Обстріли Харкова у березні подвоїлися, пошкоджено понад 200 будинків, - мер Терехов

Російські окупанти протягом березня пошкодили понад дві сотні житлових будинків у Харкові.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Березень поки що найважчий місяць з початку року для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними – масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.



Найбільша кількість ударів припала на кінець місяця. Усього російські обстріли пошкодили 219 житлових будинків, вибито майже 4 300 вікон", - зазначив він.

За словами очільника міста, контури будівель уже закриті на 98%, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Комунальні послуги подаються безперебійно.

"Щодо житлового фонду. Постраждали також 81 покрівля, втім половину з них нам вже вдалося відновити", - зазначив Терехов.

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