрема, Литва вже інвестує в оборонну промисловість України.
"І ми шукаємо проєкти співпраці та співробітництва між нашими компаніями. І я вірю, що ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета", - додав Будріс.
Раніше Будріс зазначив, що вступ України в ЄС цілком досяжний і станеться до 2030 року.
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Тоді, вочевидь, Європа моментально всереться воювати з рашистами, якщо ті нападуть - бо немає "критичних" речей. Зате шмарклів в досталь.
Європа цього і не приховує, тому і хоче, щоб Україна воювала якнайдовше, а бажано, взагалі вічно. Європейські лідери про це вже відкито говорять.
А "співпрацювати з США" - це віддати ресурси за ВЖЕ отриману допомогу.
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