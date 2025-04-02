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Новини Обстріли Харківщини
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Обстріли Харкова у березні подвоїлися, пошкоджено понад 200 будинків, - мер Терехов

РФ подвоїла обстріли Харкова. Які наслідки за березень

Російські окупанти протягом березня пошкодили понад дві сотні житлових будинків у Харкові.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Березень поки що найважчий місяць з початку року для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними – масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно.

Найбільша кількість ударів припала на кінець місяця. Усього російські обстріли пошкодили 219 житлових будинків, вибито майже 4 300 вікон", - зазначив він.

За словами очільника міста, контури будівель уже закриті на 98%, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Комунальні послуги подаються безперебійно.

"Щодо житлового фонду. Постраждали також 81 покрівля, втім половину з них нам вже вдалося відновити", - зазначив Терехов.

Читайте: Атака РФ на Харків: ліквідовано пожежі на двох підприємствах. ФОТО

Обстріли Харкова у березня подвоїлися

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Харківська область (751) Харківський район (219) війна в Україні (3738)


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Ударів у відповідь традиційно нема. Комфорт россійських нацистів порушувати не можна.
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02.04.2025 15:31 Відповісти
 
 