УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Зрив припинення вогню Росією
2 321 11

Ворог ударив по енергетиці на Сумщині і Дніпропетровщині. Путін не хоче навіть часткового припинення вогню, - Зеленський. ВIДЕО

Минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – "шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що ворог здійснив цілеспрямовану атаку проти Харкова - щонайменше 14 дронів.

"На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - уточнив Зеленський.

Були також удари проти Одещини, Сумщини.

"Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари.

Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб", - наголошує глава держави.

Також читайте: Масована атака дронами на Харків: 8 осіб постраждали, є влучання по двох цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж

На його думку, такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити.

"Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення.

Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату - достойного й тривалого миру", - додає Зеленський.

Також читайте: Окупанти впродовж дня били по Сумщині з артилерії, мінометів, БпЛА та КАБів: під ворожим вогнем опинилися 7 громад

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Сумська область (3644) Харків (5581) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701) Харківська область (751) Нікопольський район (181) Харківський район (219) припинення вогню (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Поки клован в тєлєгє кривляється кацапи запалюють ООН фейковими "фактамии" обстрілу їх енергетики ЗСУ.
показати весь коментар
02.04.2025 11:26
+5
Ти тільки будеш констатувати факти?Для цього необов'язково бути президентом.Якщо ти придержуєшся своїх конституційних обов'язків то щось роби.Чи ти думаєш що на відосиках прогундосив і все?
показати весь коментар
02.04.2025 11:40
+4
Це вже прям "потужна відповідь"... Не один відосик, а цілих два на день!
показати весь коментар
02.04.2025 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БЛ очевидщо що амери просто захистили нафтопереробні заводи РФ - що там буде з нами ЇМ ЧХАТИ - він нас їм треба лиш папірець про ресурси і що ми визнаємо борги
показати весь коментар
02.04.2025 11:24 Відповісти
Поки клован в тєлєгє кривляється кацапи запалюють ООН фейковими "фактамии" обстрілу їх енергетики ЗСУ.
показати весь коментар
02.04.2025 11:26 Відповісти
оон запалюється навіть від бойових комарів, тож абсолютно насрати, що кацапи тем мелють. Головне щоб лідери західних країн отримували адекватну інформацію, а отримують її вони точно не з тієї помийки під назвою оон.
показати весь коментар
02.04.2025 17:30 Відповісти
нада прікратіть страляті і проста жаріть шашликі😃оніже братья рускогаварясчіє.
стричигічіскій прійом низламного лідора.
Слава призиденту, разом до пиримоги!
показати весь коментар
02.04.2025 11:33 Відповісти
І де та потужна помста,яка мала відбутись при ударах сросії по енергоструктурі України,про яку зеленський розказував в одному зі своїх міліонних,нікому не потрібних відосиків,чи ще один потужний відосік і є та помста? В Україні замісь презедента вибрали статиста.
показати весь коментар
02.04.2025 11:37 Відповісти
Ти тільки будеш констатувати факти?Для цього необов'язково бути президентом.Якщо ти придержуєшся своїх конституційних обов'язків то щось роби.Чи ти думаєш що на відосиках прогундосив і все?
показати весь коментар
02.04.2025 11:40 Відповісти
Це вже прям "потужна відповідь"... Не один відосик, а цілих два на день!
показати весь коментар
02.04.2025 11:52 Відповісти
це очевидні факти, нажаль, для теперішнього керівництва США вони неочевидні..., якщо людина не хоче визнавати свої помилки, вона буде ходити як віслюк по колу та втрачати час та гроші..., а якщо ця людина - президент могутньої держави, то й півсвіту слідом за нею...
показати весь коментар
02.04.2025 11:59 Відповісти
А ти йому в... око, подивись!
показати весь коментар
02.04.2025 12:43 Відповісти
попробуй еще раз увидеть желание мира в очке ботаксного педофильного Шныря и объясни это тампону , такому же тупорылому Дебилу как и ты сам....
показати весь коментар
02.04.2025 16:21 Відповісти
Прикадуєтесь?!
Яке премир'я?!
Віна незабаром розгориться ще з більшою силою.
Ворого зібрав 160 000 резерву і готує до наступу.
показати весь коментар
02.04.2025 22:26 Відповісти
 
 