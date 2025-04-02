Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, - Шмигаль
Україна підписала угоду зі Світовим банком на отримання $432 млн для відновлення транспортної інфраструктури.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автошляхів, встановлення модульних мостів і надання технічної допомоги. Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Як зазначається, фінансування здійснюється в межах проєкту DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), який минулого місяця схвалила Рада директорів Світового банку. Частину коштів - $212 млн - надасть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) за підтримки уряду Японії, ще $10 млн - з Цільового фонду підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потім плачуться шо в СЗЧ йдуть.
Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23,2 тис. українських високопосадовців придбали 3,5 тис. нових автомобілів загальною вартістю 1,33 млрд грн. Якщо врахувати, що середня кількість людей у сім'ї одного декларанта становить 2,5 особи, то виходить, що на кожну тисячу осіб припадає 61 придбана в салоні машина
Нарешті, а то зовсім з грошима погано
Цікаво, а куди насправді підуть грошики?