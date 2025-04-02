Литва не бачить готовності Росії до поступок у війні проти України, - глава МЗС Литви Будріс

Литва не бачить жодних передумов для компромісу з боку Росії в контексті мирних переговорів щодо війни в Україні та спроб досягти перемир'я.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не бачили, щоб Росія погоджувалася на будь-що з доброї волі, і лише через взаємоприйнятний процес, коли кожна зі сторін робить певні поступки. Росія не є таким типом переговорника, і таким міжнародним гравцем", - наголосив Будріс.

Він зазначив, що Литва не є нейтральним спостерігачем, а повністю підтримує Україну у її боротьбі.

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"Тому говорячи про росіян, ми віримо в ті заходи та ті прецеденти, які спрацювали раніше: тверда військова сила, використання економічних обмежувальних заходів, санкції і використання заморожених активів як важеля. І якщо це буде перший випадок в історії, коли Росія поводитиметься інакше, я буду дуже здивований", - заявив міністр.

Будріс також прокоментував роль США у переговорах, відзначивши зусилля Вашингтона використати дипломатію.

"Ми віддаємо належне зусиллям адміністрації президента Трампа максимально використати дипломатичний шлях. Ми хочемо, щоб вони були підкріплені жорсткими дипломатичними інструментами та важелями проти Росії, коли або якщо Путін не виявить бажання припинити агресію і погодитися на умови перемир'я", - підсумував глава МЗС Литви.

За його словами, Литва підтримує дипломатичні ініціативи США, але наголошує, що без жорсткого тиску очікувати змін у поведінці Кремля не варто.

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