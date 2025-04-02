488 дітей нині перебуває у 15-кілометровій зоні примусової евакуації сімей із дітьми на Донеччині, - ОВА
На Донеччині в зоні примусової евакуації сімей з дітьми - 15 кілометрів від лінії фронту – нині проживає 488 дітей.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"На минулому тижні ми розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми - тепер вона становить не 10, а 15 кілометрів від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в 11 населених пунктах цієї зони зараз живуть 488 дітей.
Водночас повідомляється, що із двох населених пунктів евакуювали вже всіх дітей.
Нагадаємо, 27 березня влада Донецької області розширила перелік населених пунктів, з яких здійснюється примусова евакуація сімей з дітьми.
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