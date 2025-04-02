Атака РФ на Харків: ліквідовано пожежі на двох підприємствах. ФОТО

У Харкові рятувальники ліквідували пожежі на території двох приватних підприємств. Через дронову атаку РФ горіли виробничі будівлі на загальній площі 1870 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 8 людей, серед яких 3 дитини, отримали гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено поруч розташовані приватні житлові будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака дронами на Харків: 8 осіб постраждали, є влучання по двох цивільних підприємствах. ФОТОрепортаж







За даними ДСНС, у ліквідації вогню брали участь 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС, кінологічний та піротехнічний розрахунки. Від комунальних служб міста були залучені 19 одиниць техніки та 49 працівників.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку російських БпЛА на Харків постраждали 4 людини, серед них немовля. На ранок стало відомо, що через атаку ворога 8 осіб постраждали, є влучання по двох цивільних підприємствах.