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Новини Фінансова допомога Україні
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Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, - Шмигаль

шмигаль

Україна підписала угоду зі Світовим банком на отримання $432 млн для відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автошляхів, встановлення модульних мостів і надання технічної допомоги. Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як зазначається, фінансування здійснюється в межах проєкту DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), який минулого місяця схвалила Рада директорів Світового банку. Частину коштів - $212 млн - надасть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) за підтримки уряду Японії, ще $10 млн - з Цільового фонду підтримки України.

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Автор: 

Світовий банк (813) транспорт (1391) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+5
Тварюки. ШО ви робити під час такой війни!? Ви вбивці українців, зелено -ахметовська сволота. Ви гірше за русню, гниди.
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02.04.2025 17:06
+1
О,будуть нашим керівникам гостинці до Великодня!
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02.04.2025 17:20
+1
За 2024 рік ахметов став ВДВІЧИ БОГАЧЕ. За рахунок крові та життів українців. Завдяки шмигалю та ще.
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02.04.2025 17:27
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Тварюки. ШО ви робити під час такой війни!? Ви вбивці українців, зелено -ахметовська сволота. Ви гірше за русню, гниди.
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02.04.2025 17:06 Відповісти
ШМИГАЛЬ скільки нашмигає для МАРОДЕРАТУ імені Ахмєтова ? ВИБОРАМ ЗЄ+Є бути? Трамп з Ху їм у поміч - саме їхні хейти проти ЗЕ піднімають йому рейтинг . Кремль просуне ще більше заопузажопних а ВОВЦІ дадуть шанс зберегти себе з коханим
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02.04.2025 17:10 Відповісти
За 2024 рік ахметов став ВДВІЧИ БОГАЧЕ. За рахунок крові та життів українців. Завдяки шмигалю та ще.
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02.04.2025 17:27 Відповісти
Беремо інформаційні блоги канал 24, Фабрика Новин, СЕЙЧАС, НОВИНИ LIVE - це все робота на кандидата від Ахмєтова на виборах - з їхніми Тізгаузенами та ще й Мішами Шейтельманами та ще та ще...
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02.04.2025 17:33 Відповісти
Нарешті, перемога!...
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02.04.2025 17:08 Відповісти
О,будуть нашим керівникам гостинці до Великодня!
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02.04.2025 17:20 Відповісти
опять асфальт
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02.04.2025 17:30 Відповісти
одне піздякає шо країна на грані існування, друге уйобіще що за 2метри від першого пишається шо Україна позичила 400кк на дорогі, влада абсурду, лицемірства і брехні, оце такіх іди захищай.
потім плачуться шо в СЗЧ йдуть.
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02.04.2025 17:31 Відповісти
Захищають, свій дім, родину, а не цих падлюка. З ними розберемося
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02.04.2025 17:45 Відповісти
Автомобілі

Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23,2 тис. українських високопосадовців придбали 3,5 тис. нових автомобілів загальною вартістю 1,33 млрд грн. Якщо врахувати, що середня кількість людей у сім'ї одного декларанта становить 2,5 особи, то виходить, що на кожну тисячу осіб припадає 61 придбана в салоні машина

Нарешті, а то зовсім з грошима погано
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02.04.2025 17:44 Відповісти
$432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури

Цікаво, а куди насправді підуть грошики?
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02.04.2025 17:56 Відповісти
у кредит
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02.04.2025 20:36 Відповісти
 
 