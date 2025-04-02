Росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової і намагаються відбити частково втрачені позиції на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Лиманський напрямок нині не найбільш інтенсивний, окупанти там використовують легку техніку більш активно, ніж на інших напрямках, однак "спокійних" напрямків на фронті зараз немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Гарячим залишається Новопавлівський напрямок, гаряче на Донецькому, Куп’янському напрямках, куди росіяни намагаються перекинути війська через Оскіл. Трішки менше - на Сіверському", - розповів він.

Водночас Трегубов наголосив, що "спокійних" напрямків зараз немає. Лідерами по бойовій активності ворога залишаються Покровський та Торецький напрямки.

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Щодо ситуації на Лиманському напрямку речник зазначив, що "там росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які частково втратили. В цілому напрямок не найбільш інтенсивний, але характеризується цікавими моментами. Наприклад, використанням легкої техніки більш активно, ніж на інших напрямках".

Крім того, ворог продовжує спроби встановити переправу через річку Оскіл попри те, що Сили оборони днями знищили ворожу машину переправи.

"Вони намагаються постійно наводити нові понтони, тут ніякого секрету немає. Наші постійно знищують все, але у росіян головна ціль – закинути якомога більше сил на західний берег", - додав речник.

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