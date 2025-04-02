Із 48 населених пунктів Сумщини евакуйовано всіх жителів, - ОВА
Із прикордоння Сумської області в більш безпечні місця евакуйовано 47,5 тис. жителів, зокрема 48 населених пунктів у чотирьох районах області вже повністю без мешканців.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами директора Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, наразі евакуйовано 47,5 тис. жителів з прикордоння Сумщини, зокрема 7635 дітей.
"За останній тиждень евакуйовано 737 осіб, з них 7 дітей. Найбільше людей переміщено з Краснопілля. За два тижні близько 4 тис. осіб звідти евакуювали. Проведена дуже велика робота. І ми дякуємо всім, хто був залучений до цього процесу", – зазанчив він.
Повідомляється, що на сьогодні 48 населених пунктів у Конотопському, Сумському, Охтирському та Шосткінському районах повністю без жителів.
"У березні розпорядженнями начальника Сумської ОВА було додано 12 населених пунктів по Сумському району, з яких мала здійснюватися евакуація. Наразі переміщено 396 осіб, з них 41 дитина. Евакуація триває", - додали в ОВА.
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