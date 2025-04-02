Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, - Шмигаль

Україна підписала угоду зі Світовим банком на отримання $432 млн для відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автошляхів, встановлення модульних мостів і надання технічної допомоги. Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як зазначається, фінансування здійснюється в межах проєкту DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), який минулого місяця схвалила Рада директорів Світового банку. Частину коштів - $212 млн - надасть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) за підтримки уряду Японії, ще $10 млн - з Цільового фонду підтримки України.

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