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Новини Евакуація з Донеччини
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488 дітей нині перебуває у 15-кілометровій зоні примусової евакуації сімей із дітьми на Донеччині, - ОВА

евакуація сімей із дітьми на Донеччині

На Донеччині в зоні примусової евакуації сімей з дітьми - 15 кілометрів від лінії фронту – нині проживає 488 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні ми розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми - тепер вона становить не 10, а 15 кілометрів від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 11 населених пунктах цієї зони зараз живуть 488 дітей.

Водночас повідомляється, що із двох населених пунктів евакуювали вже всіх дітей.

Також читайте: Із 48 населених пунктів Сумщини евакуйовано всіх жителів, - ОВА

Нагадаємо, 27 березня влада Донецької області розширила перелік населених пунктів, з яких здійснюється примусова евакуація сімей з дітьми.

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діти (5057) евакуація (2309) Донецька область (8401)


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