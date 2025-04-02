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У Литві сподіваються, що США залишатимуться частиною європейської архітектури безпеки

Кястутіс Будріс про гарантії безпеки Європи від США

Без допомоги США Європа наразі не має достатніх ресурсів для оборони. Є сподівання, що США залишаться частиною європейської архітектури безпеки

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Будріс заявив, що США залишаються важливим партнером для Європи в забезпеченні безпеки та оборони від загрози з боку Росії.

За словами міністра, Європі довелося покладатися на ресурси та лідерство США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми відправили значну частину в Україну, але цього недостатньо для України, цього недостатньо для оборони Європи. Тому я не можу погодитись, що причиною "прокидання" стали вибори в США. Росія - це причина цього", - зазначив голова МЗС.

Міністр також підкреслив, що Литва активно збільшує витрати на оборону і зобов'язується підтримувати Україну на десятиліття вперед. Однак не всі країни Європи демонструють таку ж рішучість.

"І роблячи це, звісно, ми маємо залучати американців до стримування Росії та оборонного планування євроатлантичного простору, оскільки це також і їхня територія", - додав він.

Говорячи про співпрацю з США, міністр запевнив, що не бачить ознак того, що Сполучені Штати відмовляться від свого партнерства з Європою.

"Я справді маю підстави вірити, що США залишатимуться частиною європейської архітектури безпеки, а також з Україною, яка буде частиною цієї архітектури", - наголосив він.

За словами глави МЗС Литви, національний інтерес Литви полягає в тому, щоб Україна була в безпеці, сильною та частиною Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше він також заявив, що Європа не зможе замінити Україні допомогу від США. Є критичні постачання, яких ЄС не має.

Автор: 

безпека (932) Литва (2392) США (22685)


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агов, литовці, українська влада не купує ідеї у винахідників на зарплаті.
може, ви купите?
і тоді коли буде війна ви будете воювати а не про чонгари та шашлики собачитися.
не буває непереможних армій.
бувають не придбані ідеї як їх перемогти.
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02.04.2025 11:03 Відповісти
Дуже схоже що поки Трамп президент на це сподіватись не варто-бо Америка за великим океаном як сам Трамп і казав а справи Европи має вирішувати сама Европа...
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02.04.2025 11:10 Відповісти
Ну сподівайтесь, сподівайтесь...., поки танки рашки раптово у Вільнюсі не опиняться.....
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02.04.2025 11:49 Відповісти
Хлопці, не надійтесь на граблі...
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02.04.2025 11:52 Відповісти
А якщо ні - план Б є?
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02.04.2025 12:11 Відповісти
США БУЛИ ЧАСТИНОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ НЕ ПРИЙШОВ ПРОРАШИСТСЬКИЙ "КРАСНОВ" ДО ВЛАДИ У США,КОТРИЙ Є РУЙНІВНИКОМ ЦІЄЇ БЕЗПЕКИ, ПО ВКАЗІВКІ РАШИСТА, ЯКИЙ Є НАЙБІЛЬШОЮ І ОСНОВНОЮ ЗАГРОЗОЮ СВІТОВОЇ БЕЗПЕКИ...
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02.04.2025 13:00 Відповісти
 
 