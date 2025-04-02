УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10438 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
658 3

Збито 41 "шахед" із 74 випущених, 20 цілей локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 2 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 2 квітня 2025 року російські війська атакували Україну 74 ударними БпЛА типу "Шахед", а також безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда - окупований Крим.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Читайте: Рашисти атакували Херсон: пошкоджено контактну мережу, електротранспорт не працює

Атака шахедів 2 квітня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28365) ППО (3172) Повітряні сили (2621) війна в Україні (3738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня...
показати весь коментар
02.04.2025 09:29 Відповісти
Одеса нормально відстрілялась, один приліт у передмісті, хоча цілей йшло чимало.
показати весь коментар
02.04.2025 09:44 Відповісти
Ну, тобто, #уйло не злякалось, і ніякого "перемірія" не буде. А отже трумп того, рідесенько обісрався
показати весь коментар
02.04.2025 10:45 Відповісти
 
 