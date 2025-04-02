Окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них 10-річна дитина (оновлено)

Вдень середи, 2 квітня, російські загарбники вдарили по Харкову безпілотником.

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються", - написав Терехов о 16:09.

"Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", - повідомив Терехов о 16:12.

Згодом Терехов повідомив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста.

"Пожежі, на щастя, немає - у будинку повилітали шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих.

"Є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник. Пошкоджено кілька авто у дворі", - написав мер міста о 16:25.

Оновлена інформація

"У обох постраждалих осколкові поранення. Удар прийшовся по 8-му поверху 16-ти поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери", - написав Терехов о 16:31.

Згодом мер міста уточнив, що один із постраждалих - 10-річна дитина.

О 16:48 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

"Кількість постраждалих зросла до пʼяти. Гостру реакцію на стрес зазнала також 66-річна жінка. Двоє госпіталізовані, серед них 10-річний хлопчик", - написав посадовець.

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