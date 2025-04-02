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Новини Атака БпЛА на Харків
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Окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них 10-річна дитина (оновлено)

Окупанти атакували Харків Молнією.

Вдень середи, 2 квітня, російські загарбники вдарили по Харкову безпілотником.

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються", - написав Терехов о 16:09.

"Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", - повідомив Терехов о 16:12.

Згодом Терехов повідомив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.

"Пожежі, на щастя, немає - у будинку повилітали шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих.

"Є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник. Пошкоджено кілька авто у дворі", - написав мер міста о 16:25. 

Оновлена інформація

"У обох постраждалих осколкові поранення. Удар прийшовся по 8-му поверху 16-ти поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери", - написав Терехов о 16:31.

Згодом мер міста уточнив, що один із постраждалих - 10-річна дитина. 

О 16:48 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. 

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

"Кількість постраждалих зросла до пʼяти. Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка. Двоє госпіталізовані, серед них 10-річний хлопчик", - написав посадовець. 

Читайте також: Обстріли Харкова у березні подвоїлися, пошкоджено понад 200 будинків, - мер Терехов

Автор: 

безпілотник (4133) Харків (5581) Харківська область (751) Харківський район (219)


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Топ коментарі
+3
а у бениного, Оманского Нарика перемирие....
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02.04.2025 19:19
+1
Та невже? Думав, це вони у США скопіювали дрони, що потрапили їм до рук неушкодженими.
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02.04.2025 18:19
+1
Ударів у відповідь традиційно не буде. Зберігаємо комфорт россійських нацистів далі.
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02.04.2025 18:31
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І де Ілон???
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02.04.2025 16:29 Відповісти
Шкода, Інночки з нами більше немає.
Вона була відмінним спеціалістом з вибивання шибок фанерними петардами.
Але, по правді кажучи, вона б тут і не з'явилась. Бо це ж про українські вибиті шибки мова йде.
От було б це на росії...
P.S. Ішакєди - іранська розробка. Небезпечні. Скрєпная "Молнія" в цивільному секторі поки що тільки у справі вибивання шибок і відзначилась.
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02.04.2025 16:34 Відповісти
Шахеди - це розробка Південної Кореї. Так званий іран викупив у них креслення і технології.
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02.04.2025 18:18 Відповісти
Та невже? Думав, це вони у США скопіювали дрони, що потрапили їм до рук неушкодженими.
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02.04.2025 18:19 Відповісти
Шахед це 100% Південна Корея.
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02.04.2025 18:32 Відповісти
Взагалі-то Німеччини. Розробка 80-х років. Die Drohne Antiradar . Скорочено DAR.
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02.04.2025 18:38 Відповісти
Але іран купив ці дрони саме в Кореї
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02.04.2025 20:28 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Зберігаємо комфорт россійських нацистів далі.
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02.04.2025 18:31 Відповісти
Ночью в один из районов города 15 бпл ударили в течении буквально 10--30 мин. Зарево было видно на километры. Это перемирие нанесло гораздо больше беды, чем если бы продолжение войны и боёв как таковых на войне любой. Скоро подсохнет---дальше без коментов.
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02.04.2025 18:41 Відповісти
Есть опечатки, но смысл вы поняли.
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02.04.2025 18:47 Відповісти
а у бениного, Оманского Нарика перемирие....
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02.04.2025 19:19 Відповісти
 
 