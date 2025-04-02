Заходи безпеки біля адмінбудівель посилили на Львівщині, - поліція

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля адміністративних будівель у Львівській області.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку із загрозою диверсій, організованих спецслужбами рф на території України, поліцейські Львівщини посилили заходи безпеки поблизу адміністративних будівель, які є пріоритетними обʼєктами ворожих атак.

Правоохоронці перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби на предмет виявлення вибухових пристроїв та запобіганню іншим загрозам. Окрім того, посилені заходи з охорони публічного порядку", - йдеться в повідомленні.

Напередодні правоохоронці запобігли теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Читайте: Хотіли підірвати авто українського воїна: затримано агентів РФ у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж