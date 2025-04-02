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Новини Затримання підпалювачів
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Підпалив трансформатор "Укрзалізниці": на Миколаївщині військові затримали зловмисника

У ЗСУ затримали зловмисника, який підпалив трансформатор

Військові правоохоронці затримали чоловіка, який навмисно підпалив трансформатор поблизу залізничних колій.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затриманим виявився 35-річний громадянин України, який зізнався, що вчинив підпал за грошову винагороду від невідомої особи.

Завдяки швидким діям військових вдалося запобігти зупинці одного з маршрутів залізничного сполучення та пошкодженню критичної інфраструктури.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зловмисника передали поліції та Службі безпеки України для встановлення замовника і можливих спільників.

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Автор: 

Миколаївська область (2266) підпал (671) Укрзалізниця (6838)


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докази - суд - тюрма.
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02.04.2025 13:37 Відповісти
Докази-суд-розстріл... .
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02.04.2025 14:09 Відповісти
Розстріл - суд - "А ми ж казали"
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02.04.2025 14:48 Відповісти
Зловмистник чи діверсант-початківець?
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02.04.2025 13:40 Відповісти
зловмисник..
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02.04.2025 14:06 Відповісти
Встромить йому ********** кривого дручка у сраку, сволоте тупій та продажній.
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02.04.2025 13:45 Відповісти
Оголосіть флеш-моб "підпали підпалювача".
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02.04.2025 14:50 Відповісти
бити и видливати водою
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02.04.2025 16:12 Відповісти
 
 