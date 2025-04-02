Підпалив трансформатор "Укрзалізниці": на Миколаївщині військові затримали зловмисника

Військові правоохоронці затримали чоловіка, який навмисно підпалив трансформатор поблизу залізничних колій.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затриманим виявився 35-річний громадянин України, який зізнався, що вчинив підпал за грошову винагороду від невідомої особи.

Завдяки швидким діям військових вдалося запобігти зупинці одного з маршрутів залізничного сполучення та пошкодженню критичної інфраструктури.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зловмисника передали поліції та Службі безпеки України для встановлення замовника і можливих спільників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на 37% поглибить кризу в економіці, – УСПП