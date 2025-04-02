Ворог ударив по енергетиці на Сумщині і Дніпропетровщині. Путін не хоче навіть часткового припинення вогню, - Зеленський. ВIДЕО
Минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – "шахеди".
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що ворог здійснив цілеспрямовану атаку проти Харкова - щонайменше 14 дронів.
"На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - уточнив Зеленський.
Були також удари проти Одещини, Сумщини.
"Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари.
Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб", - наголошує глава держави.
На його думку, такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити.
"Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення.
Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату - достойного й тривалого миру", - додає Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стричигічіскій прійом низламного лідора.
Слава призиденту, разом до пиримоги!
Яке премир'я?!
Віна незабаром розгориться ще з більшою силою.
Ворого зібрав 160 000 резерву і готує до наступу.