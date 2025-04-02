1 088 8
Підпалив трансформатор "Укрзалізниці": на Миколаївщині військові затримали зловмисника
Військові правоохоронці затримали чоловіка, який навмисно підпалив трансформатор поблизу залізничних колій.
Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, затриманим виявився 35-річний громадянин України, який зізнався, що вчинив підпал за грошову винагороду від невідомої особи.
Завдяки швидким діям військових вдалося запобігти зупинці одного з маршрутів залізничного сполучення та пошкодженню критичної інфраструктури.
Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зловмисника передали поліції та Службі безпеки України для встановлення замовника і можливих спільників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Федір Сидоренко
показати весь коментар02.04.2025 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Владимир #594971
показати весь коментар02.04.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 1
Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 14:48 Відповісти Мені подобається 0
Микола Січень #486030
показати весь коментар02.04.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 2
Микола Січень #486030
показати весь коментар02.04.2025 14:06 Відповісти Мені подобається 0
Старый зольдат
показати весь коментар02.04.2025 13:45 Відповісти Мені подобається 1
Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 14:50 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Гончаренко #574145
показати весь коментар02.04.2025 16:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль