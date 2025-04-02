Ворог зосереджує зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від ворожих артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Кучерівка, Проходи, Новодмитрівка, Михайлівка та Попівка Сумської області. Під авіаударами були Тур’я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка та Миропільське Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив чотири спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, три з яких успішно відбили українські захисники, одне боєзіткнення триває.

На Харківському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

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Бойові дії на Донбасі

Агресор 15 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, на даний час продовжуються сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував позиції наших військ в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сорок шість разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Українські захисники дають окупанту гідну відсіч, бої тривають.

Окупанти сім разів намагалися прорватися в напрямку Розливу, Дніпроенергії, Веселого та в районі Бурлацького на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів в районах Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки та Новополя некерованими авіаційними ракетами, скинув КАБи на Великомихайлівку та Комишуваху. Крім того, в районі населених пунктів Привільне та Новосілка Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

Тривають бої в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське на Оріхівському напрямку, загалом за сьогодні ворог десять разів йшов вперед на позиції наших військ.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно штурмував позиції наших захисників.

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Операція ЗСУ у Курській області РФ

На Курщині українські захисники відбили 13 атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав два авіаційних удари із застосуванням трьох керованих бомб.