Міноборони удосконалило роботу Воєнно-наукової ради: враховано сучасні наукові підходи та бойовий досвід

Міністерство оборони України затвердило оновлене Положення про Воєнно-наукову раду. Це постійно діючий консультативно-дорадчий орган Міноборони з проблем розвитку воєнної науки, питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Завдання та порядок роботи Ради

"Уточнення завдань та удосконалення порядку роботи Ради дозволить більш ефективно застосовувати науковий підхід для обґрунтування найважливіших рішень у діяльності Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ми посилимо розвиток Сили оборони України, озброєння і військової техніки з врахуванням сучасних наукових підходів та реального бойового досвіду. Найближчим часом буде затверджено оновлений склад Ради", – повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.

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Склад Воєнно-наукової ради

Воєнно-наукову раду тепер очолюватиме профільний заступник міністра оборони України. Також до її складу входитимуть директор Департаменту військової освіти і науки, представники структурних підрозділів апарату Міноборони та органів військового управління, наукових установ, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які належать до сфери управління Міністерства оборони України за визначеним списком.

Для оперативного вирішення актуальних питань у складі ВНР працюватимуть три секції: