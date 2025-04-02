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Заходи безпеки біля адмінбудівель посилили на Львівщині, - поліція

На Львівщині посилили заходи безпеки. В чому причина

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля адміністративних будівель у Львівській області.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку із загрозою диверсій, організованих спецслужбами рф на території України, поліцейські Львівщини посилили заходи безпеки поблизу адміністративних будівель, які є пріоритетними обʼєктами ворожих атак.

Правоохоронці перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби на предмет виявлення вибухових пристроїв та запобіганню іншим загрозам. Окрім того, посилені заходи з охорони публічного порядку", - йдеться в повідомленні.

Напередодні правоохоронці запобігли теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Читайте: Хотіли підірвати авто українського воїна: затримано агентів РФ у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15151) Львівська область (2424)


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Поліцаїв вже дівати нікуди....
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02.04.2025 13:38 Відповісти
Це точно..
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02.04.2025 13:41 Відповісти
Частину по школах розіпхали. Але ще ж багато їх швендяє без діла по тилах. От і доводиться вигадувати, куди ж їх прилаштувати. Зараз ще частину по адмінбудівлях. Далі лікарні підуть. Потім ще щось. І аж до того, що кожному українцю в оселю по поліцаю.
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02.04.2025 13:43 Відповісти
Влада дурнувата думає шо вони колись її захистять 🤣🤣🤣🤣
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02.04.2025 13:45 Відповісти
 
 