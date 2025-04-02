Збито 41 "шахед" із 74 випущених, 20 цілей локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 квітня 2025 року російські війська атакували Україну 74 ударними БпЛА типу "Шахед", а також безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда - окупований Крим.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.



20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

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